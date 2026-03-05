Na Smetanovu Litomyšl se za 24 hodin prodalo téměř 30 tisíc vstupenek, zbyla desetina

Popularita Mezinárodního operního festivalu v Litomyšli si nezadá s jinými slavnými festivaly či koncerty slavných hvězd. Největším tahákem je vždy velký zahajovací a závěrečný koncert. A nejinak tomu bylo i letos.
Slavné orchestrální suity k filmům Kmotr, Tenkrát na Západě či slavné melodie Nina Roty, Alessandra Cicogniniho a Ennia Morriconeho v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera zaujaly milovníky hudby natolik, že během pouhých několika málo minut byly vstupenky na závěrečný symfonický koncert pryč.
„Jako první bylo vyprodáno Velké finále, a to za necelých dvacet minut. Do prodeje přitom bylo uvolněno přibližně 600 vstupenek,“ potvrdil enormní zájem mluvčí Smetanovy Litomyšle Luděk Březina s tím, že za první dvě hodiny se prodalo celkem 26 tisíc vstupenek.
Z dalších programů patřily k nejžádanějším například Verdiho Aida, Smetanova Má vlast s Matyášem Novákem nebo nezaměnitelné Večery v Nových Hradech. Vstupenky zmizely na operu Hubička i na Jazzovou jízdu Dana Bárty.
Hvězdný orchestr i muzikál o Sissi. Smetanova Litomyšl odtajnila program
Už během první půl hodiny byla vyprodána polovina ze 47 festivalových projektů a tempo prodejů tak překonalo loňský ročník, kdy ze zhruba stejného počtu koncertů bylo rozprodáno 14 představení.
Velký zájem o vstupenky předčil očekávání organizátorů i na úvod festivalu. Přestože pořadatelé vyšli divákům vstříc a nabídli hned dva zahajovací večery s Českou filharmonií, oba koncerty, které vyvrcholí skladbou Svěcení jara Igora Stravinského, byly už ve čtvrtek dopoledne vyprodané.
Na dalších 14 pořadů jsou stále vstupenky
K mání je však stále dost míst na spoustu jiných kvalitních pořadů. V nabídce bohatého programu zůstává 14 koncertů.
Jde například o zřídka uváděné scénické dílo Mariken od Bohuslava Martinů z doby, kdy pobýval v Paříži. Za vidění stojí také operní gala se světoznámým basbarytonistou Brynem Terfelem a sopranistkou Slávkou Zámečníkovou nebo koprodukční projekt, Susanna s Collegiem 1707, který poprvé zazní právě v Litomyšli.
Atraktivní podívanou slibuje také noční varhanní koncert Sonic Meditation s meditativní atmosférou v Piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v podání varhanice a skladatelky Katty.
Kromě Nových Hradů se program festivalu letos rozšiřuje na lovecký zámeček Karlštejn a na Milovskou huť na Vysočině.
Stále také existuje šance dostat se i na vyprodané pořady v rámci služby Hlídací pes.
„Registrace do služby Hlídací pes má rozhodně smysl. U řady projektů se totiž stává, že si zájemci vstupenky pouze rezervují, ale nakonec je nedokončí nákup. V takovém případě systém automaticky upozorní registrované zájemce, že se vstupenky znovu uvolnily do prodeje, a ti je mohou okamžitě zakoupit. Proto tuto možnost určitě doporučujeme využít,“ upozornil Tomáš Březina na speciální službu dostupnou na webu festivalu smetanovalitomysl.cz.