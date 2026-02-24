Jsem nevinný a odposlechy to potvrzují, hájí se exprimátor Charvát u soudu

,
  12:18
Druhý den soudního líčení kvůli zakázce na parkovací dům u pardubické enetria areny přinesl hned dopoledne ostrou obhajobu exprimátora Martina Charváta (dříve ANO). Ten před soudem odmítl, že by soutěž jakkoliv manipuloval, a tvrdě se opřel do obžaloby. Podle vyjádření státní zástupkyně nikomu z obžalovaných vězení s největší pravděpodobností nehrozí.
Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23. února 2026) | foto: ČTK

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....
Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....
Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....
Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....
19 fotografií

Soudní líčení v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u enteria areny u Okresního soudu v Pardubicích od úterního rána pokračuje. Státní zástupkyně viní všech šest obžalovaných ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinností při správě cizího majetku. Zatímco v pondělí zazněla především obžaloba a řeči obhájců, nyní se dostali ke slovu samotní obžalovaní.

Po pondělním vyjádření Heleny Dvořáčkové, která se do Charváta ostře opřela a kladla mu za vinu svůj konec v pozici náměstkyně, se v úterý ujal slova bývalý primátor Martin Chravát, který kritikou žaloby rozhodně nešetřil.

Obžalobu označil za konstrukci bez jediného přímého důkazu, že zamýšlel vyřadit firmu Porr. Naopak pro ni prý hlasoval, ale stejně jako ostatním se mu nezdálo, že by firma dokázala postavit postavit parkovací dům za pouhých 441 dní.

23. února 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Několikrát zdůraznil, že se sám opírá o policejní odposlechy, které podle něj jeho tvrzení spíše potvrzují. Mimo jiné kritizoval i advokátní kancelář, která měla fondu se zakázkou pomáhat. Právě proto souhlasil se zadáním odborného posudku, který měl dokázat, že to nelze.

Ovšem posudek profesora Jarského ukázal, že při maximálním nasazení pracovníků je takový termín reálný. A tak tedy nakonec smlouvu s firmou Porr podepsali. Podle Charváta je měl posudek zároveň ochránit před neúspěšnou firmou Chládek a Tintěra, která by výsledek soutěže mohla napadnout.

Firma Porr však nakonec stanovený limit nedodržela a stavba se tak protáhla o téměř sto dní.

K zakázce stavebně technického dozoru řekl, že nabídky byly podle něj v prvním kole podhodnocené a počítaly s dozorem pouze dva pracovní dny v týdnu. To označil za nedostatečné, protože stavba byla náročná.

„Bylo mi jedno, která firma vyhraje. Šlo mi o to, aby fond měl na stavbě pečlivý a nekompromisní dozor,“ řekl bývalý primátor. „Nedopustil jsem se žádné trestné činnosti, ostatně dbal jsem na to, aby se veškerá jednání představenstva nahrávala. Proč bych to chtěl dělat, kdybych plánoval něco nekalého?“ dodal.

Ani kuličky by s Charvátem necvrnkala, hájí se exnáměstkyně v kauze parkovacího domu

Navíc měl předchozí špatnou zkušenost s firmou Porr, kde se při výstavbě fotbalového stadionu ukázalo, jak důležitý důsledný dozor vlastně je. Město se tehdy s firmou dokonce soudilo. I z toho důvodu chtěli po poradě s právníky vypsat novou soutěž s přísnějšími požadavky na rozsah dozoru.

Státní zástupkyně Adéla Rosůlek upřesnila, jaké tresty navrhuje. Pro většinu obžalovaných požaduje peněžité tresty. Vězení tak pravděpodobně nikomu nehrozí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mrazivý Zánik samoty Berhof se natáčel za stanného práva, vzpomíná režisér Svoboda

Premium
Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Poválečné drama Zánik samoty Berhof s excelentní Janou Brejchovou se v roce 1983 natáčel v česko-polském pohraničí. Kvůli vyhlášení výjimečného stavu musel celý filmový štáb včetně herců zůstat po...

Traktorista na širém poli vrazil do sloupu, od elektřiny odstavil 130 domácností

Traktorista u Pohránova na Pardubicku porazil elektrický sloup. (20. února 2026)

Opravdickou smůlu měl v pátek ráno traktorista v Pohránově na Pardubicku. Na širém rovinatém poli narazil do betonového sloupu vysokého napětí. Sloup sice neporazil, desítky domácností však zůstaly...

D35 odvedla z Vysokého Mýta 60 procent náklaďáků, ukazují data mýtného systému

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Dálniční obchvat Vysokého Mýta otevřený na sklonku loňského roku zbavil město velké části tranzitní dopravy. Vyplývá to z dat, která server iDNES.cz získal od provozovatele satelitního systému...

Ani kuličky by s Charvátem necvrnkala, hájí se exnáměstkyně v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u pardubické enteria areny. Státní zástupkyně je viní ze...

„Zakázaný“ malíř Zbyšek Sion neměl děti, obrazy za miliony odkázal Poličce

Malíř a grafik Zbyšek Sion

Město Polička se stalo majitelem největší sbírky obrazů a kreseb osobitého umělce Zbyška Siona, který loni na podzim zemřel ve věku 87 let. Přijetí dědictví oceněné na zhruba 19 milionů korun...

Jsem nevinný a odposlechy to potvrzují, hájí se exprimátor Charvát u soudu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Druhý den soudního líčení kvůli zakázce na parkovací dům u pardubické enetria areny přinesl hned dopoledne ostrou obhajobu exprimátora Martina Charváta (dříve ANO). Ten před soudem odmítl, že by...

24. února 2026  12:18

Opilý řidič kličkoval v noci před hlídkou, strážníky pak vyzýval na souboj

Kličkoval před hlídkou, výzvy ignoroval. Opilý řidič skončil v poutech, jeho...

Pardubické strážníky zaujala nejistá noční jízda řidiče v Hradecké ulici. Auto se okamžitě pokoušeli zastavit. Šofér ale majáky zprvu ignoroval, po zastavení byl vulgární a odmítl zkoušku na drogy i...

24. února 2026  11:10

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Hned po svém návratu do fotbalových Pardubic občas mluvil o tom, že zažívá v podstatě na chlup stejnou situaci jako v roce 2024 při příchodu do Liberce. Severočeši z něj tehdy udělali hlavní tvář...

24. února 2026  10:58

Na východě Pardubic se postaví tisíce bytů. Počítá se i s dostupným bydlením

Na východě Pardubic se budou stavět tisíce bytů. (23. února 2026)

Ve třech různých etapách a na třech různých místech se má stavět na samém východním okraji Pardubic. Promění se bývalá kasárna Hůrka a zmizí i pole, které odděluje sídliště Dubina od řeky Labe. Podle...

23. února 2026  16:38

Ani kuličky by s Charvátem necvrnkala, hájí se exnáměstkyně v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u pardubické enteria areny. Státní zástupkyně je viní ze...

23. února 2026  8:47,  aktualizováno  15:47

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky

V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Litomyšl uvažuje o zpřísnění pravidel pro používání mobilů na základních školách. Radnice po vzoru města Vsetín chce ve školách nainstalovat uzamykatelné skříňky, do kterých by žáci telefony...

22. února 2026  9:04

Tahle prohra nás bude ještě hodně dlouho mrzet, tuší pardubický Tůma po finále

Jakub Tůma řídí pardubickou hru v zápase s Nymburkem.

Až v posledních pěti minutách basketbalisté Pardubic ztratili náskok. Do té doby nad favorizovaným Nymburkem ve finále Českého poháru v Opavě vedli. Leč prohráli 81:87. „Taková prohra naštve,“ uznal...

22. února 2026  8:51

Česká sestava to zachránila. Nebyl to náš zápas, uznal Svoboda po pohárové výhře

Spoluhráči plácají nymburského křídelníka Matěje Svoboda poté, co dostal...

Do 35. minuty prohrávali. Favorizovaní nymburští basketbalisté se ve finále Českého poháru v Opavě pořádně nadřeli, než zlomili odpor Pardubic a porazili je 87:81. „O to cennější ta výhra je,“...

22. února 2026

Triumf po megaobratu. Nymburk slaví v poháru, Pardubice promarnily šanci

Pardubický pivot Kamil Švrdlík zakončuje na koš přes bránícího Marcuse...

Nymburští basketbalisté zdolali ve finále Českého poháru v Opavě Pardubice po velkém obratu 87:81 a slaví 18. triumf. Úřadující český šampon a lídr ligy ve třetí čtvrtině prohrával až o 18 bodů, ale...

21. února 2026  21:01,  aktualizováno  22:13

Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan

Momentka z utkání Slovácka s Pardubicemi. Zleva domácí Gigli Ndefe a brankář...

Na jaře padli jen jednou, teď navíc poprvé slaví tři body. Fotbalisté Slovácka ve 23. kole Chance Ligy porazili 2:0 Pardubice a úspěšně pokračují v boji o záchranu. První gól v dresu celku z...

21. února 2026  16:56

Mrazivý Zánik samoty Berhof se natáčel za stanného práva, vzpomíná režisér Svoboda

Premium
Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Poválečné drama Zánik samoty Berhof s excelentní Janou Brejchovou se v roce 1983 natáčel v česko-polském pohraničí. Kvůli vyhlášení výjimečného stavu musel celý filmový štáb včetně herců zůstat po...

21. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.