Tresty pro Metrostav jsou přísné už teď, řekl soud a neudělil vyšší souhrnný

Souhrnný trest připadal v úvahu, protože obžalované stavební firmy Metrostav a Metrostav Infrastructure figurovaly i druhé větvi kauzy Davida Ratha. Soud jim uložil tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách a pokutu deset milionů korun.

„Ještě zpřísnit tyto tresty považoval tento soud za nepřiměřeně přísné s ohledem na charakter projednávané věci. Je to odlišné. Tady měli obžalovaní zájem realizovat zakázku a nemáme důkaz, že by ji nechtěli zrealizovat řádně, ale jen se dohadovali, aby získali zakázku oni,“ řekl předseda trestního senátu pardubické pobočky krajského soudu Roman Drahný.

Poukázal také na trestní zachovalost obžalovaných a také dobu, která uplynula, potažmo jejich věky a tresty, které byly ukládány v březnu.

„Jsou to přísné tresty. Po řadu několika let má Metrostav omezen pravomocně přístup na trh veřejných zakázek. A to za situace, kdy byla jejich výrazným odběratelem. Proto je nadbytečné ještě zpřísňovat,“ řekl Drahný.

Rozsudek není pravomocný, na místě se odvolal státní zástupce, obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání.

„Odvolal jsem se ze stejného důvodu, jako tomu bylo v březnu, kdy soud podle obžaloby uznal plně vinnými všechny obžalované skutky, avšak nedokážu se ztotožnit s výšemi trestů, které byly ukládány. Upuštění od souhrnných trestů, k tomu z mého pohledu nejsou naplněny podmínky,“ řekl státní zástupce Adama Borgula.

Pro všechny obžalované žádal přísnější tresty. Pro společnost Metrostav šestiletý zákaz činnosti a peněžitý trest 15 milionů korun. Odnož této firmy, společnost Metrostav Infrastructure, měla podle něj mít pozastavenou účast na veřejných zakázkách na šest let.

„Tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách nás připravil o 60 procent projektů, to je extrémně vysoká ztráta, která se bude pohybovat mezi 30 až 50 miliardami korun,“ řekl zmocněnec Metrostavu Pavel Mališ.

Metrostav je podle něj strategickým partnerem státu pro dodávání prvků kritické infrastruktury. „Máme vlastní českou kapacitu na realizaci vodních děl, tunelů, letišť. Od trestné činnosti uplynulo více než deset let, jsme jiná firma,“ řekl Mališ.

Právní zástupce Metrostavu Lukáš Trojan upozornil také na to, že Metrostav tříletým zákazem nemůže získávat reference za dodané zakázky. „Dopady trestu budou dalece přesahovat jeho délku,“ řekl Trojan.

Trest by byl doživotím, obával se obžalovaný manažer

I pro dnes sedmašedesátiletého tehdejšího oblastního ředitele Metrostavu Jiřího Mottla požadoval státní zástupce pětiletý nepodmíněný trest a milionovou pokutu. Manažer již v minulosti dostal u soudu podmínku a také finanční postih.

„To je likvidační návrh a odsouzení na doživotí. Trest přišel dávno před tímto rozsudkem. Roky žiji v nejistotě, po 25 letech jsem se rozvedl,“ komentoval Borgulův návrh ve své závěrečné řeči Mottl.

Vyhráno však Metrostav a jeho dceřiná firma Metrostav Infrastructure ještě nemají. Přesně za týden bude královéhradecký krajský soud rozhodovat v kauze chrudimského hotelu Bohemia, kde jsou společnosti Metrostav i Metrostav Infrastructure také mezi obžalovanými.

„Tím, že jsme upustili od trestu souhrnného a rozhodnutí není pravomocné, tak jsme soud v Hradci Králové k ničemu nezavázali. Jiná situace by nastala, kdybychom uložili trest souhrnný, to by museli počkat, až naše rozhodnutí nabude právní moci,“ řekl Drahný.

V kauze již padlo čtrnáct trestů

V kauze údajných domluvených oprav kladrubského hřebčína, která koluje soudními síněmi od roku 2018, již podruhé padl nepravomocný rozsudek. Simona Voňková jako zástupkyně hřebčína dostala pětiletou podmínku.

Se stejným trestem odešel od soudu další z obžalovaných Petr Pejcha. O rok mírnější trest dostal manažer stavební firmy Petr Flaška. Další architekti a manažeři dostali buď podmínky, nebo peněžité tresty. S dvoumilionovou sankcí odešla firma Chládek a Tintěra. Částku 1,3 milionu musí zaplatit společnosti DOP Construction (dříve Geosan) a Strabag.

„Kvalifikace umožňovala uložení přísnějších trestů, jak navrhoval státní zástupce, ale s ohledem na charakter této věci a s přihlédnutím k době, která uplynula od spáchání trestné činnosti (10 let), a také k tomu, že nejzávažnější skutky byly naplněny pouze ve stadiu přípravy, potažmo pokusu, je důvod, aby bylo postupováno tak, jak jsme rozhodli,“ řekl předseda trestního senátu Roman Drahný s podotknutím, že se obžalovaní dosud nedopustili trestné činnosti.

S rozsudkem nesouhlasil státní zástupce Adam Borgula, který se na místě odvolal: „Uložené tresty ani náznakem nesplňují generální prevenci, kterou musí trest splňovat. Návrh obžaloby ohledně trestů byl přiměřený. Důvod pro snížené tresty naprosto nebyl.“