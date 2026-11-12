Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žárlivá bezdomovkyně málem ubodala kamarádku. Přežila, protože dýchala ránou v krku

Hana Lanková
Eliška Andrlová
,
  15:32
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie2 Premium

Žena bez domova pobodala pod mostem v Pardubicích svou kamarádku. Ta útok přežila jen náhodou. (12. listopadu 2026) | foto: Eliška Andrlová, iDNES.cz

Brutálním útokem devětadvacetileté ženy bez domova na její starší a stejně situovanou kamarádku v útočišti bezdomovců pod mostem v Pardubicích na jaře letošního roku se začal ve čtvrtek zabývat místní soud. Příčinou napadení byla podle obžaloby žárlivost a potřeba potrestat napadenou kvůli muži, který udržoval poměr s nimi oběma. Obžalovaná svoji blízkou bodala do hlavy a krku, dokud se jí nepoškodil nůž. U soudu zazněly děsivé podrobnosti útoku i detaily ze života útočnice.

Obžalovanou Karolínu M. přivedla k pardubické pobočce Krajského soudu v Hradci Králové vězeňská eskorta. Krátce po začátku hlavního líčení obhájkyně oznámila, že by její klientka chtěla prohlásit vinu, přestože po celou dobu přípravného řízení skutek popírala. K soudu se dostavila i poškozená, která se řízení oficiálně neúčastnila.

„Po nemocnici jsem byla v krytu pro nějaké věci, je mi to strašně líto. Občas se mi o tom zdá. Chtěla bych náhradu nemajetkové újmy dvacet tisíc korun za psychickou újmu a dvacet tisíc na nové zuby,“ řekla soudkyni šestačtyřicetiletá žena, která v přípravném řízení žádnou náhradu škody nepožadovala.

Kvůli vztahu k někomu, kdo vás čtyři dny předtím zbil, jste takovýmto způsobem ublížila ženě, kterou označujete za kamarádku.

Jana Bodečkovásoudkyně

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Osm na jednoho. Mladíci napadli chlapce v centru Pardubic, řeší to policie

Školáci v Pardubicích napadli vrstevníka

Skupina přibližně osmi mladíků napadla na pardubické třídě Míru jiného chlapce. Útočníci ho bili pěstmi a kopali do něj. Incident zachycuje video. Případem se nyní zabývá policie, podle níž jsou...

Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog...

Sexuální násilí i zvrácené tresty. U soudu zazněly šokující podrobnosti o týrání dětí

Premium
Zvrácené výchovné praktiky zažívaly tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se...

Zvrácené výchovné praktiky zažívaly několik let tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj....

Zabloudil v kanalizaci. Opilý tanečník ze stromu opět zaměstnal záchranáře

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...

Případ záchrany mladého muže, který minulý týden uvázl v sedmnáctimetrové výšce na stromě v Pardubicích, má pokračování. Tentokrát toho samého muže zachraňovali hasiči z kanalizace, pomoc si ze...

Plán dopravních staveb na Pardubicku: po dokončení D35 jsou na řadě další silnice

Premium
V obou troubách tunelu Homole jsou již položeny vozovkové vrstvy a dělníci...

Do Pardubického kraje proudí třetí největší objem peněz na dálniční a silniční stavby. To se však příštím rokem po dostavbě dálnice D35 po Svitavy změní. Další potřebné dopravní stavby se posouvají...

Žárlivá bezdomovkyně málem ubodala kamarádku. Přežila, protože dýchala ránou v krku

Premium
Žena bez domova pobodala pod mostem v Pardubicích svou kamarádku. Ta útok...

Brutálním útokem devětadvacetileté ženy bez domova na její starší a stejně situovanou kamarádku v útočišti bezdomovců pod mostem v Pardubicích na jaře letošního roku se začal ve čtvrtek zabývat...

12. listopadu 2026  15:32

Pozdvižení v Děčíně. Rozhodčí vykázal celý kotel, klub vyčítá kolektivní vinu

Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL....

A ven! Rozhodčí ve středečním ligovém hitu basketbalistů Děčína s Pardubicemi nechali vyvést celý kotel mladých fanoušků, který má místo za košem hned u palubovky. Domácí Válečníci chtějí vysvětlení...

12. listopadu 2026  12:20

Kandidát při volbách uspěl ve více obvodech, soud zasáhl

ilustrační snímek

Filip Sedlák z uskupení Naše Pardubice nemůže být zastupitelem obvodu Pardubice V, rozhodla pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Důvodem je, že Sedlák neměl v obvodě trvalé bydliště,...

11. listopadu 2026  16:48

Na rušné silnici v Pardubicích naháněli nahého muže, zbrkle prchal ze záchytky

ilustrační snímek

Zcela nahý muž běžící v hustém dešti po frekventované silnici I/37 směrem na Chrudim zaskočil v úterý ráno lidi v Pardubicích. Jediným doplňkem běžcova nahého těla byly zdravotnické senzory. Když ho...

11. listopadu 2026  12:37

Celou noc se proháněl ukradeným autem. Chtěl jsem ho umýt a vrátit, tvrdil policii

Ukradl auto, natankoval a chtěl ho umýt. Dřív ho dopadli policisté

Celou noc se projížděl s ukradeným autem osmadvacetiletý muž v Lanškrouně na Orlickoústecku. Během jízdy dokonce natankoval a podle svých slov měl v plánu vozidlo umýt a odstavit tak, aby ho majitelé...

11. listopadu 2026  9:54

Plameny zachvátily přístřešek u rodinného domu, spícího majitele budili strážníci

Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...

Před pořádnou výhní způsobenou požárem přístřešku v zahradě v pardubické části Ohrazenice museli strážníci ochránit evakuací obyvatele blízkých domů. Díky nasazení hasičů se podařilo požár rychle...

10. listopadu 2026  13:55

Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog...

9. listopadu 2026  14:03,  aktualizováno  10. 11. 13:03

Plán dopravních staveb na Pardubicku: po dokončení D35 jsou na řadě další silnice

Premium
V obou troubách tunelu Homole jsou již položeny vozovkové vrstvy a dělníci...

Do Pardubického kraje proudí třetí největší objem peněz na dálniční a silniční stavby. To se však příštím rokem po dostavbě dálnice D35 po Svitavy změní. Další potřebné dopravní stavby se posouvají...

10. listopadu 2026  11:48

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...

10. listopadu 2026  10:19

Sexuální násilí i zvrácené tresty. U soudu zazněly šokující podrobnosti o týrání dětí

Premium
Zvrácené výchovné praktiky zažívaly tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se...

Zvrácené výchovné praktiky zažívaly několik let tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj....

9. listopadu 2026  18:20

Nový primátor Pardubic chce změnit fungování města. Má sloužit lidem, říká Tichý

Primátorem Pardubic se stal čtyřiatřicetiletý Ondřej Tichý (ODS). Ve vedení...

Primátorem Pardubic se v pondělí stal čtyřiatřicetiletý Ondřej Tichý (ODS). Ve vedení města bude mít pět náměstků, o jednoho více než dosud. Vládnoucí koalici tvoří pět uskupení, která mají v...

9. listopadu 2026  18:03

Premiéra jako hrom! Ouattara byl u tří gólů. Navíc vydržel v tempu, chválí Trousil

Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.

Během nadcházející reprezentační přestávky si mohou fotbalisté Pardubic v klidu odpočinout. Ve 14. kole první fotbalové ligy totiž vyhráli na hřišti Teplic jednoznačně 4:1. A velkou zásluhu na...

9. listopadu 2026  13:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.