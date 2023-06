Mlýn na Veselém Kopci je bez vody, pomoci mají podzemní vrty

Návštěvníci Veselého Kopce mohou od loňska obdivovat zrekonstruovanou mlýnici vodního mlýna. Mlýnské kolo však při mletí obilí ve skanzenu u Hlinska nepohání voda, ale elektromotor. Změnit by to měla investice do vrtů, které by do náhonu měly přivést dostatek vody.