Série nehod na hradubické silnici byl extrém, nepochybili jsme, říkají silničáři

Nejdůležitější dopravní tepna v regionu, nejhorší stav. Tak by se dala v úterý ráno popsat situace na silnici mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Zatímco jiné cesty i dálnice v blízkém okolí byly sjízdné, u opatovické elektrárny řidiči bourali a další pak stáli v kolonách. Pět dopravních nehod během chvíle hovoří za vše.

Na vině může být stav, kdy se v Pardubickém kraji o silnice prvních tříd starají jiné firmy než o ostatní. A tato situace bude trvat ještě nejméně tři roky. Pak vypíše Ředitelství silnic a dálnic nové výběrové řízení na to, kdo bude na silnicích prvních tříd zimní údržbu zajišťovat.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický patří dlouhodobě mezi kritiky rozdrobené péče o silnice. „To, že se věc zkomplikuje ve chvíli, kdy se o silnice stará více dodavatelů, považuji za chybné rozhodnutí. Když byla údržba všech silnic v naší režii, měli jsme vytvořeno několik okruhů a zvládali jsme vše bez ohledu na kategorie silniční třídy,“ řekl Netolický.

Na silnicích prvních tříd ovšem zajišťují údržbu dvě soukromé firmy Eurovia a Sovis. Prvně zmiňovaná se brání, že situaci na silnicích nepodcenila. „Všechny naše posádky byly po celou dobu v terénu a dělaly všechno pro to, aby byla zajištěna sjízdnost svěřených komunikací s opatrností, a to včetně předsolování, solení a úklidu. Bohužel v úterý bylo naprosto extrémní počasí s velkými poryvy větru a sněžení, které na toto mělo velký vliv. Stejné počasí potrápilo komunikace na celém území České republiky,“ uvedla mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Úterní počasí připomínalo ostrou zimu, sníh a prudké poryvy větru přišly jako smršť. O tom ale nechtěli slyšet řidiči, kteří stáli v kolonách mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Sníh byl ještě krátce po osmé hodině ráno na celém úseku z Pardubic k okružní křižovatce u Opatovic, nejhorší situace byla za sjezdem na Hrobice u opatovické elektrárny.

„Na silnici byla docela silná vrstva zmrzlého sněhu, hodně to klouzalo. Auta navíc poměrně prudce brzdila do kolon. Jen od odbočky na Hrobice k velké křižovatce jsem napočítal čtyři nehody, policie nás odkláněla na souběžnou silnici kolem elektrárny. Přitom ostatní cesty i dálnice byly odklizené nebo posolené,“ uvedl jeden z řidičů.

Podobnou situaci zaznamenal i hejtmanův řidič na silnici I/43 , kde zajišťuje údržbu opět soukromý dodavatel. „Zůstal stát mezi Damníkovem a Lanškrounem v polích,“ poznamenal Netolický.

Policie: Za nehody mohli řidiči

Policie na Hradubické evidovala v tomto úseku ráno sedm nehod, pak tento údaj opravila na pět. Nikdo neutrpěl vážné zranění.

„Ani jedna z úterních ranních nehod na Hradubické silnici nebyla řešena v režimu závady sjízdnosti komunikace. Řidiči nepřizpůsobili rychlost stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, v jednom případě šlo o nedodržení dostatečné bezpečné vzdálenosti,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.

Také hejtman se v případě úterní dopravní kalamity přiklonil k tomu, že dopravu zastavilo hlavně mimořádné počasí bez ohledu na to, kdo zajišťuje zimní údržbu. Sjednocení zimní údržby vidí jako výhodu.

„Pokud by byl jeden dodavatel, ať už Správa a údržba silnic nebo jakýkoli jiný dodavatel, měli bychom přehlednou záležitost, komunikovali s jedním dispečinkem a bylo by jasno. Toto přehazování mě netěší,“ řekl Netolický.

Případná přihláška do výběrového řízení na údržbu silnic prvních tříd je podle hejtmana téma pro nového ředitele Správy a údržby silnic.

„Měl by zvážit všechna pro a proti, jestli se naše Správa a údržba silnic bude do této zakázky hlásit, až vyprší smlouva soukromým dodavatelům. Pokud to nebude vytvářet negativní výsledek hospodaření, tak bychom o návrat k tomu, abychom zajišťovali údržbu pro všechny silnice v Pardubickém kraji, stáli,“ řekl Netolický.