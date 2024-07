V Žamberku láká řeka a akvapark v jednom, pardubická Cihelna otevřela se zpožděním

Zatímco na většinu koupališť krásné a teplé počasí přilákalo tisíce lidí hned na začátku letních prázdnin, na skutečském koupališti bylo pusto a prázdno. Radnice se totiž rozhodla koupaliště na letošní sezonu vůbec nenapouštět. Na vině je špatný technický stav 28 let starého bazénu, ze kterého denně unikalo 100 kubíků vody.

Teď už se v bazénu drží jen dešťová voda z vydatného deště.

Na městském koupališti to v těchto dnech vypadá jako po zemětřesení. Viditelně opadávající a popraskané kachličky táhnoucí se celou šíří bazénu nejsou ani dílem zanedbané údržby. Viditelně pokleslá polovina bazénu ukazuje na daleko větší problém, o kterém se ve Skutči mluví už několik let. Při loňské koupací sezoně však dospěla do fáze, kdy si radní řekli, že letošní léto bude na koupališti bez vody.

„Samozřejmě moc dobře si uvědomuji, že tím budou nejvíc trpět lidi z bytovek, kteří nemají zahradu a léto ve Skutči si bez koupaliště nedokážou představit. Ale dopouštět neustále vodu a každý rok po každé zimě možná už deset let lepit odskákané kachličky už prostě nešlo,“ říká k neudržitelnému stavu starosta Skutče Jaroslav Hetfleiš.

Za vším stojí nestabilní geologické podloží, které stavaři při budování koupaliště v 90. letech zřejmě podcenili. Bazén se navíc nachází v místě bývalého koupaliště, které bylo hlubší a tvar toho dnešního nekopíruje. Zbytek tvoří navážka.

Výsledkem je poškozená betonová deska, která tvoří konstrukci 50 metrů dlouhého bazénu.

„Provedenými sondami a měřeními bylo zjištěno, že poruchy konstrukce bazénu jsou způsobeny nerovnoměrným sedáním podloží, v kombinaci se změnami hydrogeologických poměrů vlivem odvodňování podloží drenáží a cyklickým napouštěním a vypouštěním bazénu,“ zní závěrečná zpráva geologů, kteří za pomocí radarových zkoušek a vrtů prověřovali, co za destrukcí konstrukce stojí.

Radnice v posledních letech vynakládala na provoz koupaliště čím dál větší sumy. Denně se v sezoně muselo dopouštět například 100 kubíků vody, která se ztrácela v potůčku pod koupalištěm. Kvůli uzavřenému tobogánu a skluzavce začaly ubývat také počty návštěvníků a provoz areálu se začal silně nevyplácet.

Pryč jsou ty doby, kdy na koupaliště jezdilo denně až tři tisíce návštěvníků. Za necelé dva letní měsíce přišlo v loňském roce 9 812 lidí.

„Město se musí chovat s péčí správného hospodáře. Abychom kvůli dvěma měsícům dávali 150 tisíc za obkladačky a dopouštěná voda vytékala pryč, to opravdu nemá smysl,“ dodává starosta k celkovým nákladům na provoz koupaliště ve výši necelých tří milionů korun.

A jaká budoucnost koupaliště čeká? Vyhlídky nejsou moc růžové. Odborníci na zakládání vodních staveb mají za úkol navrhnout stavební řešení, které by mělo bazén stabilizovat.

Letošní rok je odepsaný a podle starosty Skutče se jako šibeniční termín jeví i příští rok. Záleží totiž na ceně. Pětitisícové město získalo dotaci 40 milionů korun na projekt knihovny a se zásadní opravou bazénu se v rozpočtu nepočítalo.

„Zatím nemáme ani hrubé propočty, kolik by oprava mohla stát. Jestli se budeme bavit o 10 milionech na opravu betonového dna s tím, že budeme mít o něco mělčí bazén, tak se s tím dá do rozpočtu počítat, ale pokud se budeme bavit o založení mikropilotů, může se cena vyšroubovat na 80 milionů a na to teď nemáme,“ říká Hetfleiš.

Do budoucna se tak může stát, že pětitisícová Skuteč, která v 90. letech ve velké míře investovala kromě koupaliště také do zastřešení zimního stadionu nebo domova důchodců s krytým plaveckým bazénem, nebude mít na opravu velkorysého projektu peníze. Výsledkem může být mnohem menší bazén na úplně jiném místě bez tobogánů a skluzavek.