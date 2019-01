Muž pěstoval a prodával konopí, mast rozdával. Dostal pět let vězení

Na pět let do věznice s ostrahou poslal soudce pardubického Krajského soudu Jana Mrazčinského, který od ledna 2015 do listopadu 2017 v Přelouči a jeho okolí pěstoval konopí. Marihuanu prodával. Nyní musí podstoupit také ambulantní protitoxikomanické léčení.