Skládka na kopci je nesmysl a peníze za ni jednou dojdou, říká šéf spolku

Pisatel podepsaný jako „skupina lidí za Ctětínsko krásnější“ si na něj stěžoval jazykem typickým pro bývalý režim.

„Je s podivem, kolik pan Nekvapil věnuje svého času podvratné činnosti proti obci Nasavrky, která je na skládce ekonomicky závislá a potřebuje například opravit náměstí nebo zlepšit prostředí v mateřské škole,“ píše se v dopise.

„Nechceme nikomu škodit a dělat zle, chceme pouze nastolit demokracii a slušné mezilidské vztahy,“ napsal anonym.

Podobných dopisů odešlo víc a dokreslují dusno, které kolem debat o rozšíření skládky panuje v Nasavrkách a okolních vesnicích u hranice Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

Skládka totiž přináší městu 16 milionů korun ročně, dává lidem práci, místní tam mohou ukládat odpady.

Společnost AVE CZ nyní požádala úřady, aby mohla skládku zvětšit ještě asi o sto tisíc tun, a prodloužit tak její životnost do roku 2023.

„Nejsem rozhodně žádný ekolog, jenom tvrdím, když ze skládky létají odpady, tak létat nemají. Ta skládka zde nemá co dělat, na kopci už vůbec ne a rozhodně nemá být ještě větší,“ uvedl předseda spolku Čisté Nasavrcko Ondřej Nekvapil.

Ale ne všichni si to ve vašem okolí myslí, je to tak?

Městu Nasavrky přináší 500 korun z každé tuny, je tedy velmi bohaté. Ale je to časovaná bomba, jednou skládka bude plná a peníze dojdou. Co budou dělat pak? Je pravda, že zde není moc lidí, kteří by měli chuť a energii se proti rozšíření skládky postavit, nechtějí si třeba znepřátelit město, jsou rádi, když si mohou něco na skládku odvézt. Aktivních je nás jen pár.

Bydlíte asi kilometr od skládky, jak hodně vám znepříjemňuje život?

Když je silný vítr, tak unáší ze skládky odpadky. Jedete autem a připadá vám, jako když chumelí obrovské vločky, takové je to množství igeliťáků. Oni to uklízejí, ale zároveň tvrdí, že nebudou odpadky sbírat, dokud fouká. Pokud navíc igelit odlítne až za Ochoz, jsou odpadky v tak širokém okruhu a v takové vzdálenosti, že tam už k úklidu nedochází. Nejlepší by bylo, kdyby igelity neodletěly, jenže jak to udělat? Skládka stojí na kopci, je logické, že tam fouká. Skládka prostě na takovém místě nemá být.

Cítíte zápach?

U nás v Kvítku je cítit spíše výjimečně. V údolí směrem k obci Ochoz je to cítit v podstatě každý den. Vadí nám i hluk strojů ze skládky.

Četl jsem vyjádření krajského úřadu, podle něhož jsou vaše připomínky k provozu skládky irelevantní, neboť se posuzuje, co bude, ne jaký je provoz dnes.

Dobře, ale kde mám záruku, že po rozšíření skládky to bude lepší, než je nyní? Navíc když jsem stejnou připomínku měl už před pátým rozšířením skládky.

Před lety jste prý dostali slib, že se skládka už nebude rozšiřovat. Je to tak?

Ano, slyšeli jsme tento slib na veřejném jednání od Luboše Kačírka, tehdejšího nejvyššího představitele společnosti AVE CZ. Už jsou tam ale jiní lidé a nikdo se ke slibu nehlásí. Je zřejmé, že dohody a sliby zástupců společnosti AVE, které budou nyní zaznívat, nejsou žádnou zárukou. Nelze čekat, že budou dodržovány.

Pro vás je tedy hlavním problémem to, jak se společnost AVE CZ chová?

Ne. Dělají to, co jim dovolí zákony, kam je pustí. Každý chce vydělat, je to byznys. Teď jde o to, aby ta druhá strana, tedy příslušné úřady, byla dostatečně ostrá a důsledná v dodržování platných předpisů, aby jim nedovolila podnikat tak, aby to ohrožovalo přírodu a lidi, kteří tu žijí.

Úřady a politici to podle vás nedělají?

Stavební řízení ohledně povolení rozšíření skládky v minulosti vedl Městský úřad Nasavrky, přestože město Nasavrky jednoznačně skládku chtělo a protežovalo, protože z toho mělo peníze. To byl jasný střet zájmů. A krajský úřad? Nikdy jsem od něj neviděl postup, který by ve mne vyvolal dojem, že bojuje za to, aby to fungovalo lépe. Co to je například ohlášená pravidelná kontrola, kterou tam provádí? K čemu to může být dobré?

Jak vidíte šance na to, že zabráníte rozšíření skládky?

Nevím. Přijde mi, že alespoň Česká inspekce životního prostředí se na to dívá kritičtěji, posunula se doba, lidé vnímají likvidaci odpadů už jinak. Navíc všichni vědí, že lesy vinou kůrovce u nás končí, že jde doslova o každý strom. A že zabírat kvůli skládce další les, je špatná cesta.