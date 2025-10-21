Spor mezi Dynamem Pardubice a koučem Varaďou bude řešit mediátor

  16:02
Spor mezi HC Dynamo Pardubice a jeho bývalým trenérem Václavem Varaďou nakonec bude řešit mediátor. Dnes se na tom shodly obě strany při jednání před Okresním soudem v Pardubicích. Varaďa požaduje po klubu odstupné 11,6 milionu korun za předčasné ukončení smlouvy, omluvu v médiích a pokutu za negativní vyjádření o jeho osobě.
Společná kondiční příprava pardubických hokejistů odstartovala, dole dobře...

Společná kondiční příprava pardubických hokejistů odstartovala, dole dobře naložený nový kouč Václav Varaďa. | foto: HC Dynamo

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, pardubický kouč Václav Varaďa.
Václav Varaďa udílí pokyny svým svěřencům během finále Spengler Cupu.
Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, 2. kolo hokejové extraligy, Václav Varaďa,...
Třinecký trenér Václav Varaďa křepčí s mistrovskou trofejí.
Trenér v květnu 2023 podepsal s Pardubicemi smlouvu na pět let, v lednu 2024 ale předčasně skončil. Klub jeho odvolání odůvodnil nedostatečnou péčí o klubovou mládež i trenéry B-týmu, nespoluprací s realizačním týmem a skautem či nepodáváním přesných informací členům představenstva. Majitel klubu Petr Dědek také nebyl spokojen s tím, jak podle něj trenér komunikoval a narušoval atmosféru v kabině.

Varaďa podal žalobu s nárokem na ochranu osobnosti a požadoval náhradu nemajetkové újmy a omluvu. Okresní soud mu původně odstupné přiznal, odvolací krajský soud mu vloni v říjnu věc vrátil k novému projednání.

Předsedkyně senátu Okresního soudu Jitka Nováková se dnes snažila obě strany přivést jednání o smíru. Vyložila jim předběžný názor soudu, podle nějž každé právní jednání podléhá výkladu, tedy i ukončení smlouvy, a je nutné se jím zabývat. Nejistá je situace ohledně smluvní pokuty za negativní vyjádření, kde sice zřejmě k porušení práva došlo, ale asi ne v takové míře, jak si žalobce představuje. Vše by mohlo skončit jen s omluvou, která musí být přiměřená formou i obsahem, jinak by ji soud mohl zamítnout.

Obě strany sporu dnes souhlasily s tím, že se pokusí nalézt kompromis s pomocí mediátora. Již dříve se podle svých prohlášení snažily dojít ke smíru, ale bez úspěchu. Soud určil desetidenní lhůtu, aby mu klub a Varaďa oznámili, kterého mediátora společně vybrali. Pokud by se to nestalo, určil by mediátora sám. Další jednání soudu předsedkyně odročila na neurčito.

Slušnost a fair play jsou mé pilíře, tvrdí kouč

Majitel klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek vytkl Varaďovi jeho postupy, vulgarity a další nedodržení smlouvy. Proti tomu se trenér ohradil.

„S neprofesionalitou a nedbalostí na mne opravdu nechoďte. Každý, kdo mne zná, ví, že nikdy hráče, kolegy, ale ani soupeře neurážím, že se vždy chovám korektně a férově. Slušnost a fair play jsou základními pilíři mé cesty. A tak tomu bude i nadále, ať už mne zavede kamkoli,“ reagoval Varaďa, jehož žalobou se v létě zabýval Okresní soud v Pardubicích.

Soud kouči Varaďovi kompenzaci 11 milionů od Pardubic nepotvrdil, spor pokračuje

Rozsudek mu vyhověl v plném rozsahu, informoval mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Martin Kos. Klub se ale proti rozsudku odvolal. Krajský soud však uznal námitky klubu, že žaloba byla neurčitá a málo konkrétní.

21. října 2025  16:02

