„Stojí fronta až pod Hřebečský tunel. Čtyřicet minut jsem tady stál,“ hlásil do dopravního zpravodajství v rádiu krátce po osmé hodině jeden z řidičů. Dopravní očistec, který se s jakoukoli opravou na frekventované silnici I/35 pravidelně opakuje, prožívají i řidiči z opačné strany.
Zpáteční cestu z Moravské Třebové na úřad hledal složitě i starosta Koclířova Jiří Tesař. „Abych se vůbec dostal do vesnice, musel jsem na Křenov,“ komentoval situaci během úterního dopoledne z auta.
Na vině je přestavba okružní křižovatky u Koclířova z takzvaného lega, která je přitom sotva zajetá. Je to přesně dva a půl roku, co Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) při obnově asfaltového koberce vybudovalo tuto okružní křižovatku z plastových dílů. Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti a zpomalení provozu.
Vytížená křižovatka na hlavním silničním tahu I/35 z Čech na Moravu byla poslední, kde křížení dvou silnic první třídy čekalo na kruhový objezd. Do té doby tam za posledních deset let zemřeli při nehodách čtyři lidé. Pojišťovna Allianz toto místo mezi lety 2013 až 2015 dokonce vyhodnotila jako nejrizikovější v celém Pardubickém kraji. Mnozí řidiči, kteří by museli obávanou průsečnou křižovatku přejíždět, proto raději jezdili po staré silnici přes Koclířov, aby se křižovatce vyhnuli.
Za dva roky na novém objezdu čtrnáct nehod
Časem se ukázalo, že křižovatka, kterou denně projede kolem 17 tisíc vozidel, se příliš nepovedla. Jak dokládají policejní statistiky, od zprovoznění křižovatky v květnu 2024 se zde do dnešního dne stalo 14 dopravních nehod. Většinou šlo o pomačkané plechy, zkroucená svodidla a nabořené ostrůvky. Tři nehody si vyžádaly lehká zranění. Důvodem nehod bylo nejčastěji nedání přednosti v jízdě.
Problém byl v tom, že ve směru od Litomyšle na Mohelnici tvar křižovatky umožňoval řidičům projet téměř rovně prakticky bez sundání nohy z plynu. „Jel jste po kruháči směrem na Svitavy a musel jste dát přednost autu, které vám vyletělo zprava od Litomyšle, protože by vás jinak smetlo. Asi po půl roce provozu, kdy se stalo minimálně šest nehod, přišli tři naši obyvatelé totálně o auto,“ dodal starosta Tesař.
A jak se ukázalo, nebyl to zdaleka jediný problém. Jak již před výstavbou upozornil zpravodajský server iDNES.cz, projekt dlouho připravovaného „kruháče“ mezitím zestárl a ve směru od Litomyšle úprava křižovatky nedávala smysl. Reagovala totiž na situaci, kdy nebyl postaven obchvat Svitav a místní částí Lačnov byl zakázán průjezd kamionů. Ve směru od Litomyšle tak vznikl před křižovatkou odbočovací pruh na Svitavy, který se kruhovému prstenci zcela vyhnul.
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Nebezpečná křižovatka změní podobu. Bypass však bude řešením ani ne na rok
Jenže ke stavbě „kruháku“ došlo až téměř půl roku po zprovoznění obchvatu Svitav, a nový bypass tak ztratil svůj smysl. Veškerá tranzitní doprava na Brno z dálnice D35, ale i z I/43 od Lanškrouna a České Třebové byla nasměrována na obchvat a na bypass u Koclířova už neměl kdo odbočovat.
Obec přitom prosazovala výstavbu daleko prospěšnějšího připojovacího pruhu ze silnice I/34 na I/35. „Argumentovali jsme, proč ŘSD nevykoupilo kus soukromého pozemku a neudělal se připojovací pruh ze Svitav směrem na Mohelnici. Bohužel k tomu nedošlo. Nevím proč, když se dělají takové mega akce, se to nedomyslelo lépe,“ popsal vývoj kauzy z minulých let starosta Koclířova, který doufá, že druhá přestavba křižovatky se již povede.
Připojovací pruh ve směru od Litomyšle na Svitavy bude zcela zrušen a středový prstenec dostane tvar oválu, na kterém budou muset řidiči více točit volantem.
Stavba za téměř 1,7 milionu má trvat čtyři dny a je rozdělena do dvou etap. „V rámci etapy 1 dojde k realizaci severní větve (směr Litomyšl) a části západní větve (směr Svitavy) okružní křižovatky, včetně přilehlého středu. V rámci etapy 2 dojde k realizaci zbylé části západní větve (směr Svitavy) okružní křižovatky, včetně přilehlého středu,“ uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
Kolony se budou tvořit minimálně do pátečního odpoledne, kdy by měla být křižovatka upravena do nové podoby. Veškerou dopravu od konce dálnice D35 u Svitav silničáři svedli na obchvat Svitav a silnici I/34. To samé platí i z opačného směru. Průjezd stavbou řídí kyvadlově pracovníci stavby, mimo pracovní dobu semafory. Zkratku přes Koclířov by ale řidiči zkoušet neměli. Vjezd je umožněn pouze místním, IZS a autobusům.