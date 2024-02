Hora odpadků má pohltit údolí s lesem, odpůrci plánu v referendu prohráli

Cesta podél zurčícího Libáňského potoka u Nasavrk na Chrudimsku končí uprostřed malé kotliny plné listnáčů, kde někdo před časem pokácel pár bříz a polena pečlivě naskládal na sebe. Slunce, které sem odpoledne prosvítá přes smrky, brzy zapadne za strmým kopcem na západě. Dříve zde ale kopec nebyl. Je to hora odpadků, která je na pochodu. A v příštích letech by měla pohltit i samotné údolí.

Pro další vršení odpadů v Nasavrkách a ukrojení nového kusu lesa v příštích letech jsou dvě klíčové podmínky. Nasavrky a Ctětín musí změnit územní plán. A odborníci na krajském úřadu musí dojít k závěru, že likvidace lesa a zásah do krajinného rázu Železných hor není tak zásadní, aby stavbu potopili.

Nasavrky se změnou územního plánu souhlasí a připravují ji. Zastupitelstvo Ctětína na Chrudimsku by během první poloviny roku mělo podle starosty Přemysla Čápa definitivně schválit změnu územního plánu, která umožní rozšíření skládky komunálních odpadů na území obce. Ta si od toho slibuje příjem až osm milionů korun ročně z poplatků za ukládání odpadů. „Pro nás je to už hotová věc. Proběhne ještě veřejné projednání územního plánu, ale zastupitelstvo se vyjádřilo jasně,“ uvedl Čáp.

Odpůrci plánu v místním referendu v obci na začátku letošního roku neuspěli, proti další expanzi odpadů se vyjádřilo 46 procent hlasujících. Přes čtyřicet procent lidí k referendu nepřišlo. Místní budou mít díky rozšíření skládky slevu za ukládání a svoz odpadu. Obec Ctětín má něco přes dvě stě obyvatel ve čtyřech vesnicích, v sousedství skládky žijí jen lidé osady Kvítek. „Spoustu lidí zde skládka neomezuje, necítí zápach, vlastně o ní ani nevědí,“ uvedl starosta Čáp.

Zatímco Nasavrky dostávaly za skládku každý rok miliony, Ctětín se toho dočká až ve chvíli, kdy se odpady ocitnou na jeho katastru.

U skládky může být větší ruch než nyní

Chystaný konec skládkování v roce 2030 nebude znamenat konec ukládání na skládkách. Na nich budou končit odpady, které nelze dále využít. „Jde především o odpady z průmyslu nebo z energetiky, jako je škvára ze spaloven. Zabezpečené skládky odpadů tak představují jediný možný způsob, jak s nevyužitelnými odpady nakládat,“ uvedla mluvčí společnosti AVE CZ odpadové hospodářství Pavla Ivácková.

Společnost AVE CZ chce právě proto rozšířit skládku v Nasavrkách, po roce 2030 by se tam mělo vozit a ukládat přibližně stejné množství odpadů jako dosud.

„V principu je to dobře. Představa, že v roce 2030 přestaneme skládkovat, je chiméra,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Současná kapacita skládky se odhaduje na něco přes milion metrů krychlových, firma chce přidat dalších bezmála osm set tisíc kubíků. Životnost skládky v závislosti na stupni zhutnění odhaduje firma na 13 až 21 let.

Kvůli skládce by však muselo padnout 4,7 hektaru lesa a podle posudku vlivu stavby na životní prostředí by umělý kopec výrazně narušil krajinný ráz této části Železných hor. Žije zde 15 druhů zvláště chráněných živočichů. Správci lesů plán odmítají, připomínají, že už v minulosti skládka zabrala skoro čtyři hektary lesa, které měly být podle slibu provozovatele do roku 2021 zalesněny. Místo toho firma požádala, aby už pozemky nebyly považovány za les.

Krajská samospráva žádné oficiální stanovisko nemá. „Záměr by výrazně ovlivnil celý prostor. Musí to být mimořádně pečlivě posouzeno, rozhodovat musí odborná stanoviska,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí Miroslav Krčil (3PK).

Plán, který zpracovala společnost Ekomonitor, nyní projde posouzením vlivu stavby na životní prostředí. „Na dokumentaci necháme zpracovat posudek nezávislého odborníka, čekáme také na stanoviska úřadů a institucí,“ řekl pro ČTK vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Martin Vlasák.

Společnost AVE CZ se připravuje i na variantu, že kapacita skládky se naplní a odpad nebude kam ukládat. To je jeden z důvodů, proč chystá výstavbu logistického centra, kde by se měl odpad třídit a rozvážet dál.

„Výstavbou logistického centra bude realizována náhrada za stávající provoz skládky pro případ, že bude naplněna její kapacita a její provoz bude, byť jen dočasně, přerušen,“ uvádí se v dokumentaci firmy Ekomonitor. V Nasavrkách by se odpad třídil, upravoval a odvážel jinam, například na skládku odpadů v Čáslavi či do spalovny odpadů, která má vzniknout v areálu opatovické elektrárny.

Firma AVE CZ tvrdí, že kapacita skládky je zatím dostatečná. „Dle posledního ročního hlášení byla k 31. 12. 2022 volná kapacita skládky Nasavrky 203 087 metrů krychlových. Roční návozy se pochybují v rozmezí 40 až 50 tisíc metrů krychlových odpadů,“ uvedla Ivácková.

Pokud se ale rozšíří skládka a zároveň se rozjede provoz logistického centra, do Nasavrk může mířit až 80 tisíc tun odpadů ročně, tedy více než dosud. Spolek Čisté Nasavrcko, který požaduje rekultivaci skládky, varuje, že by to znamenalo zdvojnásobení dopravního zatížení a zvýšení prašnosti, hluku a zápachu.