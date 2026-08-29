Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rüklové z Bradla po sobě zanechali tradici i kapli s hrobkou. Vede k ní nová stezka

Autor:
  8:23
V Horním Bradle vznikla nová naučná trasa, která návštěvníky provede historií zdejšího sklářství. Okruh připomíná sklářský rod Rüklů. Součástí stezky je také jejich soukromá kaple s rodovou hrobkou, která se veřejnosti otevírá jednou za rok.

Když v roce 1885 zemřel zakladatel bradelské sklárny Jan Rükl, převzal jeho dílo syn František. Teprve pod jeho vedením sklárna dosáhla svého největšího rozkvětu. Profesionální sklář ji pozvedl natolik, že se stala vzorem pro další sklárny v celých Čechách. Rčení „Máme to jako v Bradle“ tehdy znamenalo vrchol dokonalosti.

Naučná stezka v Horním Bradle připomíná sklářskou minulost přímo v terénu, děti si mohou kdykoli ledacos osahat.
Naučná stezka v Horním Bradle připomíná sklářskou minulost přímo v terénu, děti si mohou kdykoli ledacos osahat.
Naučná stezka v Horním Bradle připomíná sklářskou minulost přímo v terénu, děti si mohou kdykoli ledacos osahat.
Naučná stezka v Horním Bradle připomíná sklářskou minulost přímo v terénu, děti si mohou kdykoli ledacos osahat.
17 fotografií

Aby příběh sklárny, která definitivně zanikla po druhé světové válce, zůstal v paměti lidí, rozhodlo se vedení obce otevřít novou sklářskou stezku.

„Chtěli jsme zviditelnit Horní Bradlo. Málokdo ví, že tady skláři Rüklové zahájili výrobu už v roce 1867. Stezka začíná hned za školou, vede přes lávku podél levého břehu Chrudimky, po asi kilometru se jde přes most zpět směrem k Vršovu a Krásnému a poté zpět lesem do Bradla kolem kaple, která je hrobkou sklářského rodu,“ popisuje 6,5 kilometru dlouhou stezku starostka Horního Bradla Renata Sedláková.

Stezka plná skla pobaví i děti

Na návštěvníky čeká pět zastavení s informacemi o historii zdejší sklářské tradice. Po cestě si mohou kromě vyřezaného skláře s píšťalou prohlédnout model sklářského stupníku, který sloužil ke zpracování křemene pro výrobu skla. Nechybějí ani skleněné prvky od Lukáše Vernera ze Škrdlovic.

A myslelo se i na děti. Historické informace s kvizovými otázkami na jednotlivých stanovištích přibližují pohádkové postavičky a nechybějí ani interaktivní prvky včetně herního pařeziště s prolézačkami. Při návrhu sklářské stezky obec spolupracovala s architektkou Terezou Šmídovou.

Značená stezka připomíná sklářskou minulost přímo v terénu. Jedna z cest nad sklárnou byla v minulosti vysypávána střepy ze sklárny, na které lze dodnes narazit. „Skláři svoje nepovedené výrobky a odštěpky vozili na cestu ke kapli. Když svítí sluníčko, sklíčka se dodnes v cestě lesknou,“ dodala Sedláková.

Největším překvapením stezky je však novogotická kaple s rodinnou hrobkou Rüklů z roku 1894, která je dominantou celého Bradla.

Na smíchovském hřbitově se prodává hrobka s kaplí. Stojí jako garsonka

„Je dodnes soukromým majetkem Rüklů. Po válce hrozilo, že komunisté kapli znárodní. A jen díky hrobce k tomu nedošlo. Zalekli se, když jim strýc řekl, že mu vzali všechno, ale že nerozumí tomu, proč mu chtějí znárodnit i dědečka,“ říká potomek rodu Rüklů a současně místostarosta Horního Bradla Jan Matěna.

„Když jsem byl malý kluk, můj táta v osmašedesátém lezl po lešení a pomáhal dědečkovi opravovat střechu. Na nic nebyly peníze, takže se dělalo jen to nejnutnější. Když mi bylo patnáct, s bráchou jsme vyplétali okna, jinak by dnes kvůli nenechavcům bylo po vitrážích,“ popsal těžkosti kolem kaple za minulého režimu.

Kaple s hrobkou je dnes jednou z posledních výrazných připomínek slavné éry bradelských sklářů. Když totiž František Rükl přivedl bradelskou sklárnu k nebývalému rozkvětu, začal přemýšlet také o tom, co po něm v obci zůstane.

Sklářský podnik se sice pod jeho vedením stal vzorem pro další hutě, Rükl však chtěl Bradlu dát ještě něco jiného – vlastní svatostánek. Na návrší nad obcí proto vybral místo pro stavbu novogotické kaple, kterou zadal uznávanému architektovi a staviteli Františku Schmoranzovi a jeho synovi Janovi. Jejího dokončení už se však nedožil. Přání mu posmrtně splnila až jeho manželka.

Zdobný interiér kaple, která je nemovitou kulturní památkou, je dodnes velice zachovalý. Pozornost poutají oltář, obrazy i vitráže. Na výzdobě se podílely v té době známé osobnosti. Třeba pamětní deska v kapli s náhrobní deskou v hrobce vznikla podle návrhu známého sochaře Stanislava Suchardy. Na kůru je pak funkční harmonium vyrobené Janem Tučkem z Kutné Hory.

Celý prostor osvětluje bradelskými skláři vyrobený nádherný skleněný lustr se žárovkami ve tvaru svící. Staré izolátory na fasádě dodnes připomínají, že Rüklové nechali kapli už v první polovině 20. století elektrifikovat.

„Paradoxem je, že když Telecom v 90. letech dělal novou kabelizaci, stát nařídil napojit každý objekt, a i když se to zdá těžko pochopitelné, došlo i na kapli. Klepali jsme si tehdy na čelo, ale oni řekli, jak zákon káže, tak sem zavedli telefon,“ říká se smíchem Jan Matěna k snad jediné kapli v republice s přípojkou pevné telefonní linky.

Zvony přežily druhou světovou válku

Naopak dramatický příběh se váže ke dvěma zvonům zavěšeným ve vysoké šestiboké věži zakončené jehlanovou střechou. Během druhé světové války byly odvezeny a měly být použity k výrobě zbraní. Po válce se však podařilo zvony najít a vrátit zpět.

„Zvony bůhví proč nebyly zlikvidovány. Skončily v Praze na překladišti a přiklopeny velikým těžkým zvonem, se kterým se nechtělo nikomu hýbat. Díky tomu přečkaly ukryté válku. V roce 1946 byly zpět zavěšeny,“ dodává Jan Matěna.

Zajímavé jsou i samotné prostory hrobky. Jsou v ní pochováni členové několika generací rodu. Vzduch v ní cirkuluje díky důmyslnému systému větrání, který vede až do věže.

Kvůli nenechavým zlodějům se dnes kaple otevírá jen při výjimečných příležitostech. „Na vyžádání ji však zájemcům rádi zpřístupníme,“ dodává Matěna.

První letošní příležitost nahlédnout do jejího interiéru budou mít návštěvníci už tuto neděli. Od 17 hodin v ní zazní v podání kapely U2 Acoustic Tribute nestárnoucí písně legendární irské skupiny.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Volná cesta na Prahu. Otevřela se další část D35, vyzkoušela ji i škodovka VB

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo kromě tunelu Homole přes šest kilometrů...

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek krátce před polednem nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Přestože měří jen šest kilometrů a plynulou jízdu po dálnici zatím kazí nedokončený tunel...

Opilí a bez helmy. Na Pardubicku se srazily dvě skupiny cyklistů, čtyři utrpěli zranění

Srážku opilých cyklistů řeší policie, tři skončili se zraněním v nemocnici....

Nehodu cyklistů na cyklostezce na Pardubicku, při které sehrál svou roli i alkohol, řeší pardubičtí policisté. Tři zranění skončili v nemocnici. Alkohol v krvi měli nejen účastníci nehody, ale i...

Jako u moře. Pardubice staví u Labe novou sluneční pláž, otevře se už na podzim

Vizualizace nové sluneční pláže v Polabinách

Už na podzim budou mít pardubičtí otužilci možnost ponořit se do řeky Labe z nové sluneční pláže. Nový veřejný prostor u vody vzniká na pravém břehu Labe nedaleko Wonkova mostu.

Čtrnáct uzdravených dravců zpět v přírodě. Pasíčka letos zachraňují rekordní počty mláďat

Uzdravení dravci se pod Kunětickou horou vrátili do volné přírody.

Pod Kunětickou horou se do volné přírody vrátili uzdravení dravci ze Záchranné stanice Pasíčka. Letošní vedra dala ptákům zabrat.

Olomouc - Pardubice 3:1, zářil Janošek, hosté končili v deseti a na výhru dál čekají

Sestřih zápasu
Olomoučtí fotbalisté slaví gól proti Pardubicím.

Ani v pátém ligovém kole se výhry nedočkali. Pardubičtí fotbalisté tentokrát nestačili na Olomouc, která na domácím stadionu zvítězila 3:1. Velký podíl na tom měl Janošek, jenž otevřel skóre a poté...

Rüklové z Bradla po sobě zanechali tradici i kapli s hrobkou. Vede k ní nová stezka

Naučná stezka v Horním Bradle připomíná sklářskou minulost přímo v terénu, děti...

V Horním Bradle vznikla nová naučná trasa, která návštěvníky provede historií zdejšího sklářství. Okruh připomíná sklářský rod Rüklů. Součástí stezky je také jejich soukromá kaple s rodovou hrobkou,...

29. srpna 2026  8:23

Opilí a bez helmy. Na Pardubicku se srazily dvě skupiny cyklistů, čtyři utrpěli zranění

Srážku opilých cyklistů řeší policie, tři skončili se zraněním v nemocnici....

Nehodu cyklistů na cyklostezce na Pardubicku, při které sehrál svou roli i alkohol, řeší pardubičtí policisté. Tři zranění skončili v nemocnici. Alkohol v krvi měli nejen účastníci nehody, ale i...

28. srpna 2026  17:20

Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička obnovila historické centrum

Dominantou obnoveného náměstí Bohuslava Martinů za téměř 50 milionů korun je...

Polička po dvaceti letech završila obnovu historického jádra města výraznou proměnou náměstí Bohuslava Martinů za téměř 50 milionů korun. Veřejné prostranství pod věží kostela sv. Jakuba s kašnou,...

28. srpna 2026  15:21

Při požáru opravny elektrokol vybuchovaly baterie, hasiči vyvedli čtyři lidi

Při nočním požáru opravny elektrokol explodovaly baterie. Hasiči evakuovali...

V opravně elektrokol v Pardubicích vypukl ve čtvrtek večer požár. Plameny zasáhly vybavení dílny a několik baterií, které během zásahu hasičů vybuchovaly. Čtyři pracovníky opravny hasiči vyvedli ven.

28. srpna 2026  9:34

Odlety z Pardubic jsou stále oblíbenější. Letiště míří k rekordnímu počtu cestujících

Na začátku sezony musely cestující k letadlům vozit autobusy, opravovala...

Pardubické letiště míří k rekordu. Po letech, kdy jeho provoz tvrdě zasáhlo uzemnění boeingů i pandemie covidu, se počet cestujících znovu rychle zvyšuje. Vše nasvědčuje tomu, že loňský rekord bude...

27. srpna 2026  15:59

Svitavský poklad se po 70 letech vrací domů. Soudky stříbrňáků našli instalatéři

Nejcennější archeologický nález spojený se Svitavami tvoří 4 347 stříbrných...

Pouhé dva týdny bude ve svitavském muzeu vystaven nejcennější archeologický nález spojený s tímto městem. Tvoří ho 4 347 stříbrných mincí o hmotnosti 23 kilogramů, které se náhodou našly před 70 lety...

27. srpna 2026  9:59

Řidič zůstal uvězněný v převráceném kamionu, musel vykopnout čelní sklo

Kamion prorazil svodidla a skončil na boku ve srázu. (26. srpna 2026)

Nehoda kamionu ráno zaměstnala záchranné složky na silnici I/17 u Podhořan u Ronova na Chrudimsku. Řidič v zatáčce prorazil svodidla a vůz skončil na boku ve srázu. Šofér zůstal uvězněný v kabině,...

26. srpna 2026  16:03

Vražda v Chrudimi u soudu. Zabíjel mladistvý, s obětí se znal, tvrdí obžaloba

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

U pardubické pobočky krajského soudu v Hradci Králové dnes začalo hlavní líčení s mladistvým, který je obžalovaný z vraždy muže. K útoku došlo 10. února letošního roku na sídlišti v Chrudimi....

26. srpna 2026  9:54

Medvěd v kontejneru i díra v ruce od srnce. Pampalini pardubických strážníků vypráví

Premium
Pavel Antoch pracoval jako psovod a odchytář celých jednatřicet let.

U městské policie v Pardubicích strávil jednatřicet let. Za tu dobu Pavel Antoch nejednou zjistil, že některé situace není radno podceňovat. Jako psovod a odchytář se setkal s tvory, které by v...

25. srpna 2026

Výhrůžka kulkou děsila v noci lidi, dalšího agresora zpacifikoval kolemjdoucí

Městská policie v Pardubicích řešila opilce, který napadal lidi v centru města...

Výhrůžky, vulgární nadávky a agresivní chování muže vzbudilo obavy u lidí, kteří procházeli kolem Bubeníkových sadů v Pardubicích. Muž hrozil ostatním i kulkou do hlavy. Po své partnerce žádal, aby...

25. srpna 2026  17:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Festival v Pardubicích láká na česká i zahraniční vína, potěší také pivaře

28. ročník Festivalu vína v Pardubicích. (30.srpna 2025)

Pardubický zámek poslední srpnový víkend ožije vínem i hudbou. Na 29. ročník Pardubického festivalu vína dorazí desítky vinařů z Česka i zahraničí a na své si přijdou také ti, kteří dávají přednost...

25. srpna 2026  14:08

Pardubice poslaly dotaz na LFA. Nezdá se jim posuzovaní těsných ofsajdů

Pardubický kapitán Michal Hlavatý diskutuje s rozhodčím Vítem Zaoralem v utkání...

O víkendu jim v utkání v Olomouci (1:3) kvůli hraničním ofsajdům neuznali hned dva góly, na což teď fotbalové Pardubice reagují. „Poslali jsme technický dotaz na vedení FAČR a Ligové fotbalové...

25. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.