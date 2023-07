V Pardubicích by lidé mohli rozhodnout o osudu sochy Rudoarmějce v referendu

Politici se těžko domluví. A tak nejspíš přehodí odpovědnost na obyvatele Pardubic.

Právě tak by mohl dopadnout spor o to, zda by na náměstí Republiky měla stát socha Rudoarmějce, nebo by se raději měla přesunout na méně exponované místo. Do hry se totiž dostalo referendum.

„Ten nápad zazněl na posledním zasedání zastupitelstva a musím říct, že se mi docela líbí. Na celou věc existují hodně rozdílné názory, shoda by se na radnici hledala docela těžko. Tohle by bylo elegantní řešení,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Výhodu spatřuje v tom, že příští rok se konají hned dvoje volby. Hlasovat se bude na jaře o složení evropského parlamentu a nejspíše v říjnu pak budou i krajské volby.

„U evropských voleb bych měl strach o účast. Aby bylo referendum platné, je potřeba aby hlasovalo alespoň 35 procent voličů. To by během krajských voleb neměl být až takový problém,“ doplnil Nadrchal, který se k možnému stěhování díla instalovaného v roce 1957 staví poněkud otevřeněji než jeho předchůdce Martin Charvát.

Ten veškerou debatu loni utnul zdůvodněním, že před komunálními volbami nechce jitřit emoce politicky výbušným tématem. Volby však už proběhly a politikům se nyní otevírá šance odstranit sousoší, které podle expertů nemá žádnou zásadní kulturní hodnotu.

„Když ho neodstraníme nyní, tak už nikdy. Lepší šance už nebude,“ řekl radní za Společně pro Pardubice František Brendl, který je takovým motorem možné změny. Sám by však pro referendum nebyl. „Myslím, že by mělo rozhodnout zastupitelstvo. Lidé nás zvolili. Ovšem pokud povede cesta k odstranění jen přes referendum, budu pro,“ uvedl radní za Společně pro Pardubice.

Ten má za sebou první úspěch. Radní totiž už odhlasovali, že se stěhováním Památníku osvobození budou zabývat. Tak daleko se proces ještě nikdy nedostal.

„Přesun sochy by byl také prvním krokem k revitalizaci této oblasti. Památník se nachází v místě, kde se naskýtá krásný výhled na zámek a jeho věž, proto zvažujeme doplnit prostor něčím, co by tento výhled spíše doplnilo. Určitě si pro památník dovedu představit důstojnější místo a důstojnější provedení a uctění památky těch, kteří padli za naši vlast. Na radě jsme proto odsouhlasili, aby byly prověřeny možnosti, kam by se dal Památník osvobození přesunout, aniž by došlo k znehodnocení sochy,“ uvedl Brendl.

Proces se poprvé pohnul. Radní prověřují možnosti stěhování

Památník osvobození je krásný název, ale vzhledem k okolnostem instalace díla je trochu zavádějící. Zřejmě většinu lidí by napadlo, že se socha v zatáčce u Tyršových sadů vztyčila za krásných květnových dní během oslav konce II. světové války. Ovšem to by se hluboce mýlili.

Na instalaci sochy dohlíželi soudruzi v teplých kabátech, protože akce se konala v listopadu. „Sousoší nebylo odhaleno v květnu tak, aby oslavilo osvobození Pardubic Rudou armádou, ale až v listopadu roku 1957. Akce se konala v souvislosti s ročním výročím krvavého vpádu Sovětského svazu do Maďarska,“ uvedl pardubický historik Jiří Kotyk, který dodává ještě dvě pikantní souvislosti.

12. září 2019

Ta první říká, že původně měla stát na náměstí socha tyrana a masového vraha Josifa Vissarionoviče Stalina. Tento plán však komunisté museli po roce 1956, kdy kult letitého šéfa Sovětského svazu padl, zrušit. Postaral se o to tehdejší první tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Nikita Sergejevič Chruščov.

A druhý argument pro stěhování je ten, že Rudá armáda si v Pardubicích ani nevystřelila. Přijela do města ve chvíli, kdy byli už Němci dávno pryč. „Ví se o tom, že v Pardubicích jeden rudoarmějec zemřel, ale to spíše souviselo s alkoholem,“ uvedl Kotyk a dodal, že na odsunu Němců se aktivně podíleli sami lidé z Pardubic a jejich představitelé, kteří odjezd víceméně domluvili.

Přesto se mezi zastupiteli najde dost těch, kteří jsou proti zásadní změně na tváři města. Jedním z nich je i zastupitel za ODS Petr Klimpl. „Jsem konzervativní člověk a nemám rád takovéto změny. Ten pomník tam naši předci instalovali, tak by tam měl zůstat,“ uvedl Klimpl, který na jednání zastupitelstva sám možná v lehké nadsázce plán na referendum zmínil.

Stejně argumentovali i někteří odborníci, které pardubická radnice požádala v souvislosti s pomníkem o radu. „Není-li jiného důvodu pro odstranění pomníku než důvody politické, pak by měl zůstat tam, kde je. Hrdé národy přijímají své dějiny tak, jak jsou, protože jsou to jejich dějiny. Slabé národy se za své dějiny stydí. Totalitní režimy se pokoušejí dějiny přepisovat podle politického zadání a s tím i ničit upomínky na minulost,“ napsal například ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.

Kdyby se nic nesundalo, na náměstí by byl dávno skanzen

Jeho pardubičtí kolegové však zase oponují tím, že kdyby se tímto heslem řídili představitelé města i v minulosti, tak by Pardubice měly v centru města pořádný nacisticko-komunistický guláš.

Na náměstí historicky totiž stála třeba německá orlice s hákovým křížem, samopalník, rolnický traktor nebo před divadlem posedával Vladimír Iljič Lenin. Všechna tato díla postupně zmizela. „Totalitní režimy, nacisté a komunisté považovali náměstí Republiky za svůj kultovní prostor, kdybychom tam nechali všechny jejich pozůstalosti, vznikl by tam podivný skanzen,“ řekl Kotyk.

Odsun sochy třeba na městský hřbitov se neřeší poprvé. Dynamiku procesu však dal vpád Ruska na Ukrajinu. Pro řadu politiků to byla právě ona poslední kapka, která rozhodla, že by dílo Josefa Malejovského mohlo zmizet na méně výrazné místo.

„V žádném případě nechceme sochu bourat, přeci jen je to připomínka důležité části naší historie. Na druhou stranu se nachází na místě, které má opravdu velký potenciál. Dalo by se využít jinak a dalo by se zapojit do konceptu proměny náměstí Republiky, kterou město chystá. Umím si v tomto prostoru představit například umělecké ztvárnění někoho z rodu Pernštejnů,“ dodal primátor Nadrchal.