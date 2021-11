Slatiňany se těší na otevření obchvatu, přišel prý za pět minut dvanáct

Věčně ucpaná sousední Chrudim se dočkala záchrany v prosinci 2015, kdy se otevřela první část obchvatu. Za 27 dní, přesně 20. prosince, řidiči najedou na jeho druhou část, která vyústí až za Slatiňany.

Zatímco pro Chrudim to bude znamenat úlevu, pro čtyřtisícové Slatiňany vysvobození.

„Čekáme na to dvacet let, vítám, že se to podařilo. Vzhledem k tomu, že v následujících letech peníze nebudou, dočkali jsme se za pět minut dvanáct,“ řekl místostarosta Slatiňan Stanislav Šťastný.

První část obchvatu pomohla Chrudimi tak hodně, že o tom tamní politici ani nechtěli nahlas mluvit. Aby si snad někdo v Praze nepomyslel, že pokračování stavby není třeba.

Pro Slatiňany se ale vše změnilo spíše k horšímu. Podle sčítání dopravy z roku 2016 hlavní ulicí projíždělo dvanáct tisíc aut denně, z toho dva tisíce nákladních vozů.

Nová 4,6 kilometru dlouhá silnice zajistí volnější ulice, výjezd na hlavní silnici bude snazší a bydlení ve Slatiňanech atraktivnější než dosud. Obchodům ale zmizí část zákazníků.

„Nedokážu říct, co to udělá. Úplně nám to nepomůže, ale Slatiňany jsou tak plné, že jiná možnost už ani není,“ uvedl František Málek, jednatel společnosti Potraviny Málek, která v sezoně prodává oblíbenou zmrzlinu.

„Nebude to tak strašné, třicet let k nám sem jezdí lidé z celé republiky, proto si myslím, že z obchvatu sjedou,“ řekl majitel slatiňanského Motorestu Bonet Bohumil Netolický.

Podnikatelé s městem by mohli hrozbě čelit billboardem, který by řidiče nasměroval do Slatiňan, zatím se na jeho instalaci ale nedohodli. Poklesu počtu návštěvníků se vůbec nebojí kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta.

„Myslím, že obchvat nebude mít velký vliv, zámek netvoří dominantu v krajině, v tomto ohledu k nám lidé jezdí cíleně, nikoliv tak, že tudy projíždějí a všimnou si zámku,“ řekl.

Druhá potíž související s obchvatem je ulice Vítězství. Ta je rušná už dnes, ale od 20. prosince bude sloužit jako hlavní trasa pro nájezd i sjezd z obchvatu ve směru od obce Orel.

Na kilometr dlouhé ulici jsou jen dva přechody pro chodce, těžko se tu přechází, některé křižovatky jsou navíc nepřehledné. Místostarosta Stanislav Šťastný uvedl, že na nápravě město pracuje.

Na ulici podle něj přibudou přechody a město zajistí i úpravu křižovatek. Nové nápady, které obsahuje generel dopravy, chce vedení města představit lidem na veřejném projednání na začátku prosince.

Hlavní ulice se změní, slibuje město

Pro Slatiňany znamená obchvat i jednu důležitou výzvu. Město, kterému chybí klasické náměstí, může nyní vdechnout dosud dopravou zahlcené ulici T. G. Masaryka nový život.

Silnici bude předávat stát kraji a je možné zajistit od státu peníze na její úpravy.

„Nejde z toho udělat úplný bulvár, bude to muset splňovat parametry silnice druhé třídy, ale chceme ulici změnit a provoz na ní zklidnit. Měl by tam vzniknout po jedné straně cyklopruh,“ uvedl místostarosta Šťastný.

Stavba druhé části obchvatu Chrudimi začala 19. prosince 2019, čtyři roky po dokončení první části. Nejde o složité dílo, délka mostů činí 207 metrů, na trase je jedna mimoúrovňová křižovatka u Slatiňan a tři protihlukové stěny.

Firmy M-Silnice a Eurovia za stavbu obdrží podle smlouvy bezmála 442 milionů korun bez DPH.

„Není to ještě částka konečná. V dubnu se ještě uskuteční výpočet valorizace za rok 2021 a v tomto měsíci se také projednávají změny během výstavby v součtu jednotek milionů korun, které nejsou schváleny, a tudíž započítány,“ uvedla pro ČTK vedoucí úseku výstavby pardubické správy ŘSD Hana Jarolímová.

Kolaudace druhé části obchvatu bude až v polovině příštího roku po dokončení všech prací včetně sadových úprav. Odborníci rovněž vyhodnotí měření hluku.