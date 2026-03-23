Soud potrestal zneužívání holčiček, jejich matka se obžalovaného zastávala

Hana Lanková
  13:21
Sedm a půl roku vězení dostal dnes u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby šířil dětskou pornografii a dlouhodobě sexuálně zneužíval nezletilé neteře své partnerky. Na internetu se pak před dalšími uživateli vydával za jejich otce a popisoval praktiky, které s dívkami údajně prováděl. Rozsudek není pravomocný.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Dvaačtyřicetiletý muž podle obžaloby opakovaně osahával a vykonával různé sexuální praktiky se dvěma nezletilými neteřemi své partnerky. Tehdy desetileté dívky v jejich domě často přespávaly a trávily volný čas. Muže měly rády a považovali ho za svého otce, protože ten biologický podle matky dívek ,,nefungoval“.

Podle spisu od dubna 2024 až do jeho zadržení v listopadu 2025 zneužíval svůj vztah s dívkami pro své sexuální odreagování při aktivitě na internetové stránce amateri.com, kde se vydával za jejich otce. Dalším uživatelům tam tvrdil, že se svými dcerami provozuje různé sexuální praktiky, a zasílal jejich fotografie neznámým lidem, včetně skutečných jmen dívek.

V telefonu obžalovaného se našla i videa s dětskou pornografií, muž ale tvrdí, že se na ně nedíval. Prý se pouze uspokojoval nad reakcí údajné ženy na druhé straně.

Znásilňoval nezletilé neteře své družky, líčením praktik flirtoval se ženami, viní muže

Při prvním soudním jednání prohlásil vinu ve věci držení a šíření dětské pornografie. Odmítl ale, že by jakkoliv sáhl na zmíněné nezletilé dívky. Soud jeho prohlášení viny v rozsahu přiznaných skutků minulý týden přijal.

„Vím, že to bylo špatné, a stydím se, že mě to vůbec napadlo. Neměl jsem dost fantazie, abych vymyslel jiná jména. Holkám jsem tím ublížil, to si neodpustím. K úhradě nemajetkové újmy však nevidím důvod,“ prohlásil.

Odkývaly, co jim podsunuli, tvrdí matka dívek

Soud dnes muže poslal na 7,5 roku do vězení, trest si má odpykat v káznici s ostrahou. Dále má nařízeno ochranné sexuologické léčení v ambulantní formě a soud také rozhodl o propadnutí mobilního telefonu, jako nástroje trestné činnosti, ve kterém policie nalezla dětskou pornografii. Jedné z poškozených dívek má obžalovaný uhradit 250 tisíc korun a druhé 150 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.

„Obě dívky popsaly, co se jim dělo nebo čemu byly přítomny. Z policejního výslechu obžalovaného je patrné, že nedoznal zásadní skutkovou část. Naopak doznal například to, že přikládal ruku nezletilé na svůj penis a líbal její přirození. Vyjadřoval se zcela spontánně, že to pro něj byl adrenalinový zážitek a následně přemýšlel, zda šlo o problém a hledal si to na internetu. To není výpověď vykonstruovaná policií,“ uvedla v odůvodnění verdiktu soudkyně Jana Bodečková.

Obžalovaný také před soudem opakovaně zpochybňoval postup policie. Změnu své výpovědi hájil tím, že byl při policejním výslechu unavený, pod tlakem, neměl možnost zavolat svého obhájce a nepravdivě vypovídal proto, aby vyslýchání pro něj i dívky konečně skončilo.

Tato tvrzení potvrdila i přítelkyně obžalovaného se svou sestrou, matkou obou dívek. Podle nich k ničemu dojít nemohlo a muž je nevinný. Matka dívek trvala na opětovném výslechu obou nezletilých, protože byly podle jejího názoru obě pod tlakem policie a odkývaly, co jim bylo podsouváno.

„K holkám se choval moc hezky, vždy nám se vším pomáhal. S mojí sestrou mi pomáhají splácet dům a koupil mi auto, ve kterém jezdím. Nyní jsme bez něj celá rodina ve finanční tísni, navštěvujeme ho alespoň ve vazbě, ale všem nám chybí,“ uvedla minulý týden před soudem matka poškozených.

Obžalovaný je sexuálně nezralý

Podle soudkyně Bodečkové ale další výslech poškozených není potřeba a policie při výslechu nepochybila.

„Naopak, podle zvukového záznamu z výslechu to lze s praktickou jistotou vyloučit. Postup byl velmi šetrný s ohledem na věk dívek i citlivost případu. Jedna z dívek dokonce sama spontánně, bez dotazu policistky řekla, že ji obžalovaný olizoval na přirození. V některých případech řekla, že si již nepamatuje nebo tomu tak nebylo. Tedy se nejednalo o automatické odsouhlasení, jak bylo soudu obžalovaným předkládáno. Dívky rozhodně nevypovídaly pod žádným tlakem. Jako zarážející hodnotím vyjádření matky poškozených, která se ani slovem nezmínila, zda se blíže dívek ptala, co se skutečně stalo a automaticky věří obžalovanému,“ podotkla dále soudkyně.

Podle znaleckého posudku muž reagoval na širokou škálu sexuálních podnětů, včetně těch bisexuálních. Ačkoliv u něj nebyla prokázána pedofilie, dle znalce může jeho sexuální nezralost souviset s činem.

„Obžalovaný měl nepochybně nezletilé rád, ale tohle není správná láska. Tohle je láska zvrácená. Dívky byly pod věkovou hranicí dvanácti let, tedy psychicky bezbranné. Dívka v tomto věku není schopna si situaci a jeho konání adekvátně odůvodnit,“ dodala soudkyně.

Státní zástupce Lukáš Hrubý původně navrhoval patnáct let vězení, proto se k výši trestu na místě odvolal. Odvolal se i obžalovaný prostřednictvím svého obhájce. Rozsudek tedy není pravomocný.

Obžalovaný žádal soud o propuštění z vazby, ten mu ale nevyhověl a jeho žádost zamítl.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.