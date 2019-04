VIDEO: Svědci v kauze hřebčína vypovídali ve stísněné soudní síni

Dosud líčení ve věci údajně zmanipulované zakázky na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem probíhalo v největší soudní síni v Hradci Králové, teď ale pokračuje u pardubické pobočky.

Nebyl to aprílový žert, když se zhruba čtyřicet lidí před devátou ranní začalo „rovnat“ do soudní síně, která by se do té hradecké vešla hned několikrát.

„Prosím všechny zúčastněné, aby si kabáty odložili vedle v kanceláři,“ žádala na chodbě obviněné i zástup advokátů soudní zapisovatelka.

„Omlouvám se za diskomfort, ani soud nemá ideální podmínky. Toto je naše největší soudní síň. S ohledem na průběh hlavního líčení věřím, že se bude situace zlepšovat,“ uvedl předseda trestního senátu Roman Drahný.

Už nyní si totiž vyžádali někteří účastníci řízení, aby se hlavní líčení konalo v jejich nepřítomnosti. A soud jejich žádosti vyhověl.

Soud vyslýchal posledního zástupce obviněné firmy Strabag. Předseda představenstva Ondřej Novák se omezil pouze na přečtení prohlášení.

„Firma Strabag se v celém rozsahu obžaloby cítí nevinna. Dávno před květnem 2013 byl u nás ve firmě zaveden etický kodex. Dáváme nabídky v řádech miliard korun, ta na opravu hřebčína ničím nevybočovala. Za naši firmu ji zpracovávalo osm lidí. Představa, že by ji zpracovali tak, aby naše firma soutěž nevyhrála, je absurdní,“ řekl Novák.

Obviněný Pavel Ludvík, který měl tehdy zakázku na starosti, již ve společnosti nepracuje.

Dále předseda představenstva Strabagu využil svého práva a ve věci odmítl vypovídat. Soudu předal i složku etických kodexů a příruček, kterými se firma řídí.

Předseda trestního senátu Roman Drahný avizoval, že by v této rozsáhlé kauze chtěl rozhodnout do konce roku. Rozsudek ale vynese opět v Hradci Králové, aby si jej mohla vyslechnout i veřejnost.