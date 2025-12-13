Hejtman, náměstek, šéf letiště i nemocnice. Lidé potápějící se SOCDEM dál vládnou

Milan Zlinský
  10:02
SOCDEM po neúspěšných parlamentních volbách bude na sobotním sjezdu hledat recept, jak se dostat zpět k moci. Bývalí členové strany včetně hejtmana Pardubického kraje a pardubického náměstka nemusí. Drží klíčové posty na městě i kraji.
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM) odchází z volebního štábu...

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM) odchází z volebního štábu uskupení 3PK. (21. září 2024) | foto: ČTK

Lídr Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký
Náměstek pardubické primátorky Jindřich Tauber na rozdíl od svých kolegů ve...
Ředitel chrudimské nemocnice Vladimír Ninger (uprostřed) s mecenáši, kteří...
Šéf krajských nemocnic a poslanec Pavel Havíř
6 fotografií

Z původně mocné sociální demokracie zbyly v celém Česku jen trosky. S jednou výjimkou. V Pardubickém kraji se sociálním demokratům podařilo včas odklonit od topící se strany a neztratili kontrolu nad děním v kraji ani v krajském městě.

Symbolem úspěšné transformace bývalých sociálních demokratů je dlouholetý hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Až do předvolebního spojení SOCDEM s komunisty si ponechal stranickou knížku, nicméně včas upozadil stále méně populární logo s růží a vytvořil novou koalici 3PK.

Ta už dvakrát pod jeho vedením obsadila v krajských volbách druhou příčku. Je tak obratným vyjednavačem, že loni bylo vítězné hnutí ANO rádo, že jej poprvé přizval do krajské vlády. Koalice 3PK bodovala i v komunálních volbách, například jasně vyhrála v České Třebové.

Podobnou taktiku a s trochu podobným výsledkem zvolil i jeho bývalý tiskový mluvčí Jakub Rychtecký, současný náměstek primátora Pardubic za seskupení Žijeme Pardubice. S pouhými čtyřmi křesly mu v roce 2022 třikrát silnější hnutí ANO přepustilo ve vedení města starost o klíčové resorty. Připravuje rozpočet, stará se o školství, zdravotnictví i sociální politiku. V úzkém vedení města sedí od roku 2014, je nejzkušenější.

„Já jako služebně nejstarší se logicky snažím ostatním kolegům pomáhat,“ uvedl k tomu před časem Rychtecký. Díky tomu, že dva bývalí sociální demokraté mají pod kontrolou dění na kraji i v krajském městě, jejich někdejší straničtí kolegové mají otevřené dveře na důležité posty.

Důležité posty: letiště, nemocnice, dlouho i vodárny

Jeden z dobře usazených bývalých sociálních demokratů je bývalý náměstek primátorky Štěpánky Fraňkové Jindřich Tauber. V tomto volebním období se stal předsedou představenstva společnosti East Bohemian Airport. Firma vlastněná městem a krajem spravuje civilní mezinárodní letiště.

„Práce na letišti mne baví. Snažíme se shánět nové destinace na letní sezonu, což se docela daří. Jdou nám nahoru i čísla, vše nasvědčuje tomu, že i letos překonáme rekord v počtu odbavených cestujících,“ uvedl Tauber, podle kterého však odměna za pozici v představenstvu není závratná. „Je to něco přes deset tisíc měsíčně. Když si člověk vezme, jakou má v pozici odpovědnost, tak je to vlastně hodně málo,“ dodal Tauber.

Kdo zkusí zachránit SOCDEM? Zájemců vést stranu po Maláčové je celkem šest

Důležitý post předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice držel i někdejší sociální demokrat Leoš Malina, který sháněl peníze na volební kampaň v Pardubicích. V polovině letošního listopadu jej ale policie zadržela spolu s dalšími třinácti lidmi v souvislosti s manipulacemi se zakázkami na Ředitelství silnic a dálnic a ve třech malých obcích. Krátce poté rezignoval na křeslo ve vodárnách.

Pro Rychteckého šlo o klíčového kolegu, kterého se důrazně zastal v roce 2019. MF DNES tehdy popsala, jak během pár měsíců Malina poslal do stranické pokladny skoro půl milionu korun, přitom jeho doložitelné příjmy nebyly nijak vysoké. Peníze si podle Rychteckého vydělal a poslal straně. „Mrzí mne, že právě takového člověka se naši bývalí členové snaží očerňovat. To považuji za skutečný humus,“ řekl tehdy Rychtecký.

Ani v krajských firmách bývalí sociální demokraté nechybějí. Někdejší radní Pardubic za ČSSD Vladimír Ninger je už deset let součástí tříčlenného představenstva, které řídí nejdůležitější a největší firmu samosprávy – Nemocnici Pardubického kraje.

Bývalý poslanec ČSSD Pavel Havíř byl ředitelem Svitavské nemocnice, pak krajských nemocnic a v roce 2018 vyhrál výběrové řízení na ředitele Nemocnice následné péče Moravská Třebová, která patří kraji. V SOCDEM Havíř zůstal, v případě Ningera to není jasné. Na dotaz MF DNES, zda je členem strany, odpověděl mailem, že je na dovolené a odpoví, až se vrátí.

Oba v roce 2020 kandidovali do krajského zastupitelstva za Netolického 3PK, aby posílili jeho kandidátku. A oba po svém zvolení odstoupili, protože podle zákona není možné řídit krajskou firmu a být krajským zastupitelem.

Bývalých členů sociální demokracie však zůstává na důležitých postech městských i krajských firem více.

Bývalý náměstek hejtmana kandiduje na šéfa SOCDEM

Jeden z mála kdysi důležitých politiků v kraji, kteří v sociální demokracii zůstali, je Jan Tichý. Bývalý náměstek hejtmana se po svém odchodu z funkce roku 2012 z politiky úplně vypařil. Nyní se chce vrátit jako předseda SOCDEM. Na post bude kandidovat na víkendovém sjezdu.

„Nechtěl jsem stranu opouštět jako ostatní. Od nich to beru jako pokrytecké gesto. Jen díky straně se dostali na pozice, ve kterých nyní jsou. Sami za sebe by se nikam nedostali,“ uvedl Tichý, který posty pro své někdejší spolustraníky ve vodárnách či na letišti označil za trafiky.

Tichý, který roky vlastnil developerskou firmu, věří, že tradiční stranu lze ještě zachránit. „Je hodně po dvanácté. Spojení s komunisty, které nevzešlo z členské základny, bylo devastující. Nyní máme poslední šanci dát dohromady hospodaření strany i další věci.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Obchvat Pardubic je otevřený, v napojení na starou silnici hned stály kolony

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Tři roky trvala stavba severovýchodního obchvatu Pardubic, na který město čekalo desítky let. Hodinu před pátečním polednem na novou přeložku silnice I/36, od které se očekává, že částečně uleví od...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

V centru Hlinska shořel obchod s elektrem, požár ohrožoval i nedaleké roubenky

Denní světlo odhalilo rozsah zkázy. (5. prosince 2025)

Jeden z největších požárů za několik desítek let mají za sebou hasiči v centru Hlinska. Až nad ránem se u památkové rezervace Betlém podařilo uhasit budovu elektroprodejny s kancelářemi, kde začalo...

Lány zkrášlí ozdoby českých sklářů, první dámu nadchla kombinace bílé a zlaté

Kateřina Šrámková (vlevo) předala zlatobílou kolekci od českých sklářů první...

Barokní zámek Lány obohatila nová zlato-bílá kolekce ručně foukaných a malovaných skleněných ozdob, kterou věnovali skláři ze sklárny Koulier z Oflendy u Hlinska přímo do rukou prezidenta Petra Pavla...

Hejtman, náměstek, šéf letiště i nemocnice. Lidé potápějící se SOCDEM dál vládnou

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM) odchází z volebního štábu...

SOCDEM po neúspěšných parlamentních volbách bude na sobotním sjezdu hledat recept, jak se dostat zpět k moci. Bývalí členové strany včetně hejtmana Pardubického kraje a pardubického náměstka nemusí....

13. prosince 2025  10:02

Stát ukázal plány na splavnění Labe do Pardubic, stavět by se mělo v roce 2031

Přelouč, most přes Labe

Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek oznámilo, jak bude postupovat při přípravě splavnění Labe v úseku z Přelouče do Pardubic. Příští rok na jaře chce zahájit proces EIA týkající se klíčové stavby...

12. prosince 2025  15:56

Rybitví chce spalovnu zastavit změnou územního plánu, firma na obec podala žalobu

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství podala návrh na zrušení změny územního plánu obce Rybitví, která by firmě znemožnila vybudovat plánovanou spalovnu nebezpečných odpadů. Serveru iDNES.cz podání...

12. prosince 2025  14:25

Koncert se svařákem a gulášem zdarma. Vysoké Mýto poděkuje lidem za dálnici

Pár dní před otevřením dálničního obchvatu Vysokého Mýta se ladí poslední...

Dálnice D35 kolem Vysokého Mýta bude pro řidiče i tamní obyvatele toužebně očekávaným vánočním dárkem. K jeho rozbalení v podobě slavnostního otevření však, jako to obvykle při slavnostních akcích v...

12. prosince 2025  11:03

Pořád jsem hlavně fanoušek, konkurenci vůbec neřeším, říká pardubický Řezníček

Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné

Fotbalisté Pardubic byli v posledních měsících zvyklí hlavně na to, že během týdne si u videa rozebírali především vlastní chyby a špatné výsledky. Aktuální situace je však zcela odlišná. Východočeši...

12. prosince 2025  10:22

Od neděle zdraží jízdné a cesta z Pardubic do Hradce zabere 14 minut

Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029.

Konec roku bývá tradičně spojen s novými jízdními řády a dalšími novinkami. Letošní změny v Pardubickém kraji až na citelnější zdražení krajských jízdenek nebudou tak přelomové jako v jiných letech....

11. prosince 2025  15:38

Nevole kvůli školám. V Chrudimi měsíc před zápisy prvňáků ruší spádovost

Základní škola Dr. Jana Malíka v Chrudimi je nejvyhlášenější školou v okolí....

Zastupitelé Chrudimi změnili měsíc před zápisy do prvních tříd systém, podle něhož se odehrají. Děti, které bydlí na dohled od některé ze základních škol, už v ní automaticky nemají zajištěné místo v...

11. prosince 2025  10:21,  aktualizováno  15:21

Pardubice budou mít za rok a půl další parkovací dům. Větší a levnější

Terminál Jih má být přímo propojen s parkovacím domem a také s lávkou, která...

V Pardubicích u nádraží by měli za rok a půl otevřít nový parkovací dům. Dopravní podnik vybral vítěze výběrového řízení, který nabídl nízkou cenu a nečekaně vysoký počet parkovacích míst. Vydělat by...

10. prosince 2025  15:38

Pojišťovna přece jen bude mít nové sídlo, v Pardubicích ho postaví do čtyř let

Vizualizace budoucí podoby nového sídla ČSOB Pojišťovny (10. prosince 2025)

Za pár týdnů to bude už patnáct let, co šly k zemi poslední zbytky továrny Prokopka v centru Pardubic. A přesně tak dlouho rostou na parcele vedle Palackého třídy náletové břízky a křoví. Do čtyř let...

10. prosince 2025  10:39

Lány zkrášlí ozdoby českých sklářů, první dámu nadchla kombinace bílé a zlaté

Kateřina Šrámková (vlevo) předala zlatobílou kolekci od českých sklářů první...

Barokní zámek Lány obohatila nová zlato-bílá kolekce ručně foukaných a malovaných skleněných ozdob, kterou věnovali skláři ze sklárny Koulier z Oflendy u Hlinska přímo do rukou prezidenta Petra Pavla...

9. prosince 2025  13:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tradice zářícího domu se zrodila díky žádosti o ruku, pro někoho je posledním zážitkem

Na osvětlený dům v Libišanech se jezdí dívat tisíce lidí. (9. prosince 2025)

V Libišanech na Pardubicku opět září dům, který se za poslední roky stal symbolem vánoční atmosféry pro celý region. Manželé Hlouškovi svou každoročně vymazlenou výzdobu posunuli zase o úroveň výš a...

9. prosince 2025  11:26

Dialýza v Ústí míří k rekordním číslům, podle lékařů je nejlepší dárce příbuzný

Barbora Brožková na dialyzačním středisku v Ústí nad Orlicí s vedoucí sestrou...

Přes 23 milionů litrů očištěné krve pomohlo dál žít pacientům, kteří v posledních 30 letech prošli dialyzačním střediskem v Ústí nad Orlicí. V letošním roce se našel rekordní počet dárců. Jedním z...

8. prosince 2025  16:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.