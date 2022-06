K zápisu do prvních tříd přijde v Pardubicích asi 200 ukrajinských dětí

„Kolik jich ve skutečnosti nastoupí v září do školy, teď není známo, některé rodiny se chtějí vrátit na Ukrajinu,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD s tím, že míst na městských základních školách je odhadem 130.

V Pardubicích je podle evidence obyvatel přibližně 800 ukrajinských dětí ve věku šest až 16 let. Mezi nimi jsou i děti, které tam žijí několik let. Těch je asi polovina. „Budeme reagovat na situaci podle skutečného zájmu. Ředitelé musí vést správní řízení jako v případě českých dětí. Výsledky o přijetí budeme zveřejňovat 24. června,“ dodal Rychtecký.

Zápisy se konaly do všech ročníků, ne jen do první třídy. Spíš šlo o administrativní setkání, rodiče vyplňovali formuláře. „Zjišťujeme, jestli mají vízum strpění nebo jestli bydlí ve spádové oblasti. S překladem nám pomáhají ukrajinští žáci, kteří jsou v Česku déle. Míst mnoho není. Nemáme kantory, je jich zoufale málo, nemáme prostory,“ řekla ředitelka ZŠ Štefánikova Renata Janecká.

Na zápis přišel třeba Olexandr Zheka s manželkou a dcerou. Muž žije v Pardubicích delší dobu, rodina za ním přijela asi před měsícem. Dívka půjde do druhé třídy. „Dcera je zaregistrovaná do integračního kurzu, bude se učit česky. Pocházíme z oblasti, která je 100 kilometrů od Kyjeva. Ještě nevíme, jak dlouho tady budeme, ale ten rok tady asi budeme žít,“ řekl muž.

Syn Ireny Burkové skončil čtvrtou třídu, půjde do páté. Jeho matka se obává, že celá výuka v češtině bude pro něj obtížná. „Syn chce zpátky, chodit do školy na Ukrajině. V Pardubicích jsme tři měsíce. Chodil do adaptační skupiny, to pro něj bylo dobré, učil se češtinu a měli pěkný program, chodili taky do parku,“ řekla Burková.

Když někteří ukrajinští rodiče učitelkám dobře nerozuměli, pomáhaly jim s překladem dvě osmačky, kterou jsou původem z Ukrajiny.