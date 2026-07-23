Čtyři obvinění z útoku na zbrojovku LPP zůstanou ve vazbě, rozhodl soud

Všichni čtyři vinu odmítají, tvrdí, že s požárem nemají nic společného. Novinářům to ve čtvrtek řekl soudce okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac.
„Vazební důvody u těchto obviněných trvají nadále prakticky v nezměněném rozsahu. Je to z hlediska obavy z jejich útěku a z hlediska pokračování v trestné činnosti. Obava z ovlivňování svědků opadla po třech měsících ze zákona,“ řekl soudce.
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Dva obvinění jsou z Česka, dva jsou cizinci. Žádný se k činu nehlásí, uvedl soudce. „Oni říkají, že s tím nemají nic společného,“ řekl soudce. Jednání jsou neveřejná, podrobnosti proto sdělit nemohl.
Rozhodnutí o prodloužení vazby nejsou pravomocná, všichni obvinění si ponechali třídenní lhůtu k podání stížnosti, ta běží od čtvrtečního dne. Ve vazbě jsou v Česku ještě čtyři lidé, u nich se také očekává jednání o prodloužení vazby. Tři lidé jsou ve vazbě v Polsku.
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24. března 2026
Soud se ve čtvrtek konal videokonferenčně, obvinění jsou ve třech různých vazebních věznicích. „Videokonference jsou v případech, kdy by obvinění byli svážení pomocí dálkových eskort, tak pro ně je vhodnější forma videokonference. Tento postup je také doporučován ministerstvem spravedlnosti z hlediska hospodárnosti vazebního řízení,“ řekl Gobernac.
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Obvinění mají stanout před soudem kvůli požáru výrobní haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích z letošního března. Požár způsobil škodu ve stovkách milionů korun. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, která tvrdila, že zasáhla proti výrobě zbraní pro Izrael.
Společnost LPP Holding v minulosti informovala o záměru vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle vyjádření firmy se ale tato spolupráce nakonec neuskutečnila. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, při které by se za útokem mohla skrývat jiná skupina nebo státní aktér.