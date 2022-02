Havárie kotle vyhnala školáky do kulturního centra, obědvají v restauraci

„Na havárii kotle jsme přišli v neděli, po dohodě s vedením města se nám podařilo vyjednat náhradní prostory v multifunkčním centru Fabrika, kde jsme hned v pondělí mohli v klidu dětem předat vysvědčení,“ řekl k dočasnému přesunu tří menších tříd s 26 dětmi ředitel základní školy v Lačnově Zdeněk Petržela.

Škola je sice dál od centra, nikdo z rodičů však problém s dopravou svého potomka do náhradních prostor neměl.

„Za normálních okolností máme dvě učebny neustále v permanenci, konají se tam různé kurzy nebo školení. Tohle je ale natolik výjimečná situace, že bychom pro školu vždycky nějaké řešení našli. V této době jsou učebny volné, takže problém s volným místem nebyl,“ vyšel vstříc škole šéf kulturních služeb Petr Mohr s tím, školní výuka ve svitavském kulturáku probíhá poprvé. „Školní zvonek jsme instalovat nemuseli,“ zasmál se Mohr.

Žáci prvního stupně mají zážitek nejen z dočasných tříd, ale i z tamní restaurace, která pro ně v těchto dnech plní roli školní jídelny.

„Obědy si vozíme z naší jídelny do Fabriky, kde je nám vydává restaurace Integrované střední školy z Moravské Třebové, která nám vyšla velmi vstříc. Pro děti je to premiéra,“ přiblížil Zdeněk Petržela stravování žáků a potvrdil, že provizorní podmínky pozměnily i vyučovací hodiny.

„Všechno zlé je k něčemu dobré. Dětem jsme mimořádně naplánovali projektový týden. Podařilo se nám zajistit jedno programové dopoledne ve svitavském muzeu, druhý den jsme měli program v knihovně a třetí den jsme byli na plavání, takže v učebnách příliš nejsme,“ dodal ředitel školy.

Situaci ulehčí pololetní prázdniny, které připadnou na pátek. Žáci by se do svých lavic měli vrátit už na začátku příštího týdne hned poté, co se ukáže, že svařovaný kotel je funkční a bezpečný.