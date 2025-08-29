Bez dětí 15 let nezvládnu, zoufá si nad trestem žena. Dvakrát zkusila zabít manžela

Marek Votke
  11:29
Se souhrnným patnáctiletým trestem vězení odešla od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové třicetiletá Michaela M., která loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého o čtyři roky staršího manžela. Tou dobou se rozváděli. V minulosti se ho už jednou pokusila otrávit jídlem, za to jí Vrchní soud v Olomouci v týdnu potvrdil osmiletý trest.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Původní rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, potažmo Krajského soudu v Ostravě byl tímto zrušen a byl udělen souhrnný trest v trvání patnácti let,“ vysvětlila předsedkyně senátu Jana Bodečková. Rozsudek je zatím nepravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Osm let do vězení za otrávenou svíčkovou v Karviné

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Žena během vyhlášení rozsudku histericky brečela, odmítá, že by vůči poškozenému jednala s rozmyslem.

Muž útok nožem přežil. „Nechtěla jsem ho zabít. Mrzí mě, co jsem udělala, omlouvám se. Poškozený mě dlouhodobě psychicky i fyzicky týral a danou situaci jsem nezvládla. Jinak jsem se mu ale snažila spíš pomáhat,“ řekla odsouzená. „Taky mi jde o děti (s poškozeným má tři dcery), takovou dobu to bez nich nezvládnu,“ dodala se slzami.

S obhájkyní žádaly trest na spodní hranici sazby, právě kvůli tomu, že údajně nejednala s rozmyslem, soud jim však nevyhověl. „Nepochybujeme o tom, že žena v minulosti poškozenému nabízela pomocnou ruku a zohledňuje to, důležitý je ale pro soud inkriminovaný den,“ odůvodňovala rozsudek předsedkyně senátu Jana Bodečková.

Žena loni v říjnu v bytě jejího tehdejšího nového přítele po hádce dvakrát bodla poškozeného nožem o délce dvaceti centimetrů. Nejprve do hrudníku a pak do zad. „Dvě bodnutí nožem do těchto míst neznamenají nutnou obranu. Velice zavrženíhodné je navíc to, že se žena jednání dopustila před zraky nezletilé dcery. Stejného činu (pokusu o vraždu) se navíc vůči stejnému poškozenému dopustila opětovně,“ pokračovala Bodečková.

Manžela chtěla otrávit, pak ho pobodala. Žena se u soudu přiznala, odmítá však úmysl

Ženu poslala do věznice se zvýšenou ostrahou, podle rozsudku musí navíc uhradit pojišťovně, Ministerstvu spravedlnosti České Republiky a poškozenému částku v celkové výši zhruba 140 tisíc korun. V minulosti už poškozenému poslala 250 tisíc.

To kvůli zmíněnému prvnímu pokusu o vraždu v říjnu 2023, kdy manželovi dala léky do jídla a chtěla ho otrávit. Tvrdí, že jen usilovala o to dostat ho na psychiatrii, aby se vyléčil se závislostí. Do svíčkové a plechovky piva mu proto hodila tři tablety léků na bolest a jeden neurol, aby ho uspala. Poté mu podle obžaloby vstříkla do žíly drogu se vzduchem.

Plán se však nezdařil, protože muž užíval pervitin, který u něj vyvolával nechutenství, a tak jídlo i pití odmítl. I v tomto případě žena odmítá úmysl svého muže zabít.

11. srpna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Žena narozená v roce 1995 se již s mužem rozvedla. Děti jsou v péči otce. Původně měli soudem určenou společnou péči, ta ale nebyla možná, když byla na ženu uvalena vazba.

Soužití páru bylo od začátku problematické. Muž podle manželčiny výpovědi často pil alkohol, užíval drogy včetně pervitinu a byl na ni i na děti hrubý, přičemž léčení odmítal. Opakovaně ji fyzicky napadl, když se od něj několikrát odstěhovala k jinému partnerovi, vyhrožoval jí a pronásledoval, posílal jí SMS zprávy. Několikrát vyhrožoval sebevraždou, podle obžalované se v Chorvatsku chtěl otrávit léky, na svém facebookovém profilu zveřejnil, že se chce zabít kvůli ní.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli...

Slavia - Pardubice 3:1, outsider senzačně vedl a domácí otáčeli. U dvou gólů Bořil

Slávističtí fotbalisté si utkání s posledním týmem tabulky nečekaně zkomplikovali. V šestém ligovém kole doma s Pardubicemi po trefě Vojtěcha Patráka od začátku prohrávali, ale po gólech Tomáše...

Motorkářka skončila po střetu s autem v hromadě hnoje, je těžce zraněná

V Podhořanech u Ronova na Chrudimsku se v sobotu dopoledne těžce zranila motocyklistka. Po střetu s osobním automobilem vyjela ze silnice a narazila do hromady hnoje. Ženu přepravil do nemocnice...

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

Schránka v základním kameni bývalé Tesly vydala tajemství. Snažil se do něj dostat i zloděj

Nečekaný objev překvapil dělníky během demolice rozsáhlého areálu bývalé „tabačky“ v Lanškrouně, kde po válce přes 40 let fungoval závod Tesla. Ve sklepení nalezli základní kámen z roku 1886, který...

Bez dětí 15 let nezvládnu, zoufá si nad trestem žena. Dvakrát zkusila zabít manžela

Se souhrnným patnáctiletým trestem vězení odešla od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové třicetiletá Michaela M., která loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem...

29. srpna 2025  11:29

Wellness to není, ale atrakcí je dost. Nový bazén pozná, když se někdo topí

Svitavy se po dlouhých letech čekání dočkaly modernizovaného krytého plaveckého bazénu. Přestože nejde o relaxační centrum se saunovým světem, které město původně plánovalo, wellness prvky s...

28. srpna 2025

Ostuda u moderního stadionu zmizí. Začíná oprava pardubické Brány borců

Pardubická radnice ještě letos začne opravovat Bránu borců. Poničená památka hyzdí prostor mezi prvoligovým fotbalovým stadionem a Tyršovými sady. Radní v ní chtějí mít fanshop nebo kavárnu. Část...

28. srpna 2025  11:02

Dynamo upravilo program přípravy. Červenka je zpět a mohl by stihnout generálku

Kromě tradičního souboje s „béčkem“ chtěli pardubičtí hokejisté v přípravě původně měřit síly výhradně se zahraničními soupeři. Nakonec ale Dynamo musí od záměru upustit a na seznam přátelských...

28. srpna 2025  10:48

Přímému napojení k D35 chybí obchvat Zminného, stavět by se mělo na podzim

Správa a údržba silnic Pardubického kraje chce spustit výstavbu obchvatu osady Zminný mezi Pardubicemi a Dašicemi ještě letos. Soutěž na zhotovitele se rozjela před pár dny. Podle původního plánu už...

27. srpna 2025  15:56

Padlo devět obvinění za obchod s drogami, prodávaly se i v pardubické věznici

Kriminalisté Národní protidrogové centrály (NPC) zadrželi devět lidí, organizovaná skupina podle policie obchodovala s drogami po celém Česku, jeden z členů distribuoval pervitin ve věznici v...

27. srpna 2025

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

Politika nad přírodou? Ochránci odmítají zásadní změnu rezervace Maštale

Premium

Politici Pardubického kraje přišli uprostřed léta s návrhem na zmenšení rozlohy přírodní rezervace Maštale o více než polovinu. Iniciativa přichází bez konzultace se státní Agenturou ochrany přírody...

26. srpna 2025

Incident kvůli nevěře v Hlinsku. Pobodaný muž skončil v nemocnici

Násilný konflikt dvou mužů v Hlinsku na Chrudimsku od sobotního večera vyšetřují policisté. Dvaatřicetiletý muž tam nožem zaútočil na o dva roky staršího soka, kterého musel do traumacentra...

26. srpna 2025  12:58

Rivalové Dědek a Pražák na pardubickém hřišti. Miliardáři mají kluby kousek od sebe

Finanční skupina Kaprain, které patří například chemička Synthesia, kupuje pardubický prvoligový fotbalový klub. Do něj vstupují lidé majitele skupiny Karla Pražáka s jasným cílem: udržet v...

26. srpna 2025  12:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Křižovatku smrti u Holic nahradí kruhový objezd, policisté tam evidují 50 nehod

Křižovatka na obchvatu Holic, známá vysokým počtem dopravních nehod a pověstí té nejnebezpečnější v regionu, zmizí a nahradí ji kruhový objezd. Silničáři ho postaví v křížení na Dolní Roveň a jižní...

26. srpna 2025  11:36

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.