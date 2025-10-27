Zastupitelé v Opatovicích nad Labem požadují vyšší daň z nemovitosti po firmách, jejichž provoz podle nich znečišťuje životní prostředí, komplikuje dopravu nebo zatěžuje okolí hlukem. Elektrárny Opatovice se pokusily před zvýšeným odvodem peněz bránit u soudu, ale neuspěly.
„Rozhodnutí soudu vítáme, potvrdilo se, že jsme postupovali správně a odůvodnění bylo v pořádku,“ řekl starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout.
Pardubická pobočka krajského soudu rozhodla o věci už na konci září, ale odůvodnění rozsudku rozeslala minulý týden.
Místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti se může pohybovat od 0,5 do 5. Elektrárna v roce 2023 platila kvůli rozhodnutí obce maximální koeficient. O rok později ho zastupitelé snížili na hodnotu 4 a mírně zvýšili jiným firmám.
Elektrárna si u soudu stěžovala mimo jiné na to, že opatření má diskriminační charakter, protože se obec k jiným společnostem podnikajícím v Opatovicích nad Labem chová odlišně a koeficient jim nezvyšuje.
Není to diskriminace, rozhodl soud
Krajský soud tuto námitku odmítl proto, že diskriminací se míní rozdílné zacházení s osobami nacházejících se v podobné situaci, které nemá rozumné odůvodnění. Průmyslový areál elektrárny je v místě svým rozsahem specifický, obdobný subjekt tam není. Už proto nemohla být elektrárna diskriminována, uvedl v odůvodnění soud.
Vedení elektrárny vadilo, že obec zdůvodnila vyšší koeficient mimo jiné i emisemi, které podle místních politiků produkuje. Proti tomu argumentovalo výsledky měření Českého hydrometeorologického ústavu, které nepotvrdily negativní dopad na ovzduší v Opatovicích nad Labem.
„Za posledních deset let došlo k několikanásobnému snížení velikosti emisí produkovaných EOP,“ uvedla ve svém stanovisku elektrárna.
Soud ale argumentaci obce podpořil. „V dané věci není pochyb, že s provozem kogenerační uhelné elektrárny je spojena ekologická zátěž pro její okolí, tedy i pro území obce Opatovice nad Labem, které se nachází v její blízkosti. Již z hlediska způsobu provozu navrhovatelky je zřejmé, že je zdrojem emisí,“ uvedl krajský soud v odůvodnění rozsudku.
Podobným způsobem obstálo i tvrzení opatovických politiků, že samotná elektrárna narušuje krajinu, podle soudu je to „neoddiskutovatelné“, byť podnik odděluje od obce dálniční mimoúrovňová křižovatka.
Místní politici opět změní výši daní
Obec Opatovice nad Labem i díky rozhodnutí pardubické pobočky krajského soudu bude letos inkasovat z daně z nemovitosti podle předběžných odhadů přibližně jedenáct milionů korun. V příštím roce se koeficienty pro výpočet daně v Opatovicích nad Labem opět změní. Více do obecní kasy odvedou i menší podnikatelé v centru Opatovic. Rozhodli o tom zastupitelé.
„Je to minimální zvýšení koeficientu, z hodnoty 1,5 na 2. Získáme tím asi 750 tisíc korun. Chceme měřit všem stejným metrem,“ uvedl starosta.
Peníze od firem a podnikatelů obec podle něj investuje do rozvoje infrastruktury, například do prvků zajišťujících větší bezpečnost chodců a cyklistů, anebo do lepšího vybavení mateřské školy.
„Myslím si, že to vyjadřuje symbiózu mezi obcí a podnikatelským sektorem, zaměstnavatelé potřebují pracovní sílu a pracovní síla zde bude bydlet, když zde k tomu budou dobré podmínky,“ uvedl Pavel Kohout.