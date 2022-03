Za dvojnásobnou vraždu kvůli vile padl výjimečný trest i vysoká pokuta

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové padl výjimečný trest za vraždu majitelky vily v pražské Bubenči a jejího druha. Tomáš Fiala si má odsedět 25 let vězení. Právě on podle verdiktu dvojici zabil na chatě ve Velké Pasece na Havlíčkobrodsku a těla pak hodil do přehrady Švihov. Spolu s partnerem Jiřím Nehybou se chtěli lukrativní nemovitosti zmocnit podvodem.