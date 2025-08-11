Nejprve chtěla manžela otrávit, pak ho pobodala, soudí ženu za další pokus o vraždu

Obžalovaná uznala vinu. Tvrdí ale, že jednala v afektu po napadení. Neměla v úmyslu svého muže zabít. Prý ho prosila, ať z bytu v pardubických Polabinách odejde, on ji poté fyzicky napadl. Žena si vzala na lince velký kuchyňský nůž a muže bodla do hrudníku nalevo od hrdelní jamky. Další ránu mu poté zasadila do zad.
Zranění by bez lékařského ošetření mohla ohrozit mužův život. Poškozeného ošetřili v nemocnici a ještě ten samý den ho pustili domů.
Z vazby se obžalovaná žena svému manželovi, se kterým mají spolu tři dcery ve věku tři, čtyři a sedm let, v dopisech omlouvala. S bývalým manželem je dosud v kontaktu, navštěvoval ji ve vazbě.
K výslechu se dostavil i poškozený Lukáš M., ale po dobu jeho výslechu byla vyloučena veřejnost. Požádal o to on sám kvůli malým dětem, soud mu vyhověl.
Třicetileté ženě za čin hrozí 15 až 20 let za mřížemi. Rozsudek by měl padnout na konci srpna.
Svíčková jako past
Jde o již druhý pokus o vraždu vůči stejnému muži, v prvním případě ji Krajský soud v Ostravě letos v dubnu nepravomocně poslal na osm let do vězení.
Tehdy manželovi dala léky do jídla a chtěla ho otrávit. Tvrdí, že jen usilovala o to, dostat ho na psychiatrii, aby se vyléčil se závislostí. Do svíčkové a plechovky piva mu proto hodila tři tablety léků na bolest a jeden neurol, aby ho uspala. Poté mu podle obžaloby vstříkla do žíly drogu se vzduchem.
Plán se však nezdařil, protože muž užíval pervitin, který u něj vyvolával nechutenství, a tak jídlo i pití odmítl.
Za první pokus je spolu se ženou nepravomocně odsouzen i bratr obžalované. Podle spisu si spolu psali na Messengeru zprávy o tom, jak by bylo potřeba mít promyšlené, kdyby měli někoho zabít. Prý to ale bylo neurčité, nebavili se konkrétně, tvrdí obžalovaná.
|
3. dubna 2025