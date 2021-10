Lyžaře v Hlinsku čeká delší sešup, silnici má překlenout další sjezdovka

Když letos v červenci v sousedství hlinecké sjezdovky nad silnicí na Havlíčkův Brod těžaři začali kácet jeden strom za druhým, obyvatelé Hlinska měli jasno. Lyžaři sehnali peníze a stavba nového mostu je na spadnutí, říkali si mnozí.

Na stavbu prvního mostu totiž vlekaři získali peníze díky tehdejšímu poslanci a starostovi Hlinska a nynějšímu šéfovi ski klubu Robertu Vokáčovi v rámci dříve zcela běžné praxe „porcování medvěda“, jak se dělení státního rozpočtu do regionů nazývalo.



„Letos jsme nad silnicí začali s odlesňováním svahu ne kvůli stavbě, nýbrž kvůli kůrovci,“ uvedl však předseda výboru Ski klubu Hlinsko Robert Vokáč.

Ovšem to ještě neznamená, že vlekaři druhý most nepřipravují. Do projektu dali za posledních 10 let už zhruba milion korun. Mají vykoupené pozemky, vyřízené stavební povolení i kompletně hotovou projektovou dokumentaci.

„K mostu se vyjádřili úplně všichni. Technické řešení bylo navrženo s ohledem na požadavky silničně správních orgánů i dopravní policie. Byla nad tím poměrně dlouhá diskuse,“ dodal šéf ski klubu.

De facto má jít o dvojče stávajícího mostu. Jen na šířku nebude mít 42, ale 50 metrů.

Lyžaři totiž museli ustoupit od myšlenky, že mosty budou spojené. „Bude mezi nimi desetimetrová mezera. Spojením bychom překročili normovanou délku a z režimu mostu bychom se dostali do režimu tunel, což by vyžadovalo nucené odvětrávání, nouzové východy a náhradní zdroje elektřiny,“ uvedl Robert Vokáč k mostu z ocelové obloukové konstrukce, které se také někdy říká tubosider.

Řešení v podobě dvou oddělených mostů umožní snadné odvětrávání výfukových plynů. Nad desetimetrovou prolukou vznikne zelení obrostlý překryv, který musí tvarem i barevně zapadnout do okolní krajiny a bude zabraňovat tomu, aby při umělém zasněžování chumelilo i na silnici. Lyžaře bude před pádem na silnici chránit zábradlí se záchrannými sítěmi.

Cena se odhaduje na 50 až 60 milionů korun

Na nový hlinecký sešup chybí už jen jediné. Peníze. A ne málo. První most vyšel lyžaře na 30 milionů. Dnes budou rádi, když za druhé přemostění zaplatí něco kolem 50 až 60 milionů korun.

„Po covidovém šoku ve stavebnictví nejsem schopen říct, v jakých cenových relacích se dnes pohybujeme. V roce 2014 se cena pohybovala kolem 55 milionů. Obávám se, že dnes to bude podstatně víc. Na konci září jsem požádal firmu, aby nám připravený projekt přepočítala v současných cenových relacích. Do půlky listopadu chceme mít jasno,“ dodal Robert Vokáč, který se spoléhá zejména na financování z dotačních zdrojů.

„Abychom si půjčili na celý most, to by nešlo. Tolik nám nikdo nepůjčí. Nejsme resort ve Špindlerově Mlýně nebo v Dolní Moravě. Sice všude říkám, že jsme Dolní Moravou na jihu Pardubického kraje, ale její finanční možnosti nemáme. Myslím si, že příští rok bychom mohli mít jasněji,“ řekl Vokáč s tím, že ve hře by mohly být zdroje Národní sportovní agentury nebo Evropské unie. Jednou z variant je, že spolek lyžařů zažádá o dotaci ve spolupráci s městem.

Na prodloužený kopec s modrou sjezdovkou by lyžaře vozil tyčový vlek s tzv. pomou, který dnes vede do půlky kopce. Do budoucna však Hlinečtí nevylučují ani nákup sedačkové lanovky.

Na nové přemostění by vlekaři rádi první lyžaře pozvali nejpozději v roce 2026.