Elektrárny Opatovice prohrály spor s obcí, jsou zátěží pro okolí. Vyšší daň platí

David Půlpán
  8:49
Elektrárny Opatovice neuspěly s návrhem na zrušení rozhodnutí zastupitelů v Opatovicích nad Labem, kterým firmě stanovili koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Podle krajského soudu obec postupovala správně, k žádné diskriminaci nedošlo a vyšší daň je oprávněná, protože provoz znamená pro okolí ekologickou i hlukovou zátěž. Opatovice tím získají miliony do rozpočtu.
Elektrárny Opatovice zásobují teplem obě východočeská krajská města i Chrudim.

Elektrárny Opatovice zásobují teplem obě východočeská krajská města i Chrudim. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Zásoba uhlí u elektrárny v Opatovicích nad Labem (26. června 2012)
Elektrárny Opatovice nad Labem
Elektrárna Opatovice
Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.
5 fotografií

Zastupitelé v Opatovicích nad Labem požadují vyšší daň z nemovitosti po firmách, jejichž provoz podle nich znečišťuje životní prostředí, komplikuje dopravu nebo zatěžuje okolí hlukem. Elektrárny Opatovice se pokusily před zvýšeným odvodem peněz bránit u soudu, ale neuspěly.

„Rozhodnutí soudu vítáme, potvrdilo se, že jsme postupovali správně a odůvodnění bylo v pořádku,“ řekl starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout.

Pardubická pobočka krajského soudu rozhodla o věci už na konci září, ale odůvodnění rozsudku rozeslala minulý týden.

Místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti se může pohybovat od 0,5 do 5. Elektrárna v roce 2023 platila kvůli rozhodnutí obce maximální koeficient. O rok později ho zastupitelé snížili na hodnotu 4 a mírně zvýšili jiným firmám.

Elektrárna si u soudu stěžovala mimo jiné na to, že opatření má diskriminační charakter, protože se obec k jiným společnostem podnikajícím v Opatovicích nad Labem chová odlišně a koeficient jim nezvyšuje.

Není to diskriminace, rozhodl soud

Krajský soud tuto námitku odmítl proto, že diskriminací se míní rozdílné zacházení s osobami nacházejících se v podobné situaci, které nemá rozumné odůvodnění. Průmyslový areál elektrárny je v místě svým rozsahem specifický, obdobný subjekt tam není. Už proto nemohla být elektrárna diskriminována, uvedl v odůvodnění soud.

Vedení elektrárny vadilo, že obec zdůvodnila vyšší koeficient mimo jiné i emisemi, které podle místních politiků produkuje. Proti tomu argumentovalo výsledky měření Českého hydrometeorologického ústavu, které nepotvrdily negativní dopad na ovzduší v Opatovicích nad Labem.

„Za posledních deset let došlo k několikanásobnému snížení velikosti emisí produkovaných EOP,“ uvedla ve svém stanovisku elektrárna.

Soud ale argumentaci obce podpořil. „V dané věci není pochyb, že s provozem kogenerační uhelné elektrárny je spojena ekologická zátěž pro její okolí, tedy i pro území obce Opatovice nad Labem, které se nachází v její blízkosti. Již z hlediska způsobu provozu navrhovatelky je zřejmé, že je zdrojem emisí,“ uvedl krajský soud v odůvodnění rozsudku.

Podobným způsobem obstálo i tvrzení opatovických politiků, že samotná elektrárna narušuje krajinu, podle soudu je to „neoddiskutovatelné“, byť podnik odděluje od obce dálniční mimoúrovňová křižovatka.

Místní politici opět změní výši daní

Obec Opatovice nad Labem i díky rozhodnutí pardubické pobočky krajského soudu bude letos inkasovat z daně z nemovitosti podle předběžných odhadů přibližně jedenáct milionů korun. V příštím roce se koeficienty pro výpočet daně v Opatovicích nad Labem opět změní. Více do obecní kasy odvedou i menší podnikatelé v centru Opatovic. Rozhodli o tom zastupitelé.

„Je to minimální zvýšení koeficientu, z hodnoty 1,5 na 2. Získáme tím asi 750 tisíc korun. Chceme měřit všem stejným metrem,“ uvedl starosta.

Elektrárny v Opatovicích přejdou z uhlí na plyn. Změna přijde na deset miliard

Peníze od firem a podnikatelů obec podle něj investuje do rozvoje infrastruktury, například do prvků zajišťujících větší bezpečnost chodců a cyklistů, anebo do lepšího vybavení mateřské školy.

„Myslím si, že to vyjadřuje symbiózu mezi obcí a podnikatelským sektorem, zaměstnavatelé potřebují pracovní sílu a pracovní síla zde bude bydlet, když zde k tomu budou dobré podmínky,“ uvedl Pavel Kohout.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Gočár, fontána, fanshop Dynama i luxusní kino. Grand v centru Pardubic opět září

Necelé dva roky trvala generální oprava obchodního domu Grand v Pardubicích. Ten se bude za týden slavnostně otevírat. Lidé najdou v budově od architekta Josefa Gočára kino s unikátními sály,...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým...

Z Česka do Turecka bez přestávky. Lovci kamionů mají první kořisti

Řidič kamionu zvládl trasu z Česka až do Turecka téměř bez odpočinku – v Rumunsku si dal jen čtyřhodinovou pauzu. Patnáct set kilometrů tak urazil za 30 hodin místo předepsaných 44. Stal se smutným...

Elektrárny Opatovice prohrály spor s obcí, jsou zátěží pro okolí. Vyšší daň platí

Elektrárny Opatovice neuspěly s návrhem na zrušení rozhodnutí zastupitelů v Opatovicích nad Labem, kterým firmě stanovili koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Podle krajského soudu obec...

27. října 2025  8:49

Emigroval, aby se v Austrálii stal králem sýrů. Milan Vyhnálek by se dožil 100 let

Premium

Před pár dny to bylo přesně 100 let, kdy se v Hnátnici na Orlickoústecku narodil muž, který později proměnil Tasmánii v sýrařskou velmoc. Milan Vyhnálek se díky své nezdolné životní síle a energii...

26. října 2025

Zlín - Pardubice 2:2, góly až po pauze, hosté dvakrát srovnali díky Patrákovi

Dvakrát vedli, přesto nakonec zlínští fotbalisté berou ze souboje s Pardubicemi pouze bod za remízu 2:2. V utkání 13. kola Chance Ligy poslal rozjetého nováčka po změně stran nejprve do vedení Koubek...

25. října 2025  14:30,  aktualizováno  17:52

Chtěl bych, aby moje trefy lámaly zápasy. Tanko o spoluhráčích i těžkém období

Na jaře, po svém přestupu z ostravského Baníku, dal za Pardubice jediný gól. V letošní sezoně už má však nigerijský forvard Abdullahi Tanko na kontě tři, z toho dva v posledních dvou kolech. Dnes od...

25. října 2025  12:12

Politici dali zelenou lokalitě Hůrka, může tam najít bydlení až 15 tisíc lidí

Pardubičtí zastupitelé schválili územní studii pro lokalitu Hůrka na východním okraji města v areálu bývalých kasáren. V plánu tam je hlavně masivní bytová výstavba.

25. října 2025  8:12

Policie vypátrala čtrnáctiletou Sabrinu z Chrudimi, je v pořádku

Policie vypátrala hledanou čtrnáctiletou Sabrinu, která v pátek 24. října odešla z dětského domova v Chrudimi a nepodala o sobě žádnou zprávu. Dívku se podařilo najít, je v pořádku, informoval kolem...

24. října 2025  22:19,  aktualizováno  23:14

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým...

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  18:46

Na původním Taxisu by půlka letošních koní spadla, podivuje se trenér Popelka

Navázal na kariéru svého otce a už přes dvacet let se věnuje trénování koní na nejvyšší dostihové úrovni. Aktuálně má Stanislav Popelka ve stájích Srdéčko mezi vesnicemi Ludmírov, Ponikev a Hvozd na...

24. října 2025  15:25

Motoráky dostaly druhou šanci, u sjezdovky poslouží jako půjčovna lyží a šatna

Neobvyklé manévry zažilo tento týden parkoviště pod sjezdovkou Peklák v České Třebové na Orlickoústecku. Automobilový jeřáb zde natrvalo usadil zrenovovaný motorák řady 810 společně s přípojným...

24. října 2025  13:31

Novic Bonham táhne Pardubice na špici. Už si užil i mexickou vlnu

V úvodu nejvyšší soutěže basketbalistů byl právě on hlavní atrakcí obměněného týmu pardubické Beksy – dalo by se říci až zjevením. Americký rozehrávač Trey Bonham, v Evropě novic, v prvních kláních...

24. října 2025  12:07

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTRO VÝVOJÁŘ HW – KABELY

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 55 000 - 70 000 Kč

Dalších 32 339 volných pozic

Zlín trápil i Slavii. Hraje poctivý fotbal, přišlo uznání z trenérského štábu Pardubic

Až v sobotu stane na zlínské Letné, kde jeho fotbalové Pardubice od 15 hodin absolvují další ligový zápas, zažije i jedno příjemné setkání. „S Broňou Červenkou, trenérem Zlína, jsme kamarádi. Kopali...

24. října 2025  11:53

Vtipálci dál vypínají eskalátory na lávce, dohled nad ní budou mít strážníci

Pardubickému magistrátu došla trpělivost se šprýmaři, kteří nouzovým tlačítkem často několikrát za den vypínají eskalátory na lávce přes železniční koridor. Po dohodě města se Správou železnic bude...

24. října 2025  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.