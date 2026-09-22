Nehoda se stala v pondělí krátce po 13:00 na silnici II/315 u Kerhartic na Orlickoústecku. Mladý motorkář jel v deštivém počasí úsekem silnice, který vede mezi lesy a v zatáčce na mokré vozovce havaroval. Na místě zemřel.
K nehodě vyrazily tři posádky zdravotnické záchranné služby a aktivován byl také vrtulník.
„Vyslali jsme na místo dvě zdravotnické a jednu lékařskou posádku z Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí a ze Žamberka. Ty i přes mnohačetná poranění pacienta resuscitovaly. Bohužel svým zraněním na místě podlehl,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
|
Motorku řídil chlapec, který zemřel, kamarád zůstává ve vážném stavu
Kriminalisté, kteří prověřují okolnosti a příčiny nehody, se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc. „Žádáme svědky, kteří místem projížděli nebo se v místě nehody pohybovali, tedy řidiče nebo například cyklisty, houbaře či turisty, aby se ozvali,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Lidé, kteří nehodu viděli nebo mají k jejímu průběhu jakékoliv informace, mohou kontaktovat policisty na čísle 974 580 330 nebo prostřednictvím linky 158.