Děti nepotřebují zakázat sociální sítě, jen se je naučit používat, říká studentka

Když se Ela Doležalová pustila do svého výzkumu, o dezinformacích ani metodologii nevěděla téměř nic. Záměrně si ale vybrala téma, ve kterém si nebyla úplně jistá a chtěla mu sama nejprve porozumět. Studentka pardubického gymnázia, která se vedle výzkumu věnuje také práci v UNICEF a Panelu mládeže Ministerstva školství, zjišťovala, jak sociální sítě používají žáci druhého stupně základních škol, zda dokážou rozpoznat dezinformace a jakou roli v tom hraje rodina nebo škola. Za svou práci získala ocenění nejen v Česku, ale i v zahraničí.
Dřív člověk čekal na autobus a tím, že se nudil, musel přemýšlet. Dnes většina z nás automaticky sáhne po telefonu. Myslím, že je dobré se někdy nudit. Právě tehdy člověk často přijde na zajímavé nápady.