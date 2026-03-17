Znásilňoval nezletilé neteře své družky, líčením praktik flirtoval se ženami, viní muže

Hana Lanková
  17:55
Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v úterý projednávat případ muže, který podle obžaloby dlouhodobě sexuálně zneužíval neteře své přítelkyně a šířil dětskou pornografii. Na internetu se pak vydával za jejich otce před cizími uživateli a popisoval jim praktiky, které s dívkami údajně dělal. Zčásti přiznal vinu, ale klíčové obvinění odmítá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Dvaačtyřicetiletého muže přivedla k soudu v poutech z vazby policejní eskorta. Podle obžaloby opakovaně osahával a vykonával různé sexuální praktiky s nezletilými neteřemi své přítelkyně, které k nim pravidelně jezdily, přespávaly a muže měly rády. Od roku 2024 až do jeho zadržení v listopadu 2025 svůj vztah s dívkami zneužíval pro své sexuální odreagování při aktivitě na internetové stránce amateri.com, kde se vydával za jejich otce.

Uživatelům tam tvrdil, že se svými dcerami provozuje různé sexuální praktiky, a zasílal jejich fotografie neznámým uživatelům, včetně skutečných jmen. Některé ženy to prý vzrušovalo.

U soudu zaslané zprávy obsahující explicitní popis sexuálních praktik zazněly, stejně jako popis činností, které obžalovaný se svými oběťmi podle státního zástupce prováděl, redakce iDNES.cz je však nezveřejňuje.

Oběma děvčatům bylo v té době deset let a muže v podstatě braly za svého tátu, protože se skutečným otcem neměly kladný vztah. A obžalovaný svého postavení v rodině podle státního zástupce zneužíval. Dívky nejprve jeho jednání trpěly proto, že mu nerozuměly; později, byť se jim to nelíbilo, se bály bránit, neboť je instruoval k mlčení, aby kvůli tomu nešel do vězení, což ony samy také nechtěly.

Šíření dětské pornografie přiznal, znásilnění ne

Obžalovaný dnes dopoledne prohlásil u soudu vinu ve dvou skutcích, které mu státní zastupitelství klade za vinu, a to, že uchovával dětskou pornografii a distribuoval ji dál. Soud prohlášení viny v rozsahu přiznaných skutků přijal.

Zásadní část obvinění však muž odmítá a tvrdí, že šlo pouze o fantazie a komunikaci ve virtuálním světě.

„Cítím se nevinen, nikdy se to nestalo. Moje jednání bylo holkám podsouváno policií. Já jsem se policii přiznal kvůli tomu, abych zachránil holky, aby už to všechno skončilo. Slyšel jsem za dveřmi jejich pláč. Pan státní zástupce zcela záměrně a lživě manipuluje s důkazy a výsledky mých vyšetření. Nikdy jsem holkám neublížil a dělal jsem všechno pro jejich blaho,“ řekl obžalovaný na svou obhajobu.

Také opakovaně zpochybňoval postup policie. Tvrdil, že byl při policejním výslechu pod tlakem, neměl možnost zavolat svého obhájce, a proto vypovídal nepravdivě. Například tvrdil, že jednu z dívek vyfotil, i když omylem, ve sprše a snímek následně posílal dalším uživatelům. Což nyní popíral. „Říkal jsem to, co po mně chtěli, abychom to měli všichni za sebou,“ uvedl.

Zároveň připustil, že jeho chování na internetu bylo nevhodné. „Vím, že to bylo špatné, a stydím se, že mě něco takového vůbec napadlo a vzrušilo. Nejsem nemocný, nelíbí se mi děti, ale lákalo mě, že je to něco nového a i ty ženy to zajímá. Vždy jsem se jen uspokojil a tím to skončilo. Na holky jsem nesahal, vzrušují mě ženy,“ vysvětlil.

Při čtení výpovědi od policie mnohokrát soudkyni zastavil s tím, že to tak nebylo. Za lživé označil všechny informace, na kterých obžaloba stojí. „Ve své výpovědi jste před policií uvedl, že k dotykům docházelo při běžném hraní, kdy jste je hladil po hýždích, jednu z dívek jste hladil a dával pusy na přirození při hře na pusinkovanou nebo jste dokonce jedné z dívek dle svých slov nabídl, zda si chce osahat vaše obnažené přirození, přičemž se u toho měla dívka usmívat. Na otázku, zda jste jim někdy stahoval kalhotky, jste odpověděl, že pouze při hraní z legrace, stejně jako ony vám trenky. Ve vaší výpovědi dále stojí, že vás vzrušoval ten pocit zakázaného, ale ovládl jste se a měl černé svědomí z toho, proč se vám to vlastně tak líbí. To vše nyní označujete za nepravdivé?“ tázala se soudkyně Jana Bodečková.

„Přesně tak, to není pravda. Na zadek jsem je občas plácl nebo pohladil, ale to bylo stejně běžné jako škrabkání na zádech nebo jiný běžný kontakt. Řekl jsem to, aby byl klid. Vyšetřovatel mi řekl, že jsem po*era a ne chlap, když to nepřiznám. Já ty holky miluju, někdy mi říkaly tati, i když jsem jim říkal, aby to nedělaly. Ty věci, co jsou v obvinění, jsou neproveditelné, to by došlo k úrazu. Je to nesmysl,“ dodal obžalovaný.

Podle matky dívek je nevinný

Matka nezletilých dívek odpoledne u soudu prohlásila, že její dcery by rády znovu vypovídaly u soudu, protože otázkám u výslechu nerozuměly nebo byly pod tlakem, tedy jsou výpovědi nepravdivé.

„Mají strach z policie a celé je to trápí, odkývaly to, co jim bylo policií podsouváno. Jsem přesvědčena, že obžalovaný je nevinný. Vždy nám pomáhal se vším pro holky. S mojí sestrou mi pomáhají splácet dům, koupil mi auto, ve kterém jezdím. Nyní jsme bez něj celá rodina ve velké finanční tísni, navštěvujeme ho alespoň ve vazbě, ale chci, aby soud znovu vyslechl holky, aby mohly říct pravdu, že se nic nestalo,“ uvedla matka dívek.

Státní zástupce upozornil na to, že její tvrzení si odporují. Na jedné straně říká, že dcerám věří, na druhé označuje jejich původní výpovědi za nepravdivé.

Podle nejvyšší sazby obžalovanému hrozí šest až dvanáct let ve vězení. Opatrovník dívek navrhl, aby bylo každé z nich uhrazeno 300 tisíc korun jako nemajetková újma.

Soud bude v jednání pokračovat i v dalších dnech.

Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce...

Milovaná i nenáviděná. V ulicích měst zůstávají umělecká díla z dob socialismu

Ve veřejném prostoru se nachází stále dost uměleckých děl z dob socialismu.

Umělecká díla, která houfně vznikala za minulého režimu, jsou dodnes rozeseta na veřejných prostranstvích. Jak ukazuje případ nedávno zničené fontány ve Vysokém Mýtě, lidé si jich začínají více...

Vlak u Pardubic najel do kamení. Incident omezil provoz na koridoru

Pendolino Českých drah

Incident na železničním koridoru mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Kostěnice dnes odpoledne omezil provoz. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti na kolejích Martina Kavky tam krátce...

S milionem čekala na kurýra, katastrofu podvedená žena odvrátila v poslední chvíli

Ilustrační snímek

Na otřepaný trik málem naletěla žena z Hradce Králové, kterou podvodník zmanipuloval legendou o ohroženém účtu. Tvrdil jí, že je bankéř a že si jejím jménem někdo zkoušel půjčit peníze. Pak ji...

L jako Litomyšl. Město by u dálnice rádo vidělo zábavnější protihlukové stěny

Dálnice D35 kolem Litomyšle má být dokončena v létě 2027. (18. února 2026)

Litomyšl by na sebe ráda upoutala pozornost na budoucí dálnici kolem města. Radnice přišla s nápadem, že by chtěla vylepšit betonové protihlukové stěny, jejichž design by odkazoval na rodiště...

Veterináři odebrali chovateli sto vepřů, zanedbaná zvířata se vzájemně napadala

Ilustrační snímek

Policie prověřuje zemědělské zařízení v Pardubickém kraji, které podezírá z chovu prasat v nevhodných podmínkách. Podle veterinářů muselo být chovateli po kontrole koncem loňského roku odebráno 107...

17. března 2026  14:41

Napětí kvůli hluku z areálu. Obec sbírá podpisy proti muži, který nemůže spát

Premium
Několikrát ročně se v areálu Duhového jezera konají hudební a společenské akce....

Vleklý spor kvůli stížnostem na hluk z rekreačního areálu Duhové jezero v Moravanech na Pardubicku vyústil v neobvyklý krok tamní obce. Její vedení vyzvalo obyvatele, aby podepisovali otevřený dopis...

17. března 2026

Na stezce za překonáním Stezky. Pardubice plánují, jak oplatit Kometě loňské finále

Brněnský brankář Stezka se snaží reagovat na akci pardubického Kousala.

Repríza loňského finále proti Kometě Brno na úvod play off čeká na hokejisty Dynama Pardubice. Série začíná ve středu a ve čtvrtek na ledě v enteria areně. V Brně se hraje v neděli a v pondělí.

17. března 2026  9:51

Vlak u Pardubic najel do kamení. Incident omezil provoz na koridoru

Pendolino Českých drah

Incident na železničním koridoru mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Kostěnice dnes odpoledne omezil provoz. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti na kolejích Martina Kavky tam krátce...

16. března 2026  16:36,  aktualizováno  18:29

Strop musí držet podpěry. Největší školní jídelnu ve Vysokém Mýtě čeká rekonstrukce

Vizualizace budoucí podoby přístavby jídelny u domova mládeže Správy školských...

Jídelna u domova mládeže ve Vysokém Mýtě patří k nejvytíženějším v okolí. Provoz však dlouhodobě naráží na technický stav budovy, dokonce muselo dojít k preventivnímu podepření stropu. Město proto...

16. března 2026  15:44

Bonham pokračuje v Pardubicích. Ale má podmínku: účast v evropských pohárech

Trey Bonham z Pardubic slaví trefu.

Nad dalším vítězstvím pardubických basketbalistů ve skupině A1, když v sobotu porazili Děčín na jeho palubovce 90:76, už se snad ani nikdo nepozastavuje. Beksa dál v klidu drží druhé místo v tabulce...

16. března 2026  13:10

Milovaná i nenáviděná. V ulicích měst zůstávají umělecká díla z dob socialismu

Ve veřejném prostoru se nachází stále dost uměleckých děl z dob socialismu.

Umělecká díla, která houfně vznikala za minulého režimu, jsou dodnes rozeseta na veřejných prostranstvích. Jak ukazuje případ nedávno zničené fontány ve Vysokém Mýtě, lidé si jich začínají více...

16. března 2026

L jako Litomyšl. Město by u dálnice rádo vidělo zábavnější protihlukové stěny

Dálnice D35 kolem Litomyšle má být dokončena v létě 2027. (18. února 2026)

Litomyšl by na sebe ráda upoutala pozornost na budoucí dálnici kolem města. Radnice přišla s nápadem, že by chtěla vylepšit betonové protihlukové stěny, jejichž design by odkazoval na rodiště...

15. března 2026  9:06

Boleslav - Pardubice 2:0, prodloužení neporazitelnosti, triumf vystřelil Ševčík

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti Pardubicím.

Důležitou výhru si ve 26. ligovém kole připsali fotbalisté Mladé Boleslavi. Trefy Ševčíka a Kabonga zařídily triumf 2:0 nad Pardubicemi, díky kterému Středočeši prodloužili sérii neporazitelnosti a...

14. března 2026  17:28

Jedeme Boleslavi ztížit situaci, hlásí Mahuta. Pak se vypraví do dalekých krajin

Pardubickou posilou je finský krajní bek Ryan Mahuta, ten se ovšem ke klubu...

Sotva se sportovnímu řediteli FK Pardubice Jiřímu Bílkovi povedlo za rekordní sumu prodat švýcarského stopera Louise Lurvinka do Olomouce, začalo se mluvit o dalším diamantu, který si v Pardubicích...

14. března 2026  10:47

Pardubický kraj hledá způsob, jak začít regulovat stavbu větrných elektráren

Větrný park v Hrádku nad Nisou

Zástupci firem stavějících větrné elektrárny v posledních měsících obcházejí desítky obcí v Pardubickém kraji. Nabízejí miliony korun i levnější elektřinu výměnou za souhlas se stavbou vysokých...

14. března 2026  8:30

