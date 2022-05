Soud osvobodil majitele úspěšné firmy: žádný podvod se nestal

Obžaloba tvrdila, že prodejce potravin JIP východočeská vytvořil systém, který jí umožnil ušetřit na dani z přidané hodnoty při pořizování zboží z jiných členských států Evropské unie.

Mělo jít o takzvaný karuselový podvod prováděný v první polovině roku 2016 pomocí řetězce plátců daně z přidané hodnoty s tím, že škoda dosáhla výše 5 milionů 762 tisíc korun.

Bílými koňmi v tomto systému podle obžaloby byly firma P.S.P. Praha a společnost Korrekt, které DPH přiznaly, ale neodvedly nebo uhradily jen zčásti.

Během jednání soudu se však podle předsedy senátu Petr Mráky neobjevil jediný důkaz o tom, že by o neuhrazené dani bratři Plškové věděli, či že by krácení daně dokonce organizovali. Nemohou být podle něj odsouzeni jen za to, že jejich dodavatel neodvedl daň.

„Není úkolem plátce daně, aby si nějakým nadměrným způsobem a pátráním zjišťoval, nakolik je jeho dodavatel schopen platit daně,“ uvedl Mráka.

Soud osvobodil i Radka Volfa, který jako zástupce společnosti P.S.P. Praha podle obžaloby na krácení daně spolupracoval. Soudce Petr Mráka konstatoval, že Volfovo působení ve společnosti P.S.P. Praha, která poskytovala servis JIP východočeská, bylo tristní.

„Bral to, dá se říct, jako zlatý důl,“ řekl. Nicméně jeho chování ve firmě nebylo podle soudu takové, že by za to měl být stíhán.

Oba bratři Plškové už na začátku jednání soudu hovořili o tom, že obžaloba je absurdní. Ptali se, proč by firma v hodnotě několika miliard korun podváděla kvůli zisku několika milionů korun.

Kritizovali postup finančního úřadu a policie, domovní prohlídky, vazbu i odposlechy. Ani jeden z nich nechtěl rozhodnutí soudu komentovat. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupce si nechali lhůtu na odvolání.