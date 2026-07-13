Budova bude mít rozlohu 25 tisíc metrů čtverečních a výšku 16 metrů. Bude u ní 162 parkovacích míst. Vzniká na území Opatovic nad Labem, nedaleko sjezdu z dálnice D35, ale blíž je právě Čeperce. On-line supermarket uvedl, že obavy obyvatel chápe a je pro něj klíčové, aby provoz byl co nejšetrnější.
„Investor pro tento účel vybudoval samostatnou přístupovou silnici. Ta bude zanesena do komerčních navigací a doplněna o jasné dopravní značení, které veškerou dopravu spolehlivě navede přímo do areálu skladu a zcela mimo zastavěné území obce Čeperka. Dopravní vytížení se díky této dedikované komunikaci místní dopravy nijak nedotkne,“ řekl Ondřej Obergruber z PR týmu společnosti Rohlik.cz.
Nákladní auta mají ke skladovací hale sjíždět z dálnice D35 a přijíždět od Opatovic nad Labem. Nový sklad pomůže rozšířit logistickou síť ve východních a středních Čechách. Termín zahájení provozu se ještě upřesňuje, dodal Obergruber. Dosud se hovořilo o prvním čtvrtletí příštího roku.
Halu investor staví od loňska a dokončí ji patrně do konce roku. Společnosti Rohlik.cz ji pak pronajme. Proti její výstavbě se opatovičtí obyvatelé postavili a v referendu v roce 2023 ji odmítli. Obec ale jejich požadavku nemohla vyhovět, protože projekt odpovídal platnému územnímu plánu. Případné odkoupení pozemků zpět by navíc pro obec představovalo náklady kolem 120 milionů korun, na které neměla peníze.
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21. března 2026
I Čeperka se proti hale bránila, řešila to soudně, nakonec Nejvyšší správní soud její kasační stížnost zamítl. Podle soudu investor zajistil dopravní řešení prostřednictvím nové příjezdové silnice a samotné obavy z nárůstu dopravy bez odborných podkladů nestačí.
„Soudní spor nás za čtyři roky stál zhruba 600 tisíc korun, které jsme mohli využít jinak,“ řekla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová (SKN pro Čeperku).
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Také investorovi se kvůli odporu místních zvýšily náklady. Výstavba haly přišla na zhruba 1,5 miliardy korun. Stavební část by již měla být hotová, do konce roku se budou montovat technologie.
„Zdržení ji prodražilo přibližně o 100 milionů,“ uvedl jednatel developerské firmy Czech Industrial Development Jan Jirotka.
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