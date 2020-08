Na opravy malých silnic nebude, Pardubický kraj snížil částku na desetinu

„Půjde o 40 milionů, tedy ani ne deset procent částky, přesto je v tuto chvíli rozpočet minus sto milionů,“ řekl hejtman Martin Netolický z ČSSD zastupitelům Pardubického kraje na jejich úterním jednání.

Pokrácení peněz na silnice je přímým důsledkem očekávaných poklesů příjmů Pardubického kraje. V letošním roce budou asi o 800 milionů korun nižší, než původně předpokládalo ministerstvo financí. Ani příští rok se to příliš nezlepší.

„V tuto chvíli bychom se měli na rok 2021 pohybovat na částce čtyř miliard korun, zatímco v loňském roce jsme pracovali s částkou 4,3 miliardy korun. Na tu bychom se mohli dostat až v roce 2022. Je tedy jasné, že rok 2021 bude pro krajskou samosprávu velmi složitý pro financování rozjetých projektů, ale i těch, které spolufinancujeme z fondů Evropské unie,“ uvedl Netolický.

Peníze na zajištění zimní i letní údržby silničáři mít budou. Obdrží taky státní dotace na budování dálničních přivaděčů (celkem 2,6 miliardy) i peníze z Evropské unie na vybrané projekty, tudíž opravy a modernizace hlavních silnic se nezastaví. Přesto se nedá říct, že krajské peníze nebudou chybět.

„Silniční majetek se nachází zhruba na padesáti procentech prosté reprodukce. Pokud dojde k takovému poklesu financí, tak se to promítne do zhoršování stavu. Nebude to ale pochopitelně na páteřní síti, protože tu musíme udržet, ale zase to odnesou ty málo dopravně významné silnice třetí třídy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Peníze na dárky nebudou, vzkazuje hejtman soupeři

Hejtmanovo oznámení o seškrtání peněz na silnice kvůli chybějícím příjmům může souviset s tím, že jeden z favoritů voleb lídr ANO Martin Kolovratník zatím kampaň postavil na slibování peněz. Zatím například mluvil o příspěvku čtyři tisíce korun na nákup elektrokola nebo chce obyvatelům dát pětisetkorunový voucher na pobyt v kraji.

„Upozorňuji, že situace je vážná a na dárečky extra nebude možnost žádná, protože nevím, kde bychom čarovali,“ řekl hejtman Netolický zastupitelům.

Současná krajská koalice ve složení ČSSD, ODS, Koalice pro Pardubický kraj a Starostové připraví návrh rozpočtu na rok 2021, ale schvalovat jej budou až v prosinci nově zvolení zastupitelé. Obvykle ani nově zvolení politici se neodvažují pustit do velkých úprav navrhovaného rozpočtu, v mnoha případech to navíc ani už nejde provést.

Pardubický kraj zatíží v příštích letech velké stavební akce, jako je budování centrálního příjmu Pardubické nemocnice, stavba nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové anebo přestavba Automatických mlýnů na krajskou galerii.