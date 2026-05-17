Obří Rónovy sochy míří do litomyšlských ulic, doprovodí operní festival

David Půlpán
  8:16
Autor sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně či pražského pomníku Franze Kafky bude vystavovat své mohutné sochy v ulicích Litomyšle. Do města zanedlouho dorazí třináct velkých soch výtvarníka a sochaře Jaroslava Róny. Výstava doprovodí festival Smetanova Litomyšl.
Seznam všech děl Jaroslava Róny, která se objeví na počátku června v ulicích Litomyšle, pořadatelé festivalu nezveřejnili. Bude mezi nimi však Nosorožec, který byl původně umístěn v Praze na Jungmannově náměstí. V Litomyšli bude na zámku.

Malíř a sochař Jaroslav Róna
Bronzovou sochu Nosorožec Jaroslava Róny už na počátku června uvidí lidé v Litomyšli. Fantaskní dílo, které bylo původně vystaveno v roce 2020 na Jungmannově náměstí v Praze, patří mezi třináct děl, která zaplní město v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle. Ta už léta doprovází tradiční hudební festival. Jeho součástí je rozmístění moderních soch či instalací v ulicích.

Seznam všech děl Jaroslava Róny, která se objeví na počátku června v ulicích Litomyšle, pořadatelé festivalu nezveřejnili. Bude mezi ními však Nosorožec, který byl původně umístěn v Praze na Jungmannově náměstí. V Litomyšli bude na zámku.
Projekt Jaroslav Róna – Ticho a mýty má přenést monumentální sochy do veřejného prostoru. „Bude to velmi složité stěhování, jsou to několikatunové kolosy,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Přesun by se podle něj měl uskutečnit přibližně v době jednoho či dvou týdnů před zahájením Smetanovy Litomyšle, jejíž úvodní koncert zazní na druhém nádvoří renesančního zámku 12. června.

Přímo v areálu zámku by měli návštěvníci vidět dvě sochy Jaroslava Róny, potvrdil umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Marek Šulc. „Na zámku bude Nosorožec,“ řekl.

Litomyšl má s transporty mohutných skulptur zkušenosti. V roce 2009 byla do Klášterních zahrad v rámci festivalu dokonce převezena monumentální socha Kaddish Aleše Veselého s výškou přes sedm metrů. Přehlídka jeho děl v ulicích byla kulturní událostí roku Pardubického kraje, ale zároveň vyvolala u části lidí pobouření. Asi největší poprask vzbudila instalace Lukáše Rittsteina v podobě autobusu s rourou uprostřed v Klášterních zahradách v roce 2016. Kvůli ní stovky lidí dokonce podepsaly protestní petici.

Pohled jako Brno. Vysmívaný Jošt je fenomén a už pět let láká turisty

Silnou kritiku organizátoři výstavy v exteriéru schytali i loni za instalaci s ekologickým tématem, jejíž součástí byl dřez, záchod nebo polystyren zdánlivě pohozené v řece Loučné.

„Letos jsme se Loučné vyhýbali. Ale pohybujeme se v podstatě v městské památkové rezervaci na různých místech,“ řekl Brýdl, který doufá, že Rónova díla budou přijata veřejností lépe než některé jiné výstavy v exteriéru v minulosti. „Počítáme s tím, že i letos bude něco hejtováno, ale myslím si, že tentokrát výstava bude spíše milá a příjemná,“ řekl Brýdl.

Smetanova výtvarná Litomyšl tradičně nabízí řadu výstav tak, aby návštěvníci hudebního festivalu i samotného města a okolí měli po celé léto co objevovat. K hlavním projektům patří výstava Variant je více v Městské obrazárně na litomyšlském zámku, která dá šanci návštěvníkům porovnat pojetí portrétu autorů z 19. století se současnými přístupy k zobrazování lidské tváře a představí mimo jiné díla Kateřiny Šedé, Mileny Dopitové nebo Krištofa Kintery.

„Unikátní na Litomyšli je, že se do výtvarné Litomyšle zapojuje celá řada místních galeristů. Například Zdeněk Sklenář letos představí Václava Boštíka. V Galerii Miroslava Kubíka bude výstava Jan Švankmajer – Relikviáře a fetiše,“ uvedl Šulc.

