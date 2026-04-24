Případ, který podle spisu začal jako dlouhodobý manželský konflikt, loni na jaře vyústil v mimořádně brutální vraždu. Manželství se postupně rozpadalo, oba tak řešili rozvod a spory o majetek. Podle obžaloby nabídl P. S. své manželce, aby odešla z domu výměnou za milion korun. Měl totiž strach o rozdělení jejich společného majetku. S jeho nabídkou měla souviset i její údajná nevěra a časté hádky.
Žena však, jak vypověděl odsouzený vykonavatel vraždy J. H., nezareagovala podle jeho představ. „Nabízel jí milion, že pak v klidu může jít, jinak bude litovat. Ona se mu ale vysmála a nabídku odmítla. Na to jí jen odpověděl, že má teda karty rozdaný,“ uvedl muž, který se k činu narozdíl od druhého odsouzeného přiznal.
Manželé se vzájemně nahrávali. Žena měla odposlouchávací zařízení dokonce i v botě nebo v kapesníčkách.