Plánovaná silnice I/73 mezi dálnicí D35 a Brnem se připravuje jako čtyřpruhová komunikace a ve stejné šířkové kategorii jako D35 je navržena na rychlost 130 kilometrů v hodině. Přesto má zatím zůstat silnicí I. třídy, na níž by byla maximální povolená rychlost 110 kilometrů v hodině.
Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl však nevyloučil, že by část trasy mohla v budoucnu získat status dálnice. Týkalo by se to zejména úseků severně od Brna.
Předpokládané termíny výstavby silnice I/73
I/73 Svitávka – Staré Město
I/73 Bořitov – Svitávka
I/73 Troubsko (D1) – Bořitov
„My budeme spojnici od D35 na Brno připravovat jako silnici první třídy dálničního charakteru, a jestli se do budoucna zařadí zpátky do dálnic, to se ukáže. Pro nás je důležité dotáhnout přípravu,“ řekl Mátl.
Snad žádná jiná plánovaná silnice v Česku nezměnila během své historie tolik názvů jako plánovaná spojnice mezi Brnem a dálnicí D35. Exteritoriální dálnice, Hitlerova dálnice, D43, R43, znova D43, aby následně skončila jako „obyčejná“ I/73. Výčet je téměř stejně dlouhý jako její historie.
Stát dlouho nevěděl, co si s komunikací rozestavěnou nacistickým Německem na přelomu 30. a 40. let, která měla propojit Vratislav s Vídní, počít. Poválečné uspořádání střední Evropy už dálniční stavbě mezi Polskem a Rakouskem nepřálo.
Ačkoli debata o téměř 80 kilometrů dlouhé dálnici v regionu západní Moravy neutichla nikdy, vážně se o jejím vzkříšení mluví až s postupující výstavbou dálnice D35. Když Centrální komise ministerstva dopravy před pěti lety přišla v severní části zamýšlené silnice mezi Svitávkou a Starým Městem s variantou střídavého třípruhu, obce se vzepřely.
Alternativní trasa
V srpnu 2022 tehdejší ministr dopravy Martin Kupka přehodnotil stanovisko komise a uložil ŘSD pokračovat v přípravě čtyřpruhové varianty. Rozhodnutí zdůvodnil předpokládaným zvýšením tranzitní dopravy po vybudování polské rychlostní silnice S8. Přestože se zdá, že Poláci s dálnicí skončí nakonec ve Vratislavi a na hranici povedou zřejmě jen kapacitnější silnici, čtyřpruh na české straně od dálnice D35 směrem na Brno zůstane.
České plány to nemění. Čtyřpruh od D35 směrem k Brnu v celé délce zůstává. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude silnice I/73 důležitou spojnicí jak pro regionální, tak pro mezinárodní dopravu.
„Regionální význam silnice I/73 je značný. Oblasti severně od Brna dlouhodobě postrádají kapacitní dopravní spojení. Do Brna přitom ze střední i západní Moravy denně dojíždí velké množství lidí. Nová komunikace však nebude plnit pouze regionální funkci, ale poslouží také tranzitní dopravě. Společně s dálnicí D35 vytvoří alternativní trasu k D1 ve směru na Brno a zároveň zajistí nové napojení severní části Olomoucka, které nabídne alternativu k dálnici D46. Severojižní koridor bude i výhodnou trasou pro plánované napojení od polského hraničního přechodu v Dolní Lipce, na které máme zpracovanou technickou studii,“ řekl Radek Mátl.
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Parametry jako dálnice, ale se sníženou rychlostí
Navrhovaná dopravní tepna bude mít parametry jako dálnice. „Z hlediska úsporných opatření mezi Starým Městem a Svitávkou je možné, že spadneme do užší kategorie bez odstavných pruhů, ale na čtyřpruhu a navrhované rychlosti se nic nemění,“ dodal Mátl.
Problém je však v tom, že půjde o silnici I. třídy, která by podle současné legislativy musela být bez poplatku označena jako silnice pro motorová vozidla, na níž se smí jezdit maximálně 110 kilometrů v hodině.
Na dotaz redakce iDNES.cz, zda by silnice I/73, kterou bude většina lidí stejně označovat za dálnici, nemohla být znovu zařazena do dálniční sítě, jako tomu bylo v letech 1963 až 1987 a znovu mezi lety 2016 a 2020, ředitel Mátl tuto možnost nevyloučil. Určitě by to však nebylo v celé délce.
„Když jde o silnici I. třídy, máme v tom náročném území více rozvázané ruce, jak tu stavbu vyřešit. Zvláště na jihu u Brna by zde nemohlo jít o dálnici kvůli vzdálenosti jednotlivých mimoúrovňových křižovatek a tunelů, které jsou zde velmi blízko sebe,“ vysvětlil Mátl s odkazem na závazné normy.
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Na sever od Brna by však silnice mohla získat status dálnice. Současná praxe ukazuje, že by v Česku nešlo o žádnou novinku. Dálnice D6 z Prahy na Karlovy Vary bude formálně končit u Olšových Varů. Dál povede silnice I. třídy s maximální rychlostí 70 kilometrů v hodině kvůli sklonu a směrovým parametrům.
ŘSD plánuje nejpozději po letošních prázdninách podat žádost o vydání stanoviska EIA pro dva nejdelší úseky.