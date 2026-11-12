Žárlivá bezdomovkyně málem ubodala kamarádku. Přežila, protože dýchala ránou v krku

Obžalovanou Karolínu M. přivedla k pardubické pobočce Krajského soudu v Hradci Králové vězeňská eskorta. Krátce po začátku hlavního líčení obhájkyně oznámila, že by její klientka chtěla prohlásit vinu, přestože po celou dobu přípravného řízení skutek popírala. K soudu se dostavila i poškozená, která se řízení oficiálně neúčastnila.
„Po nemocnici jsem byla v krytu pro nějaké věci, je mi to strašně líto. Občas se mi o tom zdá. Chtěla bych náhradu nemajetkové újmy dvacet tisíc korun za psychickou újmu a dvacet tisíc na nové zuby,“ řekla soudkyni šestačtyřicetiletá žena, která v přípravném řízení žádnou náhradu škody nepožadovala.
Kvůli vztahu k někomu, kdo vás čtyři dny předtím zbil, jste takovýmto způsobem ublížila ženě, kterou označujete za kamarádku.