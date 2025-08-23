U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Autor: ,
  9:57
Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli uzavřenému místu nehody vyhýbat objížďkou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda se stala v sobotu před 01:30 na silnici 1/43, která je hlavním tahem mezi Hradcem Králové a Brnem.

„Řidič auta při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě jim podlehl. Řidič nákladního automobilu byl předán do péče interventa první psychologické pomoci,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Dechová zkouška na alkohol u nezraněného řidiče nákladního auta byla podle policie negativní. „U zemřelého řidiče policisté nařídili pitvu. Příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Místo nehody řidiči objížděli přes Hradec nad Svitavou na původní tranzitní silnici mezi Svitavami a Brnem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nenáviděný dárek od USA zůstane. 77 let starý most u Pardubic místním „pije krev“

Premium

Pardubický kraj rozhodl, že jednosměrný most přes Labe z roku 1948 v Kuněticích u Pardubic nenahradí novou moderní konstrukcí. Technickou památku opraví tak, aby mohla i nadále sloužit. Obec si však...

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

Dnes odpoledne došlo v areálu chemické společnosti Synthesia v Pardubicích k výbuchu. Při incidentu se zranili tři lidé, dva z nich byli v ohrožení života - do nemocnic je záchranáři převáželi...

Záchranka jezdí stále častěji pro zraněné na traily. Ať to platí provozovatel, žádá kraj

Premium

Na Orlickoústecku přibývá zranění na cyklotrailech. Podle hejtmana Martina Netolického to zatěžuje krajskou záchrannou službu. Navrhuje proto, aby se na úhradě nákladů podíleli i provozovatelé...

Kráva s barelem na hlavě spadla do řeky, bezradné zvíře vysvobodili hasiči

Velká žízeň v tropickém dni stála málem život jednu krávu na Svitavsku. Když se snažila napít, hlava jí uvázla v barelu, se kterým spadla dezorientovaná do řeky Třebůvky. Z pasti ji vysvobodili...

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Společnost CFIG, která nedávno v Pardubicích otevřela nové administrativní centrum Palachovka a buduje bytový dům u Kostelíčka, postaví další byty v centru města. V ulici Karla IV. by jich mělo být...

U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli...

23. srpna 2025  9:57

Po Labi poplují lodě s bahnem. Pardubický Čičák čeká očista za více než 11 milionů

Pardubice čeká od září netradiční podívaná. Slepé rameno Labe v parku Na Špici neboli Čičák čeká odbahnění. Po řece se budou plavit velké lodě naložené bahnem. Odtěžení by mělo zlepšit stav vodní...

23. srpna 2025  9:02

Domy duchů, urny na stole a italské vily. Urbex jako hra s časem i zákonem

Jsou místa, kam se dobrovolně vydá jen málokdo. Domy, které jejich majitelé opustili, chátrající továrny a mnoho nevysvětlitelných záhad kolem. Fotografka a autorka knihy Moderní ruiny Hana Lustig do...

22. srpna 2025  15:17

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:23

Svoboda mě překvapil, uznal Ocampo. Na čem musí Češi před ME ještě zapracovat?

O přesném složení nominace pro EuroBasket ještě po vítězné generálce s Gruzií (100:87) zcela jasno neměl, přesto šlo ze slov trenéra Diega Ocampa vyčíst, že hrubou představu má. „Potešili mě i hráči,...

22. srpna 2025  9:40

Jen třináct zdravých. Hokejisté Pardubic kvůli viróze nenastoupí k duelu s Bernem

Vedení hokejistů Pardubic se kvůli šířící se viróze v mužstvu rozhodlo předčasně ukončit start na turnaji Coupe des Bains ve Švýcarsku. Dnes tak Východočeši neodehrají plánovaný druhý zápas proti...

22. srpna 2025  9:30

Krejčího potěšil vítězný závěr přípravy: Pro sebevědomí jedině dobře, fakt si to sedá

Že gruzínští soupeři nebudou v přípravě na EuroBasket s nikým zacházet v rukavičkách, poznal hned několikrát. Po soubojích v podkošové vřavě schytal rány do břicha, kontroloval také, jestli vydržely...

22. srpna 2025  6:25

Srážka u tunelu Hřebeč zablokovala frekventovanou silnici, jeden zraněný

Ve čtvrtek ráno zasahovaly všechny záchranné složky u dopravní nehody na silnici I/35 poblíž tunelu Hřebeč na Svitavsku. Po střetu dvou kamionů a osobního auta se zranil jeden člověk. Vytížená...

21. srpna 2025  14:28

Gruzie v Pardubicích - a pak už Evropa. Češi touží završit přípravu vítězně

Je to pro ně jediná příležitost, jak se v létě, těsně před začátkem bojů na EuroBasketu 2025, ukázat před svými fandy. Čeští basketbalisté totiž mají za sebou v přípravě čtyři duely v zahraničí a v...

21. srpna 2025  11:51

Bolestivý start, ale filmy až do konce září. Pardubické letní kino slaví 20 let

20. ročník bezplatného letního kina v Pardubicích se rozjížděl zvolna. O to ale bude delší. Diváci si mohou užít promítáni pod širým nebem až do konce září. Program láká na rodinné pohádky i kultovní...

21. srpna 2025  10:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi

Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...

20. srpna 2025  13:57

Radní Pardubic rozšířili zóny placeného parkování, změny nastanou od října

V Pardubicích přibudou ulice, kde se za parkování bude platit. Politici rozšíří zónu na východ od Štrossovy ulice, chtějí motivovat dojíždějící, aby více využívali MHD či kolo. Změna nastane 1. října...

20. srpna 2025  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.