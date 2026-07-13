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Stovky dodávek přes vesnici nepojedou, slibuje Rohlík. Halu otevře v zimě

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  15:04
Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů čtverečních. Výškou převýší i sousední dálniční násep. (20. března 2026) | foto: Czech Industrial Development

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou (6. února...
Ve skladovací hale bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz. Místní...
Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...
Ve skladovací hale bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz. Místní...
22 fotografií
Dodavatele i kurýry budeme směrovat na novou silnici, a lidé ve vsi se tak nemusejí bát zvýšené dopravy, slibuje obyvatelům Čeperky na Pardubicku e-shop Rohlik.cz, který tam chce začátkem příštího roku otevřít velkou skladovací halu. Zástupci firmy to uvedli po jednání s obcí. Ta se snažila výstavbě haly bránit u soudu, ale neuspěla. Záměr už dříve odmítli také lidé v referendu, které však na povolení stavby nakonec nemělo vliv.

Budova bude mít rozlohu 25 tisíc metrů čtverečních a výšku 16 metrů. Bude u ní 162 parkovacích míst. Vzniká na území Opatovic nad Labem, nedaleko sjezdu z dálnice D35, ale blíž je právě Čeperce. On-line supermarket uvedl, že obavy obyvatel chápe a je pro něj klíčové, aby provoz byl co nejšetrnější.

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů čtverečních. Výškou převýší i sousední dálniční násep. (20. března 2026)
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou (6. února 2026)
Ve skladovací hale bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz. Místní obyvatelé její stavbu v referendu odmítli, ale ukázalo se, že to na zastavení připraveného projektu nestačilo. (20. března 2026)
Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů čtverečních. Výškou převýší i sousední dálniční násep. (20. března 2026)
22 fotografií

„Investor pro tento účel vybudoval samostatnou přístupovou silnici. Ta bude zanesena do komerčních navigací a doplněna o jasné dopravní značení, které veškerou dopravu spolehlivě navede přímo do areálu skladu a zcela mimo zastavěné území obce Čeperka. Dopravní vytížení se díky této dedikované komunikaci místní dopravy nijak nedotkne,“ řekl Ondřej Obergruber z PR týmu společnosti Rohlik.cz.

Nákladní auta mají ke skladovací hale sjíždět z dálnice D35 a přijíždět od Opatovic nad Labem. Nový sklad pomůže rozšířit logistickou síť ve východních a středních Čechách. Termín zahájení provozu se ještě upřesňuje, dodal Obergruber. Dosud se hovořilo o prvním čtvrtletí příštího roku.

Halu investor staví od loňska a dokončí ji patrně do konce roku. Společnosti Rohlik.cz ji pak pronajme. Proti její výstavbě se opatovičtí obyvatelé postavili a v referendu v roce 2023 ji odmítli. Obec ale jejich požadavku nemohla vyhovět, protože projekt odpovídal platnému územnímu plánu. Případné odkoupení pozemků zpět by navíc pro obec představovalo náklady kolem 120 milionů korun, na které neměla peníze.

21. března 2026

I Čeperka se proti hale bránila, řešila to soudně, nakonec Nejvyšší správní soud její kasační stížnost zamítl. Podle soudu investor zajistil dopravní řešení prostřednictvím nové příjezdové silnice a samotné obavy z nárůstu dopravy bez odborných podkladů nestačí.

„Soudní spor nás za čtyři roky stál zhruba 600 tisíc korun, které jsme mohli využít jinak,“ řekla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová (SKN pro Čeperku).

Spor o obří skladovací halu pro Rohlík končí, obec se stížností neuspěla

Také investorovi se kvůli odporu místních zvýšily náklady. Výstavba haly přišla na zhruba 1,5 miliardy korun. Stavební část by již měla být hotová, do konce roku se budou montovat technologie.

„Zdržení ji prodražilo přibližně o 100 milionů,“ uvedl jednatel developerské firmy Czech Industrial Development Jan Jirotka.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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