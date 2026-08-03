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Děti nepotřebují zakázat sociální sítě, jen se je naučit používat, říká studentka

Hana Lanková
  20:00

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Osmnáctiletá Ela Doležalová získala za svůj výzkum už jako středoškolačka řadu prestižních ocenění. Zabývá se především sociálními sítěmi a jejich vlivem na děti. (3. srpna 2026) | foto: soukromý archiv Ely Doležalové

Fakt, že děti dnes používají sociální sítě dřív, než jim to samotné platformy oficiálně dovolují, není žádnou novinkou. Jak ale ovlivňují jejich pozornost a jak jsou děti schopné rozeznat manipulativní obsah? Právě to přimělo osmnáctiletou Elu Doležalovou z Mikulovic na Pardubicku pustit se do vlastního výzkumu. Svá zjištění teď mění ve vzdělávací hru, která má dětem pomoci bezpečněji se pohybovat v online světě.

Když se Ela Doležalová pustila do svého výzkumu, o dezinformacích ani metodologii nevěděla téměř nic. Záměrně si ale vybrala téma, ve kterém si nebyla úplně jistá a chtěla mu sama nejprve porozumět. Studentka pardubického gymnázia, která se vedle výzkumu věnuje také práci v UNICEF a Panelu mládeže Ministerstva školství, zjišťovala, jak sociální sítě používají žáci druhého stupně základních škol, zda dokážou rozpoznat dezinformace a jakou roli v tom hraje rodina nebo škola. Za svou práci získala ocenění nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Dřív člověk čekal na autobus a tím, že se nudil, musel přemýšlet. Dnes většina z nás automaticky sáhne po telefonu. Myslím, že je dobré se někdy nudit. Právě tehdy člověk často přijde na zajímavé nápady.

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Děti nepotřebují zakázat sociální sítě, jen se je naučit používat, říká studentka

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