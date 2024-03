Za znásilnění dcer poslal soud otčíma na 11 let do vězení, jedna s ním má dítě

Na 11 let do věznice se zvýšenou ostrahou poslal Krajský soud v Pardubicích dvaačtyřicetiletého muže z Havlíčkobrodska, který po dobu několika let pohlavně zneužíval čtyři dcery své manželky. Nejstarší z nich otěhotněla a má s ním dítě.