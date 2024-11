Soud začal rozplétat korupční kauzu na pardubické radnici, padly první tresty

Ve čtvrtek to bude přesně rok, co se v Pardubicích hromadně zatýkalo. Policisté tehdy zadrželi 19 lidí. Šlo o politiky, úředníky magistrátu, manažery městských firem a podnikatele.

Jedna z větví případu spěje ke svému konci. Dnes padl první pravomocný verdikt. Soudce Matěj Pilát posvětil dohodu o vině trestu, kterou udělal se státní zástupkyní podnikatel Pavel Navara. Za to, že dělal tzv. křoví u zakázky na opravu zázemí Služeb města, dostal pokutu sto tisíc korun. Stejnou sumu bude muset zaplatit i je ho firma Navara Pardubice s.r.o.

„Myslím, že to je odpovídající částka, dokonce si myslím, že převyšuje zisk, který si z případu mohl obviněný odnést. Byl málo důležitým účastníkem případu,“ uvedl soudce okresního soudu v Pardubicích Matěj Pilát.

Sám Navara na dohodu ochotně přistoupil a spokojená byla i státní zástupkyně Adéla Rosůlek. „Celkem v případech ovlivňování zadávání veřejných zakázek ze strany firem města Pardubice či přímo radnice jsme udělali 15 dohod o vině a trestu. Všude navrhuji pokuty mezi stem až dvěma sty tisíci korun. Šest případů je na pořadu dnes, dalších devět je v plánu nejspíše v lednu,“ uvedla Rosůlek ve čtvrtek ráno u jednací síně.

To ještě nevěděla, že nakonec na šest případů nedojde. Soud zapomněl pozvat na jednání zástupce Služeb města a tak nebylo možné doložit, jaká škoda vlastně městské společnosti při opravě kanceláří vznikla. Od soudu tak rychle odešel i bývalý šéf firmy Aleš Kopecký. „Je to odročené, jdu domů. Dohodu jsem udělal, ale radost z ní moc nemám. Přesto si myslím, že je to lepší řešení, než se roky soudit,“ uvedl Kopecký při odchodu.

Manažeři se domluvili, kdo vyhraje

Soudce při čtení rozsudku celkem věrně popisoval mechanismus, kterým se firmy k zakázce dostaly. Jednalo se o klasický postup, kdy se manažeři několika firem, které osloví vedení městské firmy, předem domluví, kdo a za kolik vyhraje. Vítězná nabídka je tak předem jasná. V tomto případě vyhrála zakázku společnost SBF Pardubice. Klíčová schůzka, kde se domluvilo vše potřebné, se podle rozsudku odehrála 26. ledna 2022.

Služby města Pardubice se kvůli případu připojily k obžalobě s částkou 770 tisíc korun, což byla celková výše zakázky, soud však městskou firmu s jejím nárokem odkázal na občanskoprávní řízení.

„Pro dohody a vině trestu není celková výše škody podstatná. Magistrát ji celou nárokuje proti všem obviněným, ale je pak na soudu, jak platby mezi ně rozdělí a jakou částku určí,“ vysvětlila státní zástupkyně Rosůlek.

Policie po razii, která se odehrála loni 21. listopadu, obvinila 19 lidí včetně bývalého primátora Martina Charváta a jeho někdejší náměstkyně Heleny Dvořáčkové a dvě firmy, později začala stíhat dalších šest firem. Charváta a Dvořáčkovou policisté obvinili, že chtěli ovlivnit, kdo získá zakázku na výstavbu parkovacího domu. Vítěze soutěže, společnost Porr, se podle informací z médií snažili vyřadit tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slibovaná doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to ale nepotvrdil a Porr začal parkovací dům stavět.

Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala však v této větvi kauzy není nic nového. „Z našeho pohledu se vlastně už rok nic neděje. Policie nechtěla po první vlně žádnou součinnost ani s radnicí ani s Rozvojovým fondem, který parkovací dům staví,“ uvedl Nadrchal.

Na hlavní protagonisty ještě nedošlo

Ostatně to, že tento případ se ještě k soudnímu verdiktu neblíží, potvrdil i okresní státní zástupce Aleš Veselý. „Mohu potvrdit pouze to, že skutek týkající se veřejné zakázky pod názvem „Parkovací dům u MFA“ byl vyloučen ze společného řízení (k osobám obviněných se nebudeme vyjadřovat, neboť přípravné řízení je neveřejné). Návrh na podání obžaloby policejní orgán dozorové státní zástupkyni dosud nepředložil,“ uvedl pro ČTK.

Mezi obviněnými byli také předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský a zastupitel první městské části Michal Drenko či místopředseda představenstva Služeb předseda představenstva fondu Pavel Nevečeřal.

Dalšími jsou bývalý vedoucí odboru majetku a investic magistrátu Jaroslav Hruška, jeho nástupce ve funkci Petr Škoda, který v úřadu v té době nepracoval, a referent odboru majetku a investic pardubického magistrátu Petr Hušek. Mezi obviněnými jsou zástupci stavebních firem. Z právnických osob byly původně obviněny společnosti SBF Pardubice a KTS Integra Pardubice.

Charvát, Koprivňanský a Dvořáčková skončili na několik měsíců ve vazbě. Pardubice odvolaly z funkcí Drenka, Kopeckého, Nevečeřala a Dvořáčkovou, která byla v dozorčí radě Rozvojového fondu Pardubice.

Charvát se vzdal funkcí, byl radním, zastupitelem a měl funkce například v pardubických vodárnách či fondu. Předsednictvo hnutí ANO Charváta a Drenka kvůli kauze na pardubickém magistrátu vyloučilo. Dvořáčková byla členkou ANO v minulosti, později vystoupila a do současného zastupitelstva se dostala jako nestraník na kandidátce SPD.