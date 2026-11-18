Přestože už při prvním pohledu pojali podezření, že by mohlo jít pouze o svlečenou kůži pavouka, rozhodně nechtěli nic podcenit. Nález byl totiž nezvykle lehký, což jejich domněnku podporovalo. Přesto s ním zacházeli velmi opatrně.
„Obávali se, že pavouk mohl být kvůli nízkým teplotám pouze neaktivní a po zahřátí by se mohl začít pohybovat,“ vysvětlil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Teprve když se nález ani po třech dnech nepohnul, následná kontrola potvrdila, že jde skutečně jen o svlečenou kůži sklípkana.
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Podle Sejkory je velmi nepravděpodobné, že by se sklípkan na zastávku dostal sám. V současných nízkých teplotách by totiž nepřežil, zvlášť krátce po svlékání, kdy je nějakou dobu znehybněný. Svlečka tak pravděpodobně pocházela od chovatele. Někdo ji mohl při přenášení ztratit, nebo ji na zastávce schválně pohodit, aby sledoval reakce kolemjdoucích. Co se skutečně stalo, ale není jasné.