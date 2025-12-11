Nevole kvůli školám. V Chrudimi měsíc před zápisy prvňáků ruší spádovost

David Půlpán
  10:21aktualizováno  11:01
Zastupitelé Chrudimi změnili měsíc před zápisy do prvních tříd systém, podle něhož se odehrají. Děti, které bydlí na dohled od některé ze základních škol, už v ní automaticky nemají zajištěné místo v první třídě jako dosud. Část rodičů je ostře proti. Návrh odmítla opozice.

Základní škola Dr. Jana Malíka v Chrudimi je nejvyhlášenější školou v okolí. Rodiče se sem snaží své děti protlačit doslova za každou cenu. (20. května 2025) | foto: David Půlpán, MF DNES

Zastupitelé Chrudimi v pondělí většinou jediného hlasu totiž rozhodli, že od příštího roku místo čtyř školských obvodů bude jenom jeden. Děti ze všech částí města se mohou dostat i na školu, která by je dříve kvůli bydlišti nemohla přijmout. Zároveň ale ztrácejí nárok na konkrétní spádovou školu.

Na novinku byly v zastupitelstvu různé názory, ale v jednom se politici shodli. Přišla příliš pozdě. Do zápisu zbývá měsíc. Teprve tento týden musejí ředitelé základních škol rozhodnout, jaká kritéria pro přijetí dětí stanoví. Pak o tom musí město informovat rodiče.

Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) uvedl, že vyhlášku dlouho posuzovalo ministerstvo vnitra. „Stát také posunul zápisy na leden. Moje jediná výtka k vyhlášce byla, že je to příliš narychlo,“ řekl Pilný, který novinku v zastupitelstvu prosadil.

Změnu jako málo připravenou kritizovala opozice a zejména rodiče dětí, které díky bydlišti měly téměř jisté místo v oblíbené škole. To už neplatí. „Nejistota je pro nás obrovská, je to moje dítě, ani si neumíte představit, jak jsem řešila každou dětskou skupinu, do které chodilo, a teď je to devět let základního vzdělání, jsme měsíc před zápisem, a já nevím, kam dítě půjde. To je absurdní,“ řekla zastupitelům jedna z matek.

Enormní zájem

V Chrudimi se každý rok snaží rodiče dostat své děti na Základní školu Dr. J. Malíka. A to i za cenu fiktivního přehlašování trvalého bydliště dítěte. Letos byl zájem enormní, i po naplnění dvou tříd bylo odmítnuto 17 dětí. Škola děti nakonec přijala, město souhlasilo s otevřením třetích tříd a zároveň připravilo vyhlášku, která chce problém řešit jinak.

Když je škola až moc oblíbená. Kvůli tlaku končí ředitel, Chrudim chystá změny

Jeden spádový obvod pro celé město přináší některé výhody. Plusem například je, že ředitel školy nyní může přihlédnout k tomu, že ji už navštěvuje starší sourozenec dítěte. Podle radních také není v pořádku, aby nějaká mapa obvodů jednou provždy rozhodla, do které školy dítě může chodit a do které ne. Mluví dokonce o občanech první a druhé kategorie.

„Z hlediska rozdělení striktně po ulicích nám hrozí, nebála bych se říct, segregace. Máme určité lokality, kde žije více rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí. A to je situace, kterou je třeba řešit,“ uvedla vedoucí odboru školství Městského úřadu v Chrudimi Jana Stehlíková.

Pilný si od změny také slibuje, že se školy budou více snažit. „Chtěl bych, aby se školy profilovaly. Musíme vydat informační leták, v čem je každá škola zajímavá,“ uvedl.

Na druhou stranu převis zájemců v případě školy Dr. J. Malíka nový systém nemůže snížit. „Vyhláška s jedním obvodem toto nevyřeší,“ řekl opoziční zastupitel Jan Čechlovský (ODS).

Některé dítě může dojíždět do první třídy na druhý konec města, byť má školu za domem, protože se jinam nedostane. „To se mi zdá trochu přitažené za vlasy,“ řekl opoziční zastupitel Jiří Hradec (Koalice pro Chrudim).

A spádová turistika pravděpodobně neskončí. Jedna z matek Veronika Hlavatá na jednání uvedla, že přednostní přijetí sourozenců stávajících žáků paradoxně zvýhodní rodiny, které už dříve účelově přihlásily své děti k fiktivnímu trvalému pobytu v Chrudimi. A to včetně lidí, kteří žijí mimo Chrudim.

„Tito spádoví turisté získají přednost pro mladšího sourozence před našimi dětmi, které skutečně žijí v okolí školy,“ uvedla Hlavatá. Varovala, že fiktivní změna bydliště bude pro lidi z okolních obcí nyní jednodušší, protože jim bude stačit jakákoliv adresa v Chrudimi. „To riziko tu je,“ reagovala Jana Stehlíková.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zneškodnila lupiče ze zlatnictví. Ten chvat mám asi z filmu, říká hrdinka

Premium
Samira Slavickaité v listopadu 2025 zadržela lupiče. Ředitel Krajského...

Jako hrdinka se necítí, přitom o ní mluví lidé napříč republikou. Teprve osmnáctiletá Samira Slavickaité byla jediná, kdo se před dvěma týdny během loupežného přepadení zlatnictví na třídě Míru v...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Obchvat Pardubic je otevřený, v napojení na starou silnici hned stály kolony

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Tři roky trvala stavba severovýchodního obchvatu Pardubic, na který město čekalo desítky let. Hodinu před pátečním polednem na novou přeložku silnice I/36, od které se očekává, že částečně uleví od...

Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...

V pátek se řidičům otevře nový severovýchodní obchvat Pardubic. Přinese snazší cestu přes Labe, lepší napojení Dubiny a Pardubiček, ale zároveň způsobí nové potíže. Jen se ještě neví, jak budou velké.

Nevole kvůli školám. V Chrudimi měsíc před zápisy prvňáků ruší spádovost

Základní škola Dr. Jana Malíka v Chrudimi je nejvyhlášenější školou v okolí....

Zastupitelé Chrudimi změnili měsíc před zápisy do prvních tříd systém, podle něhož se odehrají. Děti, které bydlí na dohled od některé ze základních škol, už v ní automaticky nemají zajištěné místo v...

11. prosince 2025  10:21,  aktualizováno  10:56

Pardubice budou mít za rok a půl další parkovací dům. Větší a levnější

Terminál Jih má být přímo propojen s parkovacím domem a také s lávkou, která...

V Pardubicích u nádraží by měli za rok a půl otevřít nový parkovací dům. Dopravní podnik vybral vítěze výběrového řízení, který nabídl nízkou cenu a nečekaně vysoký počet parkovacích míst. Vydělat by...

10. prosince 2025  15:38

Pojišťovna přece jen bude mít nové sídlo, v Pardubicích ho postaví do čtyř let

Vizualizace budoucí podoby nového sídla ČSOB Pojišťovny (10. prosince 2025)

Za pár týdnů to bude už patnáct let, co šly k zemi poslední zbytky továrny Prokopka v centru Pardubic. A přesně tak dlouho rostou na parcele vedle Palackého třídy náletové břízky a křoví. Do čtyř let...

10. prosince 2025  10:39

Lány zkrášlí ozdoby českých sklářů, první dámu nadchla kombinace bílé a zlaté

Kateřina Šrámková (vlevo) předala zlatobílou kolekci od českých sklářů první...

Barokní zámek Lány obohatila nová zlato-bílá kolekce ručně foukaných a malovaných skleněných ozdob, kterou věnovali skláři ze sklárny Koulier z Oflendy u Hlinska přímo do rukou prezidenta Petra Pavla...

9. prosince 2025  13:20

Tradice zářícího domu se zrodila díky žádosti o ruku, pro někoho je posledním zážitkem

Na osvětlený dům v Libišanech se jezdí dívat tisíce lidí. (9. prosince 2025)

V Libišanech na Pardubicku opět září dům, který se za poslední roky stal symbolem vánoční atmosféry pro celý region. Manželé Hlouškovi svou každoročně vymazlenou výzdobu posunuli zase o úroveň výš a...

9. prosince 2025  11:26

Dialýza v Ústí míří k rekordním číslům, podle lékařů je nejlepší dárce příbuzný

Barbora Brožková na dialyzačním středisku v Ústí nad Orlicí s vedoucí sestrou...

Přes 23 milionů litrů očištěné krve pomohlo dál žít pacientům, kteří v posledních 30 letech prošli dialyzačním střediskem v Ústí nad Orlicí. V letošním roce se našel rekordní počet dárců. Jedním z...

8. prosince 2025  16:06

Dvacet let sporů a spalovna stále v nedohlednu. Rybitví ji chce zastavit

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)

Obec Rybitví chce blokovat zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů změnou územního plánu. Investor se může obrátit na soud. Běží mu roční lhůta, kdy to lze udělat. Firma AVE CZ se snaží projekt u...

8. prosince 2025  10:33

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...

Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...

7. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  20:40

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Triumf nad Spartou jako bič. Budeme se bít ze všech sil, zní z Pardubic před derby

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Senzační vítězství 4:2 nad Spartou na Letné z minulého týdne má pro pardubické fotbalisty dvě roviny. První je ta, že v klubu po dlouhé době mohl zavládnout čirý optimismus a dobrý pocit z toho, že...

7. prosince 2025  11:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Boom nových knihoven, otevřou se ve Skutči, České Třebové a Vysokém Mýtě

Návrhy nové knihovny ve Vysokém Mýtě, která má vyjít na 50 milionů korun.

Vysoké Mýto přestaví za více než 50 milionů korun knihovnu, která nebude plnit jen výpůjční roli. Ve Skutči a České Třebové se stavbou už finišují.

7. prosince 2025  8:46

Ulice brázdí nové výkopy, rychlé optické přípojky míří do menších obcí

Stále větší počet menších měst a obcí má zájem o položení optických sítí, které...

Rychlé připojení k internetu už není doménou jen velkých měst. Společnosti investují do výstavby optické sítě v Pardubickém kraji stovky milionů korun i do „zastrčených“ obcí.

6. prosince 2025  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.