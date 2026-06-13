Kam se čtyřmi miliony kubíků zeminy? ŘSD představilo plán pro novou silnici na Brno

S dokončováním dalších úseků dálnice D35, která do příštího léta propojí Svitavy s dálniční sítí, bude sílit tlak na výstavbu severojižního koridoru od Svitav na Brno. Přeplněná a kapacitně nevyhovující silnice I/43 už dnes dopravní nápor zvládá jen s obtížemi.
Donedávna nic nenasvědčovalo tomu, že by nová komunikace měla začít růst. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla jsou počáteční problémy zažehnány.
„Často dostávám dotazy, proč tato čtyřproudá silnice vypadla ze základní mapy dálniční sítě České republiky. I když se tam neobjevuje, vůbec to neznamená, že ji nezahrnujeme do priorit. Pořád ji beru, jako by to byla dálnice,“ řekl Mátl v minulém týdnu na setkání starostů v Jevíčku k přípravě kapacitní silnice I/73.
Plánovaná dopravní tepna propojující Pardubický a Jihomoravský kraj je stejně jako D35 ve stejné šířkové kategorii navržena na stotřicetikilometrovou rychlost.
Příprava pokračuje. U Bořitova se bude stavět nejdříve
Krátký úsek mezi Bořitovem a Svitávkou ŘSD připravuje klasickým způsobem s odděleným územním a stavebním řízením a je nejblíž stavbě. Ministerstvo dopravy však už od loňska řeší řadu odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí. Stavět by se mohlo na konci příštího roku.
Výstavbu dvou dlouhých úseků vedoucích od Starého Města na jih a od Brna na sever chce ŘSD odstartovat v závislosti na financích kolem roku 2030. Pokud ŘSD vše připraví správně, dlouhé zdržovací taktiky ze strany odpůrců stavby by neměly nastat.
„Zde už jedeme podle nového stavebního zákona jednokolovým řízením, během něhož bude stavba povolena v jednom procesu. To znamená jedna dokumentace, případně jedno odvolání, potenciálně jeden soud s pevně danými lhůtami,“ řekl Mátl k přípravě, která pojede podle nového liniového zákona. Vedle toho mají běžet i výkupy pozemků.
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ŘSD chce u obou úseků co nejdříve spustit proces EIA. „V procesu EIA se zveřejní dokumentace a máte 30 dní na vyjádření. Poslední šance vznést námitky je na veřejném projednání. Proto nechceme, aby dokumentace EIA byla zveřejněna na konci června nebo na začátku července, kdy bude většina lidí na dovolených, ale nejlépe na konci léta,“ řekl Tomáš Šikula z projekční kanceláře HBH projekt, která pro silnici I/73 dokumentaci EIA zpracovává.
Potíže na obzoru. Příliš mnoho zeminy
Projektanti proto už teď věnovali mimořádnou pozornost detailům, aby důvodných námitek bylo co nejméně. V rámci dokumentace je v severní části největším problémem zejména přebytek zeminy. Celkově jde o skoro čtyři miliony kubíků výkopové zeminy, kterou je nutné někam uložit. Pro takto rozsáhlou stavbu se podobná věc v rámci EIA řeší v Česku poprvé.
„Ten přebytek bude skutečně obrovský. Snažíme se tento problém vyřešit už v rámci procesu EIA, neboť množství zeminy a její likvidace může mít obrovský dopad do toho území a je lepší to vyřešit teď než v rámci odvolávacího procesu. Mohla by to být obrovská komplikace,“ uvedl Mátl.
Zemina má být rozmístěna na 25 lokalitách podél bezmála čtyřicetikilometrového úseku od Starého Města po Chrudichromy. Šířka valů se má přizpůsobovat terénu.
„Přebytky se podařilo poměrně rozumně rozmístit, aby se nerozvážely nějak doširoka v území. Byla snaha umístit zeminu víceméně podél trasy. Při umisťování valů se držíme koridorů zásad územního rozvoje,“ popsal řešení Šikula a dodal, že projektanti navrhli čtyři typy zemních valů. Aby nebylo přebytečné zeminy příliš, u Městečka Trnávky je ve hře vybudování tunelu.
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„Je to asi ta nejkomplikovanější situace. Zářez hluboký zhruba 20 metrů by znamenal přibližně 700 tisíc kubíků zeminy, která by se musela převážet. S ŘSD budeme ještě diskutovat, zda by po podrobném geotechnickém výzkumu nebyl vhodnější tunel. Značná část zeminy by zůstala na místě a bylo by to vhodnější i z hlediska pohledu a zásahu do krajinného rázu,“ dodal Šikula.
ŘSD už nechce stavět na etapy
ŘSD chce oba více než šedesátikilometrové úseky stavět současně, aby se vyhnulo nejen problémům spojeným s etapizací výstavby, ale také nedostatečné kapacitě navazující silniční sítě. Jen severní úsek dlouhý přes 36 kilometrů zahrnuje pět mimoúrovňových křižovatek a 43 mostů.
Aby se proces EIA nezadrhl a příprava stavby mohla běžet podle plánu, musejí být podle senátora a starosty Svitav Davida Šimka aktivní i obce. „Je potřeba, aby z obcí přišla podpůrná stanoviska, jak je silnice I/73 prospěšná. Podpořit novou silnici může v podstatě kdokoliv. Jakmile bude z dokumentace jasná trasa, musí stát řešit také technický stav starých mostů bývalé exteritoriální dálnice, které nebudou pro novou trasu využity,“ připomněl Šimek.