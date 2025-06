Verzi o náhodném výstřelu soud neuvěřil, za ránu do obličeje potvrdil roky ve vězení

Autor: ČTK , iDNES.cz

11:44

Za postřelení svého známého u Dolní Rovně na Pardubicku v úterý odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil padesátiletému Mykolu Filipovi 12 let vězení. Podle verdiktu muž střelil svého o 16 let mladšího známého nelegálně drženou zbraní do obličeje a vážně ho zranil.