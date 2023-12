Havaroval autobus i kamion. V Pardubickém kraji má napadnout deset centimetrů

Na silnicích v kraji se ráno stala řada nehod. V Kunvaldu na Orlickoústecku havaroval autobus. Nehoda skončila bez zranění, uvedla policie.

Na silnicích v kraji v sobotu ráno zůstávala vrstva sněhu. Na solených silnicích byl sníh rozbředlý. V okolí Žamberka na Orlickoústecku vítr tvořil sněhové jazyky. V Pardubicích na silnici I/37 se vytvořila ledovka.

Meteorologové vydali pro kraj výstrahu před trvalým sněžením. V kraji by mohlo napadnout kolem deseti centimetrů sněhu. Na Chrudimsku by se mohly tvořit sněhové jazyky a závěje. Teploty by se měly v kraji pohybovat od minus jednoho do minus čtyř stupňů Celsia.

Na silnici I/34 ze Svitav do Poličky u obce Vendolí ráno uvázl v kopci kamion. Na silnici I/35 u Sedliště na Svitavsku havarovalo nákladní auto, částečně skončilo mimo silnici. Dvě auta havarovala na silnici I/35 v obci Jaroslav na Pardubicku. Dva řidiči havarovali u obce Korouhev na Svitavsku. Další nehodu policie evidovala u obce Rozstání na Svitavsku.