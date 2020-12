Nepřízeň počasí oddaluje otevření lyžařských areálů v Pardubickém kraji

Nejdříve se otevřou 26. prosince sjezdovky v Dolní Moravě na Orlickoústecku. Další areály zatím váhají, v níže položených oblastech se zřejmě vleky do konce roku nerozjedou.

„Momentálně nezasněžujeme. Počítáme s tím, že do 26. prosince to ještě bude několik dnů možné,“ řekl ČTK marketingový manažer střediska v Dolní Moravě Tomáš Drápal. Podle něj přijíždí hlavní vlna návštěvníků právě koncem vánočních svátků, takže větší část jednoho z vrcholů sezony by centrum mělo stihnout.

V areálu by se měly nejdříve otevřít sjezdovky Kamila a Slamník a nová propojovací dráha ke spodní stanici lanovky. V provozu budou také vleky či bobová dráha. Lyžařská škola odstartuje už v sobotu 19. prosince.

Zatím nejistý je začátek sezony ve druhém velkém horském středisku na Orlickoústecku, na Bukové hoře.

„Čekáme na mrazy, to je to, co rozhodne. V každém případě tento víkend se u nás lyžovat nezačne, potřebujeme dokončit úpravu sjezdovek,“ uvedl mluvčí Skiresortu Buková hora Petr Toman. Za úspěch by považoval, kdyby se podařilo provoz zahájit o vánočních prázdninách.

Pesimistický je ohledně začátku sezony Robert Vokáč ze Ski klubu Hlinsko. Areál leží jen asi 560 metrů nad mořem.

„Příroda nespolupracuje, mrznout v nejbližší době nemá. Vážně se zamýšlíme nad tím, jak budeme zvládat ekonomické důsledky kombinace covidu s nepříznivými klimatickými podmínkami,“ řekl Vokáč.

Období vánočních a novoročních prázdnin pro středisko tvoří asi 30 procent příjmů.