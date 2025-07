Rozmístit zákazové značky pro kamiony se na první pohled zdá jako jednoduchý způsob, jak ochránit krajské silnice nižších tříd. V některých případech však zákaz těžké dopravy způsobí víc škody než užitku, kamiony si totiž najdou náhradní trasu. Pardubický kraj proto plánuje novou metodu, jak ochránit malé silnice před těžkými nákladními vozy.

Kraj v roce 2021 zařídil, že Lázně Bohdaneč se díky zákazu vjezdu pro kamiony zbavily těžké dopravy a tamní obyvatelé si konečně oddychli. Kamiony, které k cestě na dálnici D11 nemohly použít trasu po silnici druhé třídy přes Bohdaneč a Bukovku, však začaly více využívat silnici v Břehách u Přelouče nebo přes Vlčí Habřinu. Problém se jen přesunul o kus dál.

Stěžovali si místní lidé, starostové, silnice mezi Břehy a obcí Sopřeč se kvůli tomu v podstatě rozpadla. Pardubický kraj ji nyní za 55 milionů korun opravil, kamiony tudy zatím budou jezdit dál.

Kraj hodlá na silnici III/32722 postavit zákazovou značku, ale ne hned. Nechce udělat podobnou chybu jako v Lázních Bohdanči. Nejdříve příští rok kompletně opraví i souběžnou silnici druhé třídy vedoucí na Rohovládovu Bělou. „Po dokončení modernizace silnice II/323 mezi Břehy a Rohovládovou Bělou bychom pak chtěli na silnici III/32722 zakázat vjezd tranzitní nákladní dopravy, která na tyto silnice rozhodně nepatří,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Zákazy ano, ale musí být k dispozici jiná vhodná trasa

Podobně chce kraj postupovat i v jiných případech. „Když zavedeme zákazy, tak taky musíme řidičům nabídnout řešení,“ řekl náměstek pro dopravu Ladislav Valtr z ODS. Paralelní silnice je podle něj pro kamiony vhodnější. „V případě úseku Břehy – Rohovládova Bělá jde o silnici druhé třídy s dostatečnou šířkou a únosným podložím,“ řekl Valtr.

Kde kraj chystá zákaz vjezdu pro kamiony Silnice III/32722 Břehy – Sopřeč na Přeloučsku Silnice III/32240 Bylany – Rozhovice na Chrudimsku Silnice na Svitavsku a Orlickoústecku v okolí budované dálnice D35

Nové zákazy pro kamiony chce kraj zavést především v okolí nové dálnice D35, která se nyní buduje od obce Ostrov po Opatovec u Svitavy.

„Až bude hotová dálnice D35, tak se vytipuje spousta silnic. Uvolní se totiž prostor pro to, abychom na ně kamiony nepustili,“ řekl technický náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Jiří Synek.

Vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Zdeněk Semorád říká, že cíl kraje je jasný. „Obecně směřujeme k ideálu, aby silnice třetí třídy nebyly tranzitní pro kamiony. To znamená, abychom v zásadě u většiny silnic třetí třídy zakázali průjezd tranzitní dopravy kamionů, pokud mohou jet jinudy,“ uvedl Semorád. Silnice třetí třídy podle něj nemají ani podle zákona sloužit pro tranzitní dopravu, ale jde spíše o spojnici obcí.

Jsou však místa, kde není nutné opravovat silnice v okolí, aby kamiony měly k dispozici jinou trasu. Například přes Bylany a Rozhovice na Chrudimsku si kamiony zkracují cestu, byť mohou jet při cestě od Chrudimi na Pardubice po komfortní silnici I/17 a pak zahnout před Heřmanovým Městcem na sever. Jenže tak najedou víc kilometrů.

„Jezdí zkratkou, přitom mají krásnou širokou silnici na Nový Dvůr, kde je kruhový objezd,“ řekl Jiří Synek. Obce si na to stěžují. „Řidiči tudy projíždějí, protože jim navigace nabízejí kratší cestu. Naše silnice na to nejsou stavěny, uvítali bychom, kdyby tu platil zákaz vjezdu pro kamiony. Byla by to obrovská pomoc,“ řekla starostka Rozhovic Barbora Hromádko.

Krajský úřad osazení zákazové značky na této zkratce prosazuje, věc nyní podle Semoráda leží na odboru dopravy chrudimského městského úřadu.