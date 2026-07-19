Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dálnice bez známky a se sníženou rychlostí? Silnice I/73 na Brno možná změní status

Autor:
  10:02
Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy dálnice, na které je dosud mnoho zachovalých mostů. | foto: 5plus2.cz

Technický stav některých mostů na Hitlerově dálnici ohrožuje i bezpečnost na...
Klenbový most na exteritoriální dálnici mezi Jevíčkem a Bělou u Jevíčka
Severní úsek čtyřproudé silnice I/73 mezi dálnicí D35 a Svitávkou v délce 37...
Krátký úsek silnice I/73 mezi Bořitovem a Svitávkou by se měl začít stavět v...
7 fotografií
Nový silniční čtyřpruh I/73, který v budoucnu propojí D35 a Brno, by se v úseku severně od Brna mohl stát formálně dálnicí. Navrhovaná dopravní tepna totiž bude mít parametry jako dálnice, ale legislativně zatím půjde o silnici I. třídy. Ta by musela být bez poplatku a s maximální rychlostí 110 kilometrů v hodině. Ředitel ŘSD Radek Mátl změnu nevylučuje.

Plánovaná silnice I/73 mezi dálnicí D35 a Brnem se připravuje jako čtyřpruhová komunikace a ve stejné šířkové kategorii jako D35 je navržena na rychlost 130 kilometrů v hodině. Přesto má zatím zůstat silnicí I. třídy, na níž by byla maximální povolená rychlost 110 kilometrů v hodině.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl však nevyloučil, že by část trasy mohla v budoucnu získat status dálnice. Týkalo by se to zejména úseků severně od Brna.

Předpokládané termíny výstavby silnice I/73

I/73 Svitávka – Staré Město
délka 36,8 kilometru zahájení stavby konec roku 2031, uvedení do provozu 2035

I/73 Bořitov – Svitávka
délka 8,3 kilometru zahájení stavby konec roku 2027, uvedení do provozu 2031

I/73 Troubsko (D1) – Bořitov
délka 33,3 kilometru zahájení stavby konec roku 2031, uvedení do provozu 2035

„My budeme spojnici od D35 na Brno připravovat jako silnici první třídy dálničního charakteru, a jestli se do budoucna zařadí zpátky do dálnic, to se ukáže. Pro nás je důležité dotáhnout přípravu,“ řekl Mátl.

Snad žádná jiná plánovaná silnice v Česku nezměnila během své historie tolik názvů jako plánovaná spojnice mezi Brnem a dálnicí D35. Exteritoriální dálnice, Hitlerova dálnice, D43, R43, znova D43, aby následně skončila jako „obyčejná“ I/73. Výčet je téměř stejně dlouhý jako její historie.

Stát dlouho nevěděl, co si s komunikací rozestavěnou nacistickým Německem na přelomu 30. a 40. let, která měla propojit Vratislav s Vídní, počít. Poválečné uspořádání střední Evropy už dálniční stavbě mezi Polskem a Rakouskem nepřálo.

Ačkoli debata o téměř 80 kilometrů dlouhé dálnici v regionu západní Moravy neutichla nikdy, vážně se o jejím vzkříšení mluví až s postupující výstavbou dálnice D35. Když Centrální komise ministerstva dopravy před pěti lety přišla v severní části zamýšlené silnice mezi Svitávkou a Starým Městem s variantou střídavého třípruhu, obce se vzepřely.

Alternativní trasa

V srpnu 2022 tehdejší ministr dopravy Martin Kupka přehodnotil stanovisko komise a uložil ŘSD pokračovat v přípravě čtyřpruhové varianty. Rozhodnutí zdůvodnil předpokládaným zvýšením tranzitní dopravy po vybudování polské rychlostní silnice S8. Přestože se zdá, že Poláci s dálnicí skončí nakonec ve Vratislavi a na hranici povedou zřejmě jen kapacitnější silnici, čtyřpruh na české straně od dálnice D35 směrem na Brno zůstane.

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy dálnice, na které je dosud mnoho zachovalých mostů.
Technický stav některých mostů na Hitlerově dálnici ohrožuje i bezpečnost na krajských komunikacích.
Klenbový most na exteritoriální dálnici mezi Jevíčkem a Bělou u Jevíčka
Severní úsek čtyřproudé silnice I/73 mezi dálnicí D35 a Svitávkou v délce 37 kilometrů by se podle ŘSD měl stavět najednou.
7 fotografií

České plány to nemění. Čtyřpruh od D35 směrem k Brnu v celé délce zůstává. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude silnice I/73 důležitou spojnicí jak pro regionální, tak pro mezinárodní dopravu.

„Regionální význam silnice I/73 je značný. Oblasti severně od Brna dlouhodobě postrádají kapacitní dopravní spojení. Do Brna přitom ze střední i západní Moravy denně dojíždí velké množství lidí. Nová komunikace však nebude plnit pouze regionální funkci, ale poslouží také tranzitní dopravě. Společně s dálnicí D35 vytvoří alternativní trasu k D1 ve směru na Brno a zároveň zajistí nové napojení severní části Olomoucka, které nabídne alternativu k dálnici D46. Severojižní koridor bude i výhodnou trasou pro plánované napojení od polského hraničního přechodu v Dolní Lipce, na které máme zpracovanou technickou studii,“ řekl Radek Mátl.

Kam se čtyřmi miliony kubíků zeminy? ŘSD představilo plán pro novou silnici na Brno

Parametry jako dálnice, ale se sníženou rychlostí

Navrhovaná dopravní tepna bude mít parametry jako dálnice. „Z hlediska úsporných opatření mezi Starým Městem a Svitávkou je možné, že spadneme do užší kategorie bez odstavných pruhů, ale na čtyřpruhu a navrhované rychlosti se nic nemění,“ dodal Mátl.

Problém je však v tom, že půjde o silnici I. třídy, která by podle současné legislativy musela být bez poplatku označena jako silnice pro motorová vozidla, na níž se smí jezdit maximálně 110 kilometrů v hodině.

Na dotaz redakce iDNES.cz, zda by silnice I/73, kterou bude většina lidí stejně označovat za dálnici, nemohla být znovu zařazena do dálniční sítě, jako tomu bylo v letech 1963 až 1987 a znovu mezi lety 2016 a 2020, ředitel Mátl tuto možnost nevyloučil. Určitě by to však nebylo v celé délce.

„Když jde o silnici I. třídy, máme v tom náročném území více rozvázané ruce, jak tu stavbu vyřešit. Zvláště na jihu u Brna by zde nemohlo jít o dálnici kvůli vzdálenosti jednotlivých mimoúrovňových křižovatek a tunelů, které jsou zde velmi blízko sebe,“ vysvětlil Mátl s odkazem na závazné normy.

Staré mosty na Hitlerově dálnici chátrají, obce mají obavy o bezpečnost

Na sever od Brna by však silnice mohla získat status dálnice. Současná praxe ukazuje, že by v Česku nešlo o žádnou novinku. Dálnice D6 z Prahy na Karlovy Vary bude formálně končit u Olšových Varů. Dál povede silnice I. třídy s maximální rychlostí 70 kilometrů v hodině kvůli sklonu a směrovým parametrům.

ŘSD plánuje nejpozději po letošních prázdninách podat žádost o vydání stanoviska EIA pro dva nejdelší úseky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při bouřce na Pardubicku zachytili červené skřítky. Vzácný úkaz trvá setinu sekundy

Červené skřítky se podařilo zachytit v Proseči u Seče. (18. července 2026)

Fascinující úkaz, který trvá pouhou setinu sekundy a lidské oko ho zachytí jen výjimečně, se v pátek před půlnocí podařilo vyfotografovat nad Pardubickem. Extrémní nadoblačné blesky zvané „červení...

ŘSD otočilo. Den otevřené dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem nakonec bude

Dálnice mezi Vysokým Mýtem a tunelem Homole je v o něco vyšším stupni...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nakonec uspořádá den otevřené dálnice na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Ještě na konci června státní podnik avizoval, že se akce kvůli napjatému...

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Stovky dodávek přes vesnici nepojedou, slibuje Rohlík. Halu otevře v zimě

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Dodavatele i kurýry budeme směrovat na novou silnici, a lidé ve vsi se tak nemusejí bát zvýšené dopravy, slibuje obyvatelům Čeperky na Pardubicku e-shop Rohlik.cz, který tam chce začátkem příštího...

Místo trubek z elektrárny příjemné nábřeží s bytovými domy, pro je i opozice

Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s...

Finanční skupina CFIG chystá přestavbu okolí Labské ulice v centru Pardubic. Od zdymadla tak zmizí horkovod a místo něj firma postaví bytové domy a hlavně nábřeží. Politici projekt podporují.

Při bouřce na Pardubicku zachytili červené skřítky. Vzácný úkaz trvá setinu sekundy

Červené skřítky se podařilo zachytit v Proseči u Seče. (18. července 2026)

Fascinující úkaz, který trvá pouhou setinu sekundy a lidské oko ho zachytí jen výjimečně, se v pátek před půlnocí podařilo vyfotografovat nad Pardubickem. Extrémní nadoblačné blesky zvané „červení...

18. července 2026  11:40

Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích může i chyba ministerstva

V Pardubicích se srazil nákladní vlak s rychlíkem, čtyři lidé nehodu nepřežili....

Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy Drážní inspekce, uvedl server...

18. července 2026  10:35

Sprejeři dostanou v Pardubicích zelenou. Město chystá další legální plochy pro street art

Vedení Pardubic plánuje vyčlenit další legální plochy, kde by se umělci mohli...

Zatímco vulgární nápisy na zdech přinášejí majitelům jen starosti a náklady na odstranění, podařené streetartové výtvory mohou veřejný prostor oživit. Vedení Pardubic proto plánuje vyčlenit další...

18. července 2026  9:13

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

18. července 2026

Teď se učíme vítězit v hlavě. Sportovní ředitel Bílek vede Pardubice do nové éry

Jiří Bílek, sportovní ředitel FK Pardubice, pózuje před novým logem klubu.

Za půl roku, co je Jiří Bílek sportovním ředitelem pardubických fotbalistů, nabral klub směrem dopředu přímo raketové tempo. Místo boje o záchranu byla na jaře najednou na dohled spíš skupina o...

17. července 2026  18:47

Necítíte prsty? Hrozí nenávratné postižení. Karpály už operujeme šetrně, říká chirurg

Premium
Chirurg Tomáš Tlustý se specializuje na všeobecnou chirurgii a traumatologii....

Někdy si pacienti zašijí ránu sami, jindy přijdou až ve chvíli, kdy už se bolest nedá vydržet. Chirurg Tomáš Tlustý z Privátní chirurgické ambulance v Hlinsku se setkal i s případem, kdy musel volat...

17. července 2026

Pardubice vstupují do nové éry. Mění logo, staví silnější tým a zlevňují vstupenky

Vojtěch Patrák ukazuje nový pardubický dres a logo.

Po poklidné záchraně poklidné léto? Kdepak. Ve fotbalových Pardubicích je před startem nové sezony rušno. Účastník nejvyšší soutěže má novou vizuální identitu, zlevnil vstupné a představil další...

17. července 2026  12:20

O nechtěné spalovně v Rybitví rozhodne Nejvyšší správní soud, je několik variant vývoje

Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic

Po dvacetiletém snažení, aby v Rybitví na Pardubicku odpadová firma AVE CZ nevybudovala velkou spalovnu nebezpečných odpadů, očekává obec klíčové rozhodnutí. Nejvyšší správní soud v Brně se bude v...

17. července 2026  11:28

Výherce 11 milionů z Pardubického kraje se zatím nehlásí. Miliarda mu utekla o vlásek

Výherce více než jedenácti milionů z Pardubického kraje se zatím nepřihlásil....

Vsadil vlastní čísla a trefil téměř dokonalou kombinaci. Výherce více než jedenáctimilionové částky v Eurojackpotu však o svém štěstí dost možná zatím ani neví. Podle mluvčí Allwyn Česko Dity...

16. července 2026  14:06

Největší hudební jména pod Kunětickou horou. Hrady CZ přivezou i nečekaný bonus

Putovní festival Hrady CZ pod Kunětickou horou (16. července 2026)

Už tento víkend se pod Kunětickou horou uskuteční jednadvacátý ročník putovního festivalu Hrady CZ. I přes zatím ne zcela příznivou předpověď počasí láká na nejznámější jména české a slovenské...

16. července 2026  10:10

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ochladit se u tobogánu? Akvacentrum kvůli opravám zavřelo na pět měsíců

Koupaliště za aquacentrem na břehu Chrudimky je výhodné hlavně pro rodiny s...

Divokou řeku, skluzavky či tobogány si příštích několik měsíců návštěvníci plaveckého areálu v Pardubicích neužijí. Od středy jsou kvůli opravám uzavřené a lidé se tak musejí v horkých dnech zchladit...

15. července 2026  16:52

Czech Open je zpět v pardubické aréně. A hostí i mládežnické ME šachistů

Šachy - ilustrační foto

Je to obří akce, na niž se do Pardubic sjede několik tisíc účastníků téměř z celého světa. Sedmatřicátý ročník populárního festivalu šachu a her Czech Open začíná už ve čtvrtek.

15. července 2026  7:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.