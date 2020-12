Škola se po letech změní, klempíře či mechanika nahradí fotograf a grafik

Místo čtyř budov dvě. Investice za sto milionů, střední škola se zaměřením na výuku grafiků i fotografů a definitivní konec pro obory, jako je klempíř, strojní mechanik či truhlář.

Tak by se dala ve stručnosti popsat zásadní přeměna přeloučského gymnázia, kterou chystá jeho ředitel Miroslav Pavlata. Krajští radní nedávno jeho plán na uzavření některých oborů a otevření nových schválili.

„Chci, abychom se soustředili jenom na gymnázium a grafiku. Do budoucna by se měla škola jmenovat Gymnázium a Střední grafická škola Přelouč,“ uvedl Pavlata.

„Šlo o to zajistit oborovou čistotu školy. Kdysi to spojení bylo kritizované, že to je roztříštěné a nemá to hlavu ani patu. Snažíme se tomu tu hlavu a patu najít,“ uvedl vedoucí odboru školství krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss. Dodal, že stávající ředitel vyhrál výběrové řízení i díky svému plánu školu změnit.

Učňovské obory na škole nevyučovali

Ve škole příští rok zaniknou obory klempíř, mechanik elektrotechnik a strojní mechanik, které ale byly jen prázdnou slupkou, nevyučují se.

Na opraváře motorových vozidel se v Přelouči učí 44 žáků, kteří studium dokončí, ale obor se příští rok už neotevře. Škola už také nebude nabírat budoucí truhláře.

K již stávajícímu oboru reprodukční grafik pro média přibudou další maturitní obory – polygrafie a fotograf.

„Obor fotograf bude jediný v Pardubickém kraji, na žádné jiné škole se neučí, je to obor s rozšířenou výukou praktického vyučování, žáci tráví jednu třetinu času praktickou výukou, dvě třetiny tvoří teoretická výuka. Pokud jde o obor polygrafie, ten se v České republice učí tuším jen na čtyřech školách a má návaznost na Univerzitu Pardubice, kde je tento obor na Fakultě chemicko-technologické,“ řekl Pavlata.

Krajský úřad tvrdí, že opraváři se v budoucnu přesunou tam, kde je lepší vybavení.

„Ta škola je absolutně nejméně vybavená v tomto oboru ze všech našich automobilních škol a opravárenských učilišť. Rádi bychom tedy zájem chlapců a případně dívek o tento obor převedli do sousedních Chvaletic,“ řekl Kiss.

Výuka bude namísto čtyř budov probíhat ve dvou

Díky změnám bude škola využívat jen dvě ze čtyř svých budov a kraj zároveň dodá peníze na jejich opravu. Například v domově mládeže se po rekonstrukci a zateplení objeví prostory pro nové obory.

Za více než padesát milionů korun by měla projít modernizací i budova teoretického vyučování.

Podobné přeskládání oborů a lepší využití budov by si dost možná zasloužilo více středních škol. „Je to první vlaštovka a je skvělé, že to přišlo zevnitř školy, a ne příkazem shora,“ řekl Kiss.

Gymnázium se spojilo s učilištěm od září 2011. Plán v Přelouči tehdy přijali bez nadšení, ale zároveň bez protestů. Podle tehdejší krajské radní pro školství Jany Pernicové bylo cílem vytvořit jednu silnou školu, která ustojí úbytek dětí. Bez tohoto kroku by podle ní bylo obtížné gymnázium zachovat.