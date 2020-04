Soudy jednají jen o vazbě či dětech, po uvolnění opatření budou dohánět skluz

„Prakticky všechny soudy jsou zrušené, pokud tam tedy nebyla přímo lhůta stanovená zákonem, tedy rozhodování o vazbě, či předběžná opatření například ve věcech péče o dítě,“ říká pardubický advokát Pavel Jelínek.

Soudci, advokáti, exekutoři nebo státní zástupci začnou po navrácení výhybky do normálu dohánět skluz.

„To bude mazec. Soudní líčení jsou nyní odročována na neurčito. Jinak to ale nešlo,“ říká Jelínek a poukazuje na to, že jednání soudů jsou v drtivé většině přístupná veřejnosti, a do soudní síně by tak mohl vstoupit kdokoli.

„Vězeňská stráž měří každému teplotu, nikdo nesmí jevit známky onemocnění. Nyní se ale snažíme nejednat, pokud to není nezbytně nutné,“ podotýká mluvčí královéhradeckého krajského soudu Jan Kulhánek.

Rozsudky nyní nepadají ve veřejností a médii sledovaných kauzách, kde se předpokládá velký počet lidí v jednací síni. Na verdikt například čeká Otto Zachariáš, kterého obžaloba viní z vraždy manželky.

Podle spisu se chtěl muž uvolnit pro vztah s jinou ženou a ukončit manželství tím, že svou stávající manželku usmrtí. V ložnici ji podle obžaloby uškrtil, její tělo zatížil kompresorem a hodil do rybníka na Havlíčkobrodsku.

Stojí i velká kauza údajných podvodů s úrazovými pojistkami, která se kvůli množství obžalovaných odehrává v největší východočeské soudní síni.

Soudy daly na doporučení ministryně Benešové

Soudy tak poslechly doporučení ministryně spravedlnosti Marie Benešové a jednání, která nemají pevně dané lhůty, odročily na neurčito.

„Ministerstvo spravedlnosti s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a prvořadý zájem na minimalizaci rizika šíření infekce advokátům, notářům, soudním exekutorům a insolvenčním správcům doporučuje přijmout vhodná opatření k vyloučení či omezení tohoto rizika v rámci výkonu jejich činnosti,“ píše svým podřízeným ministryně Benešová.

Pozastavením soudního jednání však podle ní nesmí dojít k maření soudního či jiného jednání, promlčení nebo prekluzi práv, marnému uplynutí lhůty anebo jinému nepříznivému následku.

Nyní bude záležet na tom, kdy se vše vrátí do normálu. A pak nastane sprint, kdy se zameškaná soudní jednání budou dohánět. Ostatně nyní se zastavily i policejní výslechy.

„My jsme velká advokátní kancelář, ale když nějakému kolegovi nařídí na jeden den tři soudy, pro někoho to bude skutečně obtížné zvládnout,“ říká Jelínek.

I nezbytná jednání, jako je uvalení vazby či rozhodnutí o umístění dítěte, se nyní kvůli omezení shromažďování lidí odehrávají pomocí videokonference.

„Jednání jako taková neprobíhají. Před třemi týdny jsem měl takové videokonference tři, od té doby nic takového nebylo. Akutní jsou jen rozhodování o trvání vazeb, ta musí proběhnout, a předběžná opatření v opatrovnických věcech, ale tam je to korespondenční,“ říká trestní soudce a zároveň mluvčí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Jiří Procházka.

Na soud čeká i Ukrajinec podezřelý z vraždy

Soudy nyní v utlumeném režimu fungují do Velikonoc, hned poté by se procesu mohl dočkat například Maksym Andreiev, který je obviněný, že na ubytovně v Opatovicích nad Labem ubodal své dva kolegy. „Pevný termín jednání to ale není, nedokážeme odhadnout, jak to bude dál,“ řekl mluvčí Kulhánek.

Soudci tak nyní například vyhotovují písemné rozsudky naposledy rozhodnutých kauz. V rámci home office studují nové případy.

„Mohou také činit takzvané přípravné úkony, jako jsou výzvy k doplnění spisu. V civilních věcech mohou žádat o předložení dalších důkazů. Takže si nyní mohou připravit všechno, co jde udělat takzvaně od stolu, a pak kauzu projednají v jednací síni, až to bude možné,“ řekl Kulhánek.