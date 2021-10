Soud: Nemocnice další miliony exstarostovi na vozíku platit nemusí

Drobná operace v Orlickoústecké nemocnici měla výtvarníkovi a exstarostovi Ústí nad Orlicí Richardu Peškovi pomoci se zalehlým uchem. Kvůli chybnému napojení na dýchací přístroj jej ale v říjnu 2011 stála zdraví a málem i život. Je odkázaný na invalidní vozík.

Soudy přiměly Nemocnici Pardubického kraje zaplatit za chybu zdravotníků už kolem jedenácti milionů korun. Když se ale Richard Pešek v roce 2019 začal domáhat další náhrady za ušlý zisk, u okresního soudu a nyní ani u odvolacího soudu v Pardubicích nepochodil.

Pešek po Nemocnici Pardubického kraje chtěl přes sedm milionů korun za roky 2017 až 2019. Jeho žaloba vycházela z předpokladu, že pokud by zákrok v nemocnici neukončil jeho kariéru výtvarného umělce, ročně by vydělal přes dva miliony korun.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí letos na jaře žalobu zamítl s tím, že už od roku 2012 dostává Pešek invalidní důchod a od té doby už uběhla promlčení lhůta.

Soudci navíc poukázali na to, že Pešek byl odškodněn za ušlý zisk v předchozím sporu. Soudci pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové dospěli ke stejnému závěru. „Dvouletá subjektivní promlčecí doba v době podání žaloby již dávno uplynula,“ uvedl včera soudce Martin Tomek.

Pešek musí zaplatit nemocnici část nákladů na spor

Soudci krajského soudu včera zároveň rozhodovali, v jaké výši musí Richard Pešek zaplatit náklady řízení, které na spor vynaložila Nemocnice Pardubického kraje a pojišťovna. Vzhledem k tomu, že v případu šlo o poškození zdraví, které prokazatelně zavinila nemocnice, odvolací soud podstatně snížil původní částku.

„Modifikovali jsme náhradu nákladů řízení tak, že žalobce, ačkoliv nebyl v řízení úspěšný, je povinen nahradit pouze polovinu vynaložených nákladů řízení,“ uvedl Tomek.

V souhrnu bude muset Pešek zaplatit na nákladech řízení nemocnici i pojišťovně více než 450 tisíc korun.

Výtvarníkovi zničila zdraví chybná intubace

Richard Pešek šel na operaci kvůli zalehlému uchu v říjnu 2011. Podle nemocnice se v průběhu přípravy operace jeho stav prudce zhoršil, a proto byla zahájena resuscitační péče. Znalecká komise, kterou nemocnice ustavila, dospěla k závěru, že péče byla poskytnuta v souladu s předpisy.

U soudu se ale ukázalo něco jiného. Soudní znalec Pavel Hude zjistil, že při anestezii Richarda Peška byla špatně uložena tracheální rourka, která umožňuje napojení na dýchací přístroj. Rourka byla zavedena do jícnu, organismus se tak ocitl bez kyslíku.

To následně vyústilo v zástavu srdce a poškození mozkové tkáně. Chybu zdravotníci totiž zjistili až po několika minutách. Teoreticky by to věděli dříve, kdyby použili kapnometr, který měří hladinu oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu. Hude ve svém posudku uvedl, že nepoužití přístroje „je nemožné hodnotit jako správný postup“.

Podle svého právního zástupce Pešek není schopen se účastnit ani banální společenské akce. Zapomněl světové jazyky, které uměl, ale i malířské postupy.

Pešek a jeho rodina nejprve po nemocnici požadovali zhruba 23 milionů korun za bolestné, společenskou újmu a ušlý zisk. Býval totiž uznávaným umělcem, ale po operaci je tato jeho činnost omezena.

Peškova rodina se snažila v původním sporu mimo jiné dokázat, že kvůli zdravotnímu postižení přišel o patnáct zakázek za statisíce korun z Čech, Ameriky či Švédska. Soudy uznaly jen část nároků. Nepřiznaly mu například více než 600 tisíc korun jako ušlý zisk za působení na orlickoústecké umělecké škole, kam podle svého tvrzení měl nastoupit.