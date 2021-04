Řeči o drogách nebyly chvástáním, řekl soud a uložil dealerovi 8 let

„Devět,“ tipoval těsně před vynesením rozsudku Daniel Macura výši svého trestu. Skoro trefil. Soud mu za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy vyměřil trest o rok nižší.

Trest je vysoký jen na první pohled. Macura totiž prodával kokain a marihuanu i přesto, že, byl za stejnou trestnou činnost a stejným státním zástupcem v roce 2015 obžalován a Krajským soudem v Hradci Králové potrestán sazbou 4,5 roku ve vězení, později byl propuštěný na podmínku.

A špatně odhadl Macura i výši trestu pro své kumpány. „Jde se mnou,“ glosoval při čtení rozsudku trest spoluobžalovaných. Ti však od soudu odešli s podmínkami, do vězení tedy nemusejí.



Tomáš Koutný, kterému byla dokázána distribuce a prodej 140 gramů drog, dostal podmínku v nejdelší možné zkušební době pěti let.

Erwin Štampach se podle mínění soudu podílel na zločinu méně, a tak ho potrestal tříletou podmínkou.

„Množství drogy, která byla soudu známa, bylo nepochybně jen zlomkem toho, kolik obžalovaní prodali ve skutečnosti,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Roman Drahný.

Za důležité označil odposlechy, které spolu s věcmi nalezenými při domovní prohlídce, svědčí o vině všech obžalovaných. Neuvěřil tak Macurovým argumentům, který sám sebe označil za vychloubače.

„Telefonní odposlechy, z nichž zřejmě státní zástupce vychází, nelze brát vážně. Chtěl jsem být zajímavý, vychloubal jsem se a chvástal,“ řekl Macura při výslechu.

Soud však slova o distribuci drog za chvástání nepovažoval a pozastavil se také nad tím, kam až byli obžalovaní ochotni při hlavním líčení zajít.



„Hru na sexuální orientaci mezi obžalovanými v přítomnosti přítelkyně jednoho z nich soud také neshledává vhodnou,“ uvedl Drahný.

Soud zmínil také práci obhájců. Advokáti obžalovaných podle něj bagatelizovali množství drog, které měli jejich klienti prodávat.



„Nešlo o 600 gramů, soud má za to, že jde přinejmenším o 1,5 kilogramu,“ řekl mimo jiné předseda senátu.



„Množství nesouhlasí“

Trojice obžalovaných prodávala kokain a marihuanu od ledna 2019 do května 2020, kdy je zadržela policie. Jednou si Macura pro kokain, který si zajistil v Rotterdamu, poslal kamaráda.

Z výpovědi svědka však bylo patrné, že cesta do Holandska nebyla jediná. Macura u soudu tvrdil to, co před šesti lety: „S obžalobou v zásadě souhlasím, ale odmítám rozsah a množství, které uvádí obžaloba.“

Tentokrát se však hájil tím, že je jednatelem firmy, která se prodejem CBD produktů z technického konopí, například kapek nebo cigaretových tužek, zabývala.

„Technické konopí tady nikdo neprodává. Zajímalo mě to. Začala být po něm poptávka,“ řekl při výslechu.

Rozsudek zatím není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu na odvolání.