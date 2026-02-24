Jsem nevinný a odposlechy to potvrzují, hájí se exprimátor Charvát u soudu

Soudní líčení v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u enteria areny u Okresního soudu v Pardubicích od úterního rána pokračuje. Státní zástupkyně viní všech šest obžalovaných ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinností při správě cizího majetku. Zatímco v pondělí zazněla především obžaloba a řeči obhájců, nyní se dostali ke slovu samotní obžalovaní.
Po pondělním vyjádření Heleny Dvořáčkové, která se do Charváta ostře opřela a kladla mu za vinu svůj konec v pozici náměstkyně, se v úterý ujal slova bývalý primátor Martin Chravát, který kritikou žaloby rozhodně nešetřil.
Obžalobu označil za konstrukci bez jediného přímého důkazu, že zamýšlel vyřadit firmu Porr. Naopak pro ni prý hlasoval, ale stejně jako ostatním se mu nezdálo, že by firma dokázala postavit postavit parkovací dům za pouhých 441 dní.
23. února 2026
Několikrát zdůraznil, že se sám opírá o policejní odposlechy, které podle něj jeho tvrzení spíše potvrzují. Mimo jiné kritizoval i advokátní kancelář, která měla fondu se zakázkou pomáhat. Právě proto souhlasil se zadáním odborného posudku, který měl dokázat, že to nelze.
Ovšem posudek profesora Jarského ukázal, že při maximálním nasazení pracovníků je takový termín reálný. A tak tedy nakonec smlouvu s firmou Porr podepsali. Podle Charváta je měl posudek zároveň ochránit před neúspěšnou firmou Chládek a Tintěra, která by výsledek soutěže mohla napadnout.
Firma Porr však nakonec stanovený limit nedodržela a stavba se tak protáhla o téměř sto dní.
K zakázce stavebně technického dozoru řekl, že nabídky byly podle něj v prvním kole podhodnocené a počítaly s dozorem pouze dva pracovní dny v týdnu. To označil za nedostatečné, protože stavba byla náročná.
„Bylo mi jedno, která firma vyhraje. Šlo mi o to, aby fond měl na stavbě pečlivý a nekompromisní dozor,“ řekl bývalý primátor. „Nedopustil jsem se žádné trestné činnosti, ostatně dbal jsem na to, aby se veškerá jednání představenstva nahrávala. Proč bych to chtěl dělat, kdybych plánoval něco nekalého?“ dodal.
Navíc měl předchozí špatnou zkušenost s firmou Porr, kde se při výstavbě fotbalového stadionu ukázalo, jak důležitý důsledný dozor vlastně je. Město se tehdy s firmou dokonce soudilo. I z toho důvodu chtěli po poradě s právníky vypsat novou soutěž s přísnějšími požadavky na rozsah dozoru.
Státní zástupkyně Adéla Rosůlek upřesnila, jaké tresty navrhuje. Pro většinu obžalovaných požaduje peněžité tresty. Vězení tak pravděpodobně nikomu nehrozí.