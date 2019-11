Muže podezřelého z dvojnásobné vraždy v Opatovicích zadržela policie

„Podezřelý muž byl v nočních hodinách zadržen. Děkujeme za pomoc při pátrání,“ uvedla v úterý ráno policie na svém twitterovém účtu.

Podrobnosti k zadržení zatím policie nezveřejnila. Muž je podezřelý z vraždy dvou lidí na ubytovně v Opatovících nad Labem, která se stala v neděli večer. Podle serveru Novinky.cz je někdo ubodal.

„Je to tragédie. Doufám, že se to co nejdříve podaří vyšetřit,“ řekl k tomu v pondělí starosta Opatovic Pavel Kohout s tím, že se s něčím takovým za dobu svého starostování setkal poprvé.